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Felipe Sena
Publicado em 27 de novembro de 2026 às 06:00
No capítulo de Por Você desta sexta-feira (27), segundo o Gshow, Aroldo se encontra com Vanessa (Alinne Moraes), enquanto Peixe (Cauê Campos) e Ítalo (Fabrício Assis) discordam de Glorinha (Laura Luz) sobre sua aproximação com o pai. Em outra frente, Vanessa dispensa os serviços de Zé (Ângelo Antônio), e Peixe discute com a médica.
Já Samuca (Kadu Spinola) conhece um cachorro abandonado, enquanto Próspero (José de Abreu) demonstra preocupação com a ausência de Clemente (Marcos Caruso). Leandra (Giovanna Grigio), por sua vez, conversa com Lia.
Vanessa em 'Por Você'
Aroldo também se apresenta a Lucas (Amaury Lorenzo) e demonstra interesse no desenvolvimento dos filhos. Dalila (Lívia Silva) apoia Peixe, que acaba demitido por Vanessa. Kátia (Clarice Niskier) conta a Bela (Sheron Menezzes) sobre a decisão da médica.
Para completar, Zé conhece Aroldo, e Juarez (Milhem Cortaz) desconfia ao ver os dois juntos.
Por Voce é exibida às 19h40, após o BATV