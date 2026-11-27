NOVELA DAS 7

Por Você: Vanessa demite Zé, Peixe discute com a médica e Aroldo se aproxima dos filhos nesta sexta (27 de novembro)

Enquanto Aroldo demonstra interesse em retomar o contato com as crianças, Peixe enfrenta conflitos com Vanessa e Glorinha divide opiniões na família sobre a aproximação com o pai

Felipe Sena

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 06:00

Vanessa dispensa os serviços de Zé (Ângelo Antônio), e Peixe discute com a médica Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de Por Você desta sexta-feira (27), segundo o Gshow, Aroldo se encontra com Vanessa (Alinne Moraes), enquanto Peixe (Cauê Campos) e Ítalo (Fabrício Assis) discordam de Glorinha (Laura Luz) sobre sua aproximação com o pai. Em outra frente, Vanessa dispensa os serviços de Zé (Ângelo Antônio), e Peixe discute com a médica.

Já Samuca (Kadu Spinola) conhece um cachorro abandonado, enquanto Próspero (José de Abreu) demonstra preocupação com a ausência de Clemente (Marcos Caruso). Leandra (Giovanna Grigio), por sua vez, conversa com Lia.

Vanessa em 'Por Você' 1 de 8

Aroldo também se apresenta a Lucas (Amaury Lorenzo) e demonstra interesse no desenvolvimento dos filhos. Dalila (Lívia Silva) apoia Peixe, que acaba demitido por Vanessa. Kátia (Clarice Niskier) conta a Bela (Sheron Menezzes) sobre a decisão da médica.

Para completar, Zé conhece Aroldo, e Juarez (Milhem Cortaz) desconfia ao ver os dois juntos.