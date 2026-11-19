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Felipe Sena
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 06:00
No capítulo de Por Você desta quarta-feira (19), segundo o Gshow, enquanto Peixe tenta retomar a guarda dos irmãos, Margô revela o desaparecimento de Osvaldo. Já Iara encontra uma pulseira que pode mudar sua relação com Juarez.
Em Dona de Mim, Vanessa (Alinne Moraes) conta a Giovana (Larissa Murai) que pretende encontrar o pai dos filhos de Juli (Lucy Ramos). Enquanto isso, Gabriel (Thiago Lacerda) demonstra admiração pela família de Bela (Sheron Menezzes), e Tom-Tom (Laura Chuff) defende Samuca (Kadu Spinola) das provocações da médica.
Batom usado pela vilã de Alinne Moraes em 'Por você'
Peixe (Cauê Campos) procura Diniz para pedir que ele retome o processo pela guarda dos irmãos. Vanessa, porém, conversa com o advogado e revela que tem outros planos. Leandra (Giovanna Grigio) também se posiciona e afirma à médica que apoia o envolvimento de Bela e Gabriel.
Em outra frente, Ricardo (Paulo Vilhena) e Sílvia (Fernanda de Freitas) trocam provocações, enquanto Toy (Rodrigo Lelis) e Leandra aproveitam para desabafar um com o outro. Hanna (Pietra Quintela), por sua vez, ajuda Ítalo (Fabrício Assis) em sua primeira aula de balé.
Já Margô (Regiane Alves) conta a Lucas (Amaury Lorenzo) que Osvaldo, padrasto de Josi Kéli, desapareceu. No hospital, Bela incentiva Vitor (Lucas Leto) a apresentar seu novo projeto de atendimento a Pérola (Renata Sorrah).
Para completar, Iara (Noemia Oliveira) encontra a pulseira que Zé (Ângelo Antônio) deu a Juarez (Milhem Cortaz) e acredita que o objeto seja um presente para ela. Enquanto isso, Vanessa procura Zé e oferece uma oportunidade de trabalho ao mecânico.
Por Você é exibida às 19h40, após o BATV.