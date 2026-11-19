NOVELA DAS 7

Por Você: Vanessa procura o pai dos filhos de Juli, e Bela incentiva novo projeto no hospital nesta quarta (19 de novembro)

Peixe tenta recuperar a guarda dos irmãos, Margô revela o desaparecimento de Osvaldo e Vanessa procura Zé com uma proposta de trabalho

Felipe Sena

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 06:00

Vanessa (Alinne Moraes) atrás dos filhos de Juli (Lucy Ramos) em 'Por Você' Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de Por Você desta quarta-feira (19), segundo o Gshow, enquanto Peixe tenta retomar a guarda dos irmãos, Margô revela o desaparecimento de Osvaldo. Já Iara encontra uma pulseira que pode mudar sua relação com Juarez.

Em Dona de Mim, Vanessa (Alinne Moraes) conta a Giovana (Larissa Murai) que pretende encontrar o pai dos filhos de Juli (Lucy Ramos). Enquanto isso, Gabriel (Thiago Lacerda) demonstra admiração pela família de Bela (Sheron Menezzes), e Tom-Tom (Laura Chuff) defende Samuca (Kadu Spinola) das provocações da médica.

Batom usado pela vilã de Alinne Moraes em 'Por você' 1 de 11

Peixe (Cauê Campos) procura Diniz para pedir que ele retome o processo pela guarda dos irmãos. Vanessa, porém, conversa com o advogado e revela que tem outros planos. Leandra (Giovanna Grigio) também se posiciona e afirma à médica que apoia o envolvimento de Bela e Gabriel.

Em outra frente, Ricardo (Paulo Vilhena) e Sílvia (Fernanda de Freitas) trocam provocações, enquanto Toy (Rodrigo Lelis) e Leandra aproveitam para desabafar um com o outro. Hanna (Pietra Quintela), por sua vez, ajuda Ítalo (Fabrício Assis) em sua primeira aula de balé.

Já Margô (Regiane Alves) conta a Lucas (Amaury Lorenzo) que Osvaldo, padrasto de Josi Kéli, desapareceu. No hospital, Bela incentiva Vitor (Lucas Leto) a apresentar seu novo projeto de atendimento a Pérola (Renata Sorrah).

Para completar, Iara (Noemia Oliveira) encontra a pulseira que Zé (Ângelo Antônio) deu a Juarez (Milhem Cortaz) e acredita que o objeto seja um presente para ela. Enquanto isso, Vanessa procura Zé e oferece uma oportunidade de trabalho ao mecânico.