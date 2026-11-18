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Felipe Sena
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 06:00
No capítulo de Por Você desta quarta-feira (18), segundo o Gshow, Vanessa (Alinne Moraes) fica contrariada com o investimento financeiro de Manoel (Reginaldo Faria) no hospital. Enquanto isso, Leandra (Giovanna Grigio) atende Tom-Tom (Laura Chuff), e Vanessa começa a preparar a equipe médica para receber uma parturiente famosa.
Durante os preparativos para o parto, Bela (Sheron Menezzes) induz Vanessa a atuar como anestesista da paciente. Em outra frente, Toy (Rodrigo Lelis) aconselha Maike (Igor Jansen) a dar espaço a Suelen (Bia Santana). A jovem, por sua vez, recebe uma confidência de Dalila (Lívia Silva), que admite sentir que algo está errado com Juarez (Milhem Cortaz).
Batom usado pela vilã de Alinne Moraes em 'Por você'
Já Lucas (Lucas Oradovschi) e Margô (Marisa Orth) tentam ajudar Josi Kéli e convencem Jéssica, mãe da menina, a solicitar uma medida protetiva contra Osvaldo, seu padrasto.
Por fim, Vanessa flagra Bela, Peixe (Cauê Campos), Glorinha (Laura Luz), Ítalo (Fabrício Assis), Samuca, Gabriel (Thiago Lacerda) e Leandra reunidos, compartilhando um momento em família.
Por Você é exibida às 19h40, após o BATV.