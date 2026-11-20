NOVELA DAS 7

Por Você: Zé aceita proposta de Vanessa, Pérola aprova projeto de Vitor e Osvaldo atenta contra Lucas nesta sexta (20 de novembro)

Enquanto novos relacionamentos movimentam a trama, Próspero busca ajuda para conquistar Melinda e Osvaldo coloca Lucas e Sabugo em perigo

Felipe Sena

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 06:00

Vanessa vai propor emprego para Zé Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de Por Você, nesta sexta-feira (20), segundo o Gshow,Zé (Ângelo Antônio) aceita a proposta de Vanessa (Alinne Moraes). Enquanto isso, Dalila (Lívia Silva) conversa com Iara (Noemia Oliveira) sobre sua relação com Peixe (Cauê Campos), e Sílvia (Fernanda de Freitas) vai até o flat de Ricardo (Paulo Vilhena).

Bela (Sheron Menezzes), Peixe e seus irmãos sentem falta de Juli (Lucy Ramos). Já Kátia (Clarice Niskier) alerta Guto (Bernardo Schlegel) sobre seu relacionamento com Giovana (Larissa Murai).

Bela e Vanessa em Por Você 1 de 8

Em outra frente, Próspero (José de Abreu) pede conselho a Orestes sobre como presentear Melinda, que chama Clemente (Marcos Caruso) para acompanhá-la a um local. Maike (Igor Jansen), por sua vez, exige que Toy (Rodrigo Lelis) seja sincero sobre seus sentimentos por Lia.

Clemente também visita Alírio, seu vizinho e cliente, no hospital. Por lá, Pérola (Renata Sorrah) aprova o projeto apresentado por Vitor (Lucas Leto). Para completar, Osvaldo coloca Lucas (Amaury Lorenzo) e Sabugo em perigo ao atentar contra os dois.