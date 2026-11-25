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Felipe Sena
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 06:00
No capítulo de Por Você desta quarta-feira (25), segundo o Gshow, Zé (Ângelo Antônio) conta a Vanessa (Alinne Moraes) que encontrou o paradeiro de Aroldo. Enquanto isso, Leandra (Giovanna Grigio) diz a Bela (Sheron Menezzes) que está feliz com seu namoro com Gabriel (Thiago Lacerda), mas Vanessa acaba vendo as duas juntas.
Em outra frente, Sabugo se interessa por um curso técnico no hospital, e Bela promete ajudá-lo. Tom-Tom (Laura Chuff), por sua vez, questiona a médica sobre o pai de Samuca (Kadu Spinola).
Já Clemente (Marcos Caruso) sofre com a morte de Alírio, e Próspero (José de Abreu) se comove ao perceber sua apatia. No campo amoroso, Maike (Igor Jansen) incentiva Toy (Rodrigo Lelis) a ser sincero com Lia e a lutar por Leandra. O residente, então, descobre que seus sentimentos pela colega são correspondidos.
Peixe e os irmãos em Por Você
Para completar, Glorinha (Laura Luz) participa de um campeonato de judô e tem uma surpresa ao ver Aroldo na arquibancada.
Por Você é exibida às 19h40, após o BATV.