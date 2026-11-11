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Por Você: Zé escapa de incêndio, Junqueira ameaça Vanessa e Gabriel se aproxima de Bela

Após sobreviver ao fogo na oficina, o mecânico suspeita que o empresário tentou matá-lo; enquanto isso, Junqueira tenta destruir provas no hospital e promete se vingar da antiga aliada.

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 06:00

Zé (Ângelo Antônio) é colocado em risco em 'Por Você'
Zé (Ângelo Antônio) é colocado em risco em 'Por Você' Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de Por Você desta terça-feira (11), segundo o Gshow, Zé (Fábio Lago) consegue escapar do incêndio em sua oficina e conclui que foi vítima de uma tentativa de homicídio. Mais tarde, ele conta a Vanessa (Alinne Moraes) que acredita que Junqueira (Mauricio Mattar) tenha atentado contra sua vida. O empresário, por sua vez, tenta destruir documentos comprometedores no hospital e promete se vingar da vilã.

Enquanto isso, Iara (Noemia Oliveira) e Juarez (Milhem Cortaz) contam a Dalila (Lívia Silva) que planejam aumentar a família. Juarez também tenta se desvencilhar das negociações com Zé, mas não consegue. Em outra frente, Glorinha (Laura Luz) estranha o comportamento arredio de Ítalo (Fabrício Assis), que recebe um presente de Lucas (Amaury Lorenzo).

Bela e Gabriel em Por Você

Casal vive amor em novela das 7 por Reprodução | TV Globo
Casal vive amor em novela das 7 por Reprodução | TV Globo
Casal vive amor em novela das 7 por Reprodução | TV Globo
Casal vive amor em novela das 7 por Reprodução | TV Globo
Casal vive amor em novela das 7 por Reprodução | TV Globo
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Casal vive amor em novela das 7 por Reprodução | TV Globo

Gabriel (Thiago Lacerda) tem uma atitude romântica com Bela (Sheron Menezzes). Já Peixe (Cauê Campos) leva Ítalo e Glorinha à antiga casa de Juli (Lucy Ramos). Os dois, porém, hesitam em apoiar a iniciativa do amigo e temem magoar Bela.

Por Você é exibida por volta de 19h40, após o BATV.

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