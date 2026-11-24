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Felipe Sena
Publicado em 24 de novembro de 2026 às 06:00
No capítulo de Por Você nesta terça-feira (24), segundo o Gshow, Zé (Ângelo Antônio) se apresenta a Glorinha (Laura Luz) como antigo amigo de Aroldo. Enquanto isso, Peixe (Cauê Campos) pede ajuda a Dalila (Lívia Silva) para organizar um churrasco em sua casa. Durante uma conversa com Otto, Glorinha desabafa sobre Aroldo, e o sensei revela que viveu um romance com Juli (Lucy Ramos) após o abandono do marido.
Em outra frente, Lucas (Amaury Lorenzo) e Bela (Sheron Menezzes) conversam sobre Samuca (Kadu Spinola). Zé pede mais dinheiro a Vanessa (Alinne Moraes) para continuar sua investigação sobre Aroldo, enquanto Junqueira procura Giovana (Larissa Murai).
Bela e Vanessa em Por Você
Já Ítalo (Fabrício Assis) conta a Bela sobre a aproximação de Vanessa. Diante da situação, Bela e Gabriel (Thiago Lacerda) se apoiam. No churrasco de Peixe, Leandra (Giovanna Grigio) aconselha Toy (Rodrigo Lelis) a valorizar Lia.
Para completar, Zé consegue novas informações sobre Aroldo com Caveira, avançando em sua investigação sobre o passado do personagem.
Por Você é exibida às 19h40, após o BATV.