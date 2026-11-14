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Porta-aviões USS George H. W. Bush pode ficar um ano longe de casa: 500 familiares de militares são alertados sobre missão secreta no Oriente Médio

Aviso foi transmitido a aproximadamente 500 familiares durante encontro em uma base naval americana; operação envolve bloqueio marítimo ao Irã.



Kaíky Almeida

Agência Correio

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 11:11

O porta-aviões USS George H. W. Bush, da Marinha dos Estados Unidos, pode permanecer mobilizado por até 12 meses em operação relacionada à guerra contra o Irã. Crédito: Acervo/U.S. Navy - DVIDS

Um grupo de aproximadamente 7 mil militares da Marinha dos Estados Unidos pode passar até 12 meses longe de casa em uma operação relacionada à guerra contra o Irã. A possibilidade foi comunicada às famílias dos integrantes do porta-aviões USS George H. W. Bush, que continua mobilizado no Oriente Médio sem uma previsão definitiva de retorno.

O alerta foi transmitido durante uma reunião realizada em 9 de novembro, na Base Naval de Norfolk, nos Estados Unidos. Cerca de 500 familiares participaram do encontro, quando receberam a orientação de se preparar para uma ausência prolongada dos militares.

As autoridades também informaram que o grupo não voltaria a tempo das festas de fim de ano. A perspectiva de uma missão de um ano aumenta a expectativa em torno da mobilização, iniciada em março.

O porta-aviões USS George H. W. Bush, da Marinha dos Estados Unidos, pode permanecer mobilizado por até 12 meses em operação relacionada à guerra contra o Irã. 1 de 6

Missão pode chegar a 12 meses

O grupo de ataque do USS George H. W. Bush deixou Norfolk em 31 de março. Caso a mobilização alcance os 12 meses mencionados no comunicado às famílias, os militares poderão permanecer destacados até aproximadamente março de 2027.

A duração ainda não está definida. Em entrevista à rádio pública WHRO, publicada em 5 de novembro, o contra-almirante Todd Cimicata, comandante do grupo de ataque, afirmou que não poderia garantir uma data para o retorno.

O porta-aviões vinha operando no norte do Mar da Arábia, região estratégica para as operações relacionadas ao conflito com o Irã.

Durante a mobilização, a aviação embarcada da embarcação já havia realizado mais de 8 mil surtidas, segundo as informações divulgadas pelo Poder Naval.

Abastecimento enfrenta dificuldades

A permanência prolongada no mar também exige uma estrutura logística complexa. Cimicata relatou dificuldades para manter o abastecimento do grupo de ataque, principalmente por causa das grandes distâncias e da disponibilidade limitada de pontos de apoio.

Para contornar os obstáculos, a operação depende de rotas alternativas, navios adicionais de suprimento e transporte aéreo de materiais.

Essas dificuldades afetam atividades essenciais para a rotina dos militares, desde a entrega de peças e equipamentos até o fornecimento de alimentos e o recebimento de correspondências.

Com uma missão que pode se estender por mais meses, a manutenção da estrutura de apoio se torna um dos desafios da mobilização americana.

EUA ampliam pressão sobre o Irã

Enquanto o porta-aviões permanece mobilizado, os Estados Unidos também anunciaram uma nova iniciativa para reforçar o controle sobre o transporte de materiais relacionados ao território iraniano.

Em 7 de novembro, o Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM) anunciou a criação da Task Force Iron Gate, uma equipe formada por aproximadamente 20 militares e civis, com sede em Tampa.

O grupo deverá coordenar ações com outras agências para impedir o transporte de armamentos, tecnologias de uso dual e materiais sujeitos a sanções pelas fronteiras terrestres do Irã e pelo Mar Cáspio.

De acordo com o CENTCOM, a iniciativa complementa o bloqueio marítimo aos portos iranianos.

Retorno segue sem previsão

A combinação do bloqueio naval com as novas medidas de controle amplia a demanda por recursos militares americanos na região. Para as tripulações, isso significa a possibilidade de permanecer longe de casa por um período maior do que o inicialmente esperado.