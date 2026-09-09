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Portal 09/09 chega hoje com força de encerramento e recomeço para 5 signos

A energia desta quarta-feira (9) favorece decisões importantes, desapego do que já não faz sentido e a abertura de caminhos para uma nova fase

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 11:00

Signo
Signo Crédito: Imagem gerada por IA

O Portal 09/09 ganha destaque nesta quarta-feira (9) por representar, na numerologia, um momento associado ao encerramento de ciclos. O número 9 costuma ser relacionado à conclusão de etapas, aprendizados e desapego, e sua repetição na data reforça simbolicamente essa ideia.

Para algumas pessoas, isso pode aparecer como uma decisão que finalmente fica clara. Para outras, pode significar perceber que determinada relação, hábito, projeto ou situação já cumpriu seu papel. A proposta do Portal 09/09 não é simplesmente olhar para o que termina, mas entender o que pode nascer depois desse encerramento. É justamente nesse ponto que cinco signos se destacam nesta quarta-feira. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Leão: um velho padrão pode finalmente perder força

Leão pode sentir que chegou a hora de abandonar uma insegurança que vinha interferindo em suas escolhas. O Portal 09/09 favorece uma percepção mais clara sobre aquilo que você já superou, mas ainda continua carregando.

Pode surgir uma situação que exija confiança e faça você perceber que não precisa mais duvidar tanto das próprias capacidades.

O encerramento de um padrão antigo abre espaço para uma postura mais segura.

Dica cósmica: confie mais naquilo que você já aprendeu sobre si mesmo.

Comidas que são a cara de Leão

Pizza de Leão: Pizza Gourmet de Presunto de Parma e Figos - Ingredientes caros e uma combinação audaciosa que se destaca em qualquer mesa. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Leão: Drink de Verão com frutas amarelas e espumante - O Sol é seu regente, então cores douradas e o borbulhar do espumante combinam com sua aura festiva. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Leão: Ovos Benedict com salmão defumado - O café da manhã dos hotéis de luxo, sofisticado e visualmente perfeito. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Leão: Cappuccino com arte na espuma e pó de ouro comestível - Leão adora o que é exclusivo, luxuoso e visualmente impactante. por Imagem gerada por IA
Junk food de Leão: Batata frita com Trufas e Parmesão ralado na hora - Se é para ser "junk", que tenha um toque de sofisticação e ingredientes premium. por Imagem gerada por IA
Almoço de Leão: Risoto de Açafrão com medalhão de filé mignon - A cor amarela vibrante (ouro) e a carne nobre representam o poder do "rei". por Imagem gerada por IA
Petisco de Leão: Camarões empanados com molho agridoce - Um petisco sofisticado, com porte de realeza e sabor marcante. por Imagem gerada por IA
Fruta de Leão: Manga Palmer fatiada de forma artística - Uma fruta solar, suculenta, de cor vibrante e sabor tropical intenso. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Leão: Burger de Ouro (com pão brioche amanteigado e queijo suíço) - Um hambúrguer alto, imponente e com ingredientes selecionados. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Leão: Grand Gateau com sorvete - Uma sobremesa exagerada, alta e majestosa, feita para ser o centro das atenções. por Imagem gerada por IA
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Pizza de Leão: Pizza Gourmet de Presunto de Parma e Figos - Ingredientes caros e uma combinação audaciosa que se destaca em qualquer mesa. por Imagem gerada por IA

Libra: uma decisão que estava travada começa a ficar clara

Libra pode chegar ao Portal 09/09 diante de uma escolha que vem sendo adiada. A dificuldade talvez não esteja em saber o que fazer, mas em aceitar que determinada decisão também pode significar deixar algo para trás.

Relações e vínculos podem ganhar atenção especial. Você pode perceber com mais facilidade quem realmente contribui para sua vida e quais conexões se tornaram apenas um peso.

Dica cósmica: não permaneça em uma situação apenas porque tem medo do que acontece depois dela.

Comidas que são a cara de Libra

Sobremesa de Libra: Torta de Frutas com Creme de Confeiteiro - Cores vibrantes das frutas organizadas sobre um creme sedoso, como uma obra de arte. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Libra: Tea Sandwich de Pepino e Ervas Finas - O sanduíche do "chá das cinco" inglês: sem crosta, delicado e visualmente impecável. por Imagem gerada por IA
Petisco de Libra: Canapés de Salmão com Cream Cheese e Dill - Pequenos, delicados e simétricos, perfeitos para uma recepção social sofisticada. por Imagem gerada por IA
Pizza de Libra: Pizza de Brie com Geleia de Pimenta e Damasco - O equilíbrio entre a sofisticação do queijo francês e o toque agridoce. por Imagem gerada por IA
Junk food de Libra: Donuts com Glacê Pastel e Confeitos Perfeitos - O clássico americano em uma versão extremamente visual e harmoniosa. por Imagem gerada por IA
Almoço de Libra: Salmão em Crosta de Amêndoas com Purê de Maçã - Um prato leve, com cores pastéis e um equilíbrio perfeito entre o doce e o salgado. por Imagem gerada por IA
Fruta de Libra: Pêssegos maduros e aveludados - Uma fruta de beleza clássica, aroma suave e toque romântico. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Libra: Pink Latte de Beterraba com arte floral - A cor rosa suave e a perfeição da arte na espuma atendem à necessidade estética libriana. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Libra: Waffles com Frutas Vermelhas e Açúcar de Confeiteiro - A geometria dos waffles com a delicadeza do açúcar polvilhado. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Libra: Clericot de Frutas em taça de cristal - Uma bebida compartilhada, colorida e extremamente elegante, unindo o social ao belo. por Imagem gerada por IA
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Sobremesa de Libra: Torta de Frutas com Creme de Confeiteiro - Cores vibrantes das frutas organizadas sobre um creme sedoso, como uma obra de arte. por Imagem gerada por IA

Escorpião: é hora de parar de voltar ao mesmo lugar

Escorpião pode experimentar um importante momento de encerramento. Uma situação que passou por idas e vindas pode finalmente chegar a um ponto em que continuar insistindo deixa de fazer sentido.

O Portal 09/09 favorece uma postura mais firme diante de algo que já consumiu tempo e energia demais. Um contratempo do passado também pode ser enxergado de outra maneira, como parte de um processo que ajudou você a chegar mais preparado até aqui.

Dica cósmica: não transforme um antigo obstáculo em motivo para desistir de algo que ainda importa.

Comidas que são a cara de Escorpião

Sanduíche de Escorpião: Burger de Pão Australiano com Cebola Roxa - O pão escuro com recheio suculento e sabores marcantes. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Escorpião: Café Árabe com especiarias e cardamomo - Um café denso e aromático que envolve os sentidos com mistério. por Imagem gerada por IA
Petisco de Escorpião: Figos recheados com Gorgonzola e Presunto Cru - Sabores fortes e uma combinação visceral que não passa despercebida. por Imagem gerada por IA
Almoço de Escorpião: Risoto de Vinho Tinto com Cogumelos Porcini - Um prato de cor bordô rica, sabor terroso e textura envolvente. por Imagem gerada por IA
Pizza de Escorpião: Pizza de Lombo Defumado com Geleia de Amora - O contraste perfeito entre o defumado intenso e a doçura da fruta. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Escorpião: Fondue de Chocolate Amargo com Morangos - O contraste entre o doce intenso e o vermelho vibrante da paixão. por Imagem gerada por IA
Junk food de Escorpião: Batata Frita com Molho de Alho Negro - O clássico com um toque exótico e visualmente sofisticado. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Escorpião: Drink de Frutas Negras (Amora e Mirtilo) - Cores profundas e atraentes que representam o magnetismo do signo. por Imagem gerada por IA
Fruta de Escorpião: Cerejas Negras - Suculentas, brilhantes e com uma cor que transborda intensidade. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Escorpião: Shakshuka (Ovos em molho de tomate picante) - Vermelho vivo e especiarias que trazem energia logo cedo. por Imagem gerada por IA
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Sanduíche de Escorpião: Burger de Pão Australiano com Cebola Roxa - O pão escuro com recheio suculento e sabores marcantes. por Imagem gerada por IA

Capricórnio: um novo nível começa quando você aceita que o anterior terminou

Capricórnio pode perceber que cresceu além de uma situação que antes parecia suficiente. Pode ser um trabalho, uma meta, uma relação ou simplesmente uma maneira antiga de enxergar a própria vida.

O Portal 09/09 ajuda a simbolizar esse momento de reconhecimento. Você não precisa desvalorizar tudo o que viveu para admitir que chegou a hora de seguir adiante.

Uma porta pode se fechar justamente porque outra precisa ser aberta.

Dica cósmica: reconheça seu crescimento antes de decidir qual será o próximo passo.

Comidas que são a cara de Capricórnio

Café da manhã de Capricórnio: Pão de Queijo Mineiro quentinho - A tradição brasileira que é sólida, confiável e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Capricórnio: Sanduíche de Pernil com Molho de Ervas - Robusto, tradicional e feito com carne que exige preparo lento. por Imagem gerada por IA
Almoço de Capricórnio: Ossobuco com Polenta Cremosa - Um prato que exige tempo, paciência e resulta em uma estrutura impecável. por Imagem gerada por IA
Petisco de Capricórnio: Bolinho de Arroz com Parmesão envelhecido - O reaproveitamento com qualidade e o sabor da tradição caseira. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Capricórnio: Whisky On The Rocks em copo baixo - Uma bebida atemporal, sólida e que exala maturidade e poder. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Capricórnio: Tortinha de Nozes com Caramelo - Sabores terrosos e uma estrutura firme que remete ao elemento terra. por Imagem gerada por IA
Fruta de Capricórnio: Maçã Vermelha clássica e firme - A fruta tradicional por excelência, simbolizando a estrutura e a saúde. por Imagem gerada por IA
Pizza de Capricórnio: Pizza de Calabresa Artesanal e Cebola - O clássico que nunca falha, feito com ingredientes de alta qualidade. por Imagem gerada por IA
Junk food de Capricórnio: Burger de Costela com Queijo Canastra - O rústico elevado ao nível gourmet, sólido e muito saboroso. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Capricórnio: Café Coado em cerâmica clássica - O valor da paciência e da tradição em um café bem feito e puro. por Imagem gerada por IA
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Café da manhã de Capricórnio: Pão de Queijo Mineiro quentinho - A tradição brasileira que é sólida, confiável e reconfortante. por Imagem gerada por IA

Peixes: aquilo que parecia uma perda pode ganhar outro significado

Peixes tende a enxergar o Portal 09/09 de uma maneira mais intuitiva. Algo que termina hoje ou que começa a perder espaço pode inicialmente parecer uma perda, mas revelar uma possibilidade diferente depois.

Você pode perceber que determinada experiência deixou um aprendizado importante e que continuar preso ao passado impede que uma nova história comece.

O momento pede confiança para virar a página, mesmo sem conhecer todos os detalhes do próximo capítulo.

Dica cósmica: nem todo fim precisa ser encarado como derrota. Alguns encerramentos liberam espaço para algo melhor.

Comidas que são a cara de Peixes

Junk food de Peixes: Pastel de Camarão bem recheado - A crocância da feira com o sabor afetivo e suculento do recheio de camarão. por Imagem gerada por IA
Petisco de Peixes: Iscas de Peixe com Molho Tártaro - O petisco clássico de praia, leve, crocante e que alimenta a alma de quem ama o mar. por Imagem gerada por IA
Pizza de Peixes: Pizza de Atum com Cebola Roxa - Um sabor clássico, prático e que traz a proteína do mar de um jeito que todo brasileiro conhece. por Imagem gerada por IA
Almoço de Peixes: Filé de Peixe Grelhado com Arroz de Coco - Uma combinação suave, com texturas delicadas e um sabor que remete ao litoral. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Peixes: Água de Coco gelada com pedaços de fruta - O frescor natural e a conexão direta com o elemento água em sua forma mais pura. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Peixes: Chá de Capim-Santo (ou Erva-Cidreira) - O aroma calmante e o sabor suave que remetem ao cuidado e à tranquilidade do lar. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Peixes: Mousse de Maracujá - A doçura equilibrada com o azedinho da fruta, uma textura de nuvem que derrete na boca. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Peixes: Tapioca de Coco com Leite Condensado - Macia, branquinha e reconfortante, como um abraço matinal. por Imagem gerada por IA
Fruta de Peixes: Coco Verde - A estética do litoral, o frescor da polpa branca e o simbolismo do mar. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Peixes: Sanduíche Natural de Atum com Maionese e Cenoura - O clássico lanche de verão: leve, fresco e que não pesa. por Imagem gerada por IA
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Junk food de Peixes: Pastel de Camarão bem recheado - A crocância da feira com o sabor afetivo e suculento do recheio de camarão. por Imagem gerada por IA

O que o Portal 09/09 representa para esses signos

O número 9 é tradicionalmente associado a conclusão, maturidade e fechamento de ciclos. Quando aparece duplicado na data 09/09, essa simbologia ganha ainda mais destaque dentro da numerologia.

Por isso, o principal movimento desta quarta-feira não precisa ser uma grande mudança externa.

Pode ser uma decisão interna.

Perceber que você não quer mais repetir determinado comportamento. Aceitar que uma relação mudou. Encerrar uma espera. Ou simplesmente entender que uma fase chegou ao fim.

Para Leão, Libra, Escorpião, Capricórnio e Peixes, esse processo pode ser especialmente significativo.

O Portal 09/09 não promete que tudo vai mudar imediatamente. A mensagem é outra: algumas portas só podem se abrir depois que você finalmente aceita fechar as anteriores.

E, para esses cinco signos, esta quarta-feira pode ser justamente o momento de tomar essa decisão.

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