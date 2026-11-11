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Portal 11/11: o que cada pessoa precisa deixar para trás nesta quarta-feira (11 de novembro)

A numerologia associa a data a um período de reflexão e recomeços; descubra como calcular seu número e quais padrões podem ser abandonados

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 00:10

Portal 11/11 e signos
Portal 11/11 e signos Crédito: Reprodução

O Portal 11/11, celebrado em 11 de novembro de 2026, é associado na numerologia a um momento de introspecção, cura emocional e novos começos. O número 11 é considerado um símbolo de despertar espiritual, intuição e consciência. Por isso, a data é vista como uma oportunidade para identificar hábitos, crenças limitantes e situações que podem estar impedindo o crescimento pessoal.

A numerologia também usa o dia do nascimento para calcular o chamado número de nascimento, ou Moolank. A partir dele, é possível identificar questões que merecem atenção e comportamentos que podem ser deixados para trás. Entre os padrões estão inseguranças financeiras, dependência emocional, medo de errar e dificuldade de confiar nas próprias decisões. As informações são do site "Times of India".

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O que cada número precisa deixar para trás no Portal 11/11?

O Moolank é calculado a partir do dia em que a pessoa nasceu. Quem veio ao mundo no dia 14, por exemplo, deve somar os algarismos: 1 + 4 = 5. Cada resultado está associado a determinados desafios e aprendizados.

Número 1: nascidos nos dias 1, 10, 19 ou 28 de qualquer mês. Precisam deixar para trás o ego, a necessidade de controlar tudo, a impaciência e a frustração por não receberem reconhecimento.

Número 2: nascidos nos dias 2, 11, 20 ou 29. Devem trabalhar o excesso de preocupação, a dependência emocional, a busca constante pela aprovação dos outros e as oscilações de humor.

Número 3: nascidos nos dias 3, 12, 21 ou 30. O momento pede que abandonem a procrastinação, as expectativas pouco realistas, o orgulho excessivo e o medo de cometer erros.

Como aproveitar o Portal 11/11

O Portal 11/11, celebrado em 11 de novembro, é visto como um momento simbólico para manifestação, abundância e novos começos por Imagem gerada por IA
Para aproveitar a data, reserve um momento para si e escolha um ambiente tranquilo para organizar pensamentos e definir objetivos por Imagem gerada por IA
Na numerologia, o 11 é um Número Mestre, associado à intuição, inspiração e consciência espiritual. A repetição 11/11 reforça esses temas por Imagem gerada por IA
Uma prática popular do ritual é anotar 11 motivos de gratidão antes de definir suas intenções para o futuro por Imagem gerada por IA
Defina intenções de prosperidade. Afirmações como 'Eu atraio riqueza' podem ser parte do processo para atrair estabilidade e novas fontes de renda por Imagem gerada por IA
No Portal 11/11, você pode focar em conexões saudáveis. 'Eu mereço um amor genuíno' é uma sugestão de afirmação para relacionamentos por Imagem gerada por IA
Estabeleça metas para o crescimento profissional e novas oportunidades. Visualize-se alcançando os objetivos na carreira por Imagem gerada por IA
A visualização é uma etapa crucial: imagine como seria alcançar seus desejos e use afirmações no presente, como 'Confio em mim' por Imagem gerada por IA
Os horários 11h11 e 23h11 são considerados especiais para práticas de manifestação, pois repetem a sequência simbólica da data por Imagem gerada por IA
Mais do que escrever desejos, o Portal 11/11 é sobre direcionar sua atenção para o que deseja construir, evitando negatividade e autossabotagem por Imagem gerada por IA
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O Portal 11/11, celebrado em 11 de novembro, é visto como um momento simbólico para manifestação, abundância e novos começos por Imagem gerada por IA

Número 4: nascidos nos dias 4, 13, 22 ou 31. Precisam abrir mão da resistência às mudanças, da rebeldia desnecessária, dos medos relacionados ao que foge do convencional e da tendência de complicar situações simples.

Número 5: nascidos nos dias 5, 14 ou 23. Devem controlar a inquietação, as decisões impulsivas, a dispersão de energia e a necessidade de buscar estímulos novos o tempo todo.

Número 6: nascidos nos dias 6, 15 ou 24. Precisam deixar de agradar a todos, abandonar vínculos afetivos prejudiciais e rever expectativas românticas que não correspondem à realidade.

Número 7: nascidos nos dias 7, 16 ou 25. O desafio é superar o isolamento, o excesso de análises, o afastamento emocional e o medo de confiar nas pessoas.

Número 8: nascidos nos dias 8, 17 ou 26. Devem trabalhar o medo do fracasso, os ressentimentos, a culpa por acontecimentos passados e a crença de que toda conquista precisa vir acompanhada de sofrimento.

Número 9: nascidos nos dias 9, 18 ou 27. Precisam deixar para trás a raiva, a impulsividade, os conflitos mal resolvidos, os pensamentos de vingança e as reações emocionais exageradas.

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias

Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries: Banho de ervas estimulantes (alecrim) para renovar a energia por Imagem gerada por IA
Touro: Skincare consciente com massagem facial e texturas ricas por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Escrita terapêutica ou "journaling" para organizar os pensamentos por Imagem gerada por IA
Câncer: Escalda-pés com pétalas de flores e música suave por Imagem gerada por IA
Leão: Afirmações positivas diante do espelho por Imagem gerada por IA
Virgem: Organização de um "altar" pessoal com cristais e velas por Imagem gerada por IA
Libra: Cromoterapia com luzes suaves e máscaras faciais de argila por Imagem gerada por IA
Escorpião: Meditação profunda com incenso de sândalo por Imagem gerada por IA
Sagitário: Yoga ao ar livre ou alongamento focado na liberdade por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Planejamento estratégico e escrita para estruturar metas por Imagem gerada por IA
Aquário: Observação das estrelas com fones de ouvido (detox digital) por Imagem gerada por IA
Peixes: Banho de imersão com sais por Imagem gerada por IA
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Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Como calcular seu número de nascimento?

O cálculo é feito a partir do dia do nascimento, somando os algarismos até chegar a um único número. Não é necessário considerar o mês ou o ano.

Por exemplo, uma pessoa que nasceu em 14 de novembro de 1995 deve fazer a seguinte conta: 1 + 4 = 5. Portanto, seu número de nascimento é 5.

Quem nasceu no dia 29 deve somar 2 + 9 = 11 e, em seguida, 1 + 1 = 2. Nesse caso, o número de nascimento é 2.

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