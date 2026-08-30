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Portas removidas, cama hospitalar e cadeira motorizada: como é a estrutura preparada para o home care de Lito Sousa

Mila Seidl mostrou as adaptações feitas na residência para receber o marido após a internação, incluindo mudanças no banheiro e nos corredores

Giuliana Mancini

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 09:27

Lito Sousa Crédito: Reprodução

A casa de Lito Sousa está sendo adaptada para receber o piloto e influenciador após a internação, que já dura cerca de 20 dias. Diagnosticado com Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma doença neurológica rara e neurodegenerativa, ele deverá continuar os cuidados em casa em regime de atendimento domiciliar, conhecido como home care.

A esposa de Lito, Mila Seidl, mostrou neste sábado (29) parte das mudanças feitas na residência para adequá-la à nova rotina. Segundo ela, o imóvel não tinha estrutura de acessibilidade suficiente para permitir a circulação dos equipamentos necessários aos cuidados do marido.

Estrutura preparada para o home care de Lito Sousa 1 de 12

Para facilitar a movimentação, portas foram retiradas dos trilhos e o banheiro também precisou passar por alterações. Mila explicou que até os corredores estão sendo avaliados para garantir espaço suficiente para a passagem e a manobra dos equipamentos.

"Como eu disse, minha casa não é acessível. Eu imaginava isso. Então estou tirando as portas e encostando aqui, depois eu vejo o que eu faço. Provavelmente essa aqui também acho que vou ter que tirar. Fiz as medidas, mas fica muito rente para fazer manobra ali", relatou.

Quarto de hóspedes vira espaço para o tratamento

O antigo quarto de hóspedes, localizado no andar térreo, foi escolhido para receber Lito. A localização facilita o acesso pela entrada principal e evita que ele precise passar por escadas e outros obstáculos existentes em diferentes áreas da casa.

No cômodo, já foi instalada uma cama hospitalar motorizada, que permite ajustar a posição do paciente, além de uma poltrona e equipamentos adaptados para banho e locomoção. Mila também mostrou almofadas e acessórios de apoio que foram enviados para ajudar na rotina de cuidados.

Lito Sousa foi diagnosticado com doença rara e sem cura 1 de 11

"A cama hospitalar é aqui. A gente conseguiu aqui um monte de almofadas. Essa aqui é eletrônica, né? Ela sobe, desce", explicou.

Cadeira de rodas motorizada será testada

Além dos equipamentos instalados no quarto, a família recebeu o empréstimo de uma cadeira de rodas motorizada para que Lito possa testar. Segundo Mila, o equipamento pode ajudar a dar mais autonomia ao marido, que ainda possui algum movimento em uma das mãos.

"Eles mandaram pra gente pro Lito testar. Como ele tá com um pouco ainda de movimento nessa mão, talvez isso dê um pouco de autonomia pra ele. Vamos ver se vai funcionar. Mas eu acho que ele vai gostar se funcionar", afirmou.

A estrutura de home care foi montada enquanto Lito permanece internado. A expectativa é que a casa esteja preparada para a nova rotina quando ele deixar o hospital.

Presentes de fãs aguardam chegada de Lito

Mila também mostrou durante a gravação uma grande quantidade de encomendas, cartas e presentes enviados por fãs e empresas parceiras. Segundo ela, as lembranças estão sendo organizadas e serão abertas por Lito quando ele estiver instalado em casa.

"Tem muitos presentes que vocês mandaram para ele. Eu tô deixando para abrir quando ele chegar, mas a gente vai abrir tudo… Cartas, na empresa tem muito mais", contou.

A esposa do influenciador também pediu paciência aos seguidores que ainda não receberam resposta às mensagens enviadas à família. "Tudo no seu devido tempo, a gente tá tentando se organizar ainda. Então se a gente não respondeu, não fiquem chateados, a gente vai responder em breve", afirmou.