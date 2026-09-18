MUDANÇA DE CARREIRA?

'Posso largar tudo e fazer anime pelo resto da vida': Michael B. Jordan, estrela de 'Pecadores', revela decisão inesperada para 2027

Após conquistar o primeiro Oscar da carreira, ator planeja desacelerar e pode aproveitar a pausa para investir em uma paixão antiga

Giuliana Mancini

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 08:51

Michael B. Jordan Crédito: Reprodução/Instagram

Michael B. Jordan está se preparando para uma mudança de ritmo na carreira. Aos 39 anos, o ator revelou que pretende passar boa parte de 2027 longe dos sets de filmagem depois de concluir uma sequência de projetos que o manteve em movimento nos últimos anos. E, entre os planos para esse período, existe uma possibilidade bastante inusitada: dedicar mais tempo aos animes.

Em entrevista à edição de outubro de 2026 da Vogue, o astro de 'Pecadores' contou que a ideia de fazer uma pausa já existe há mais de uma década. Ele explicou que, depois de cumprir os compromissos profissionais previstos para os próximos meses, pretende desacelerar para refletir sobre tudo o que viveu na carreira e na vida pessoal.

Michael B. Jordan 1 de 20

"Provavelmente vou tirar o resto do ano que vem de folga", afirmou.

Antes de parar, Jordan ainda terá uma agenda cheia. O ator participa das filmagens de 'Miami Vice '85', reboot da série clássica dos anos 1980, com Austin Butler no elenco. Ele também está envolvido como produtor em 'Delphi', série derivada do universo de 'Creed'.

Já em 2027, a previsão é que se dedique à divulgação de 'The Thomas Crown Affair', novo filme baseado no clássico de 1968. Na produção, Jordan acumula as funções de protagonista, diretor e produtor.

A pausa, segundo o próprio ator, não seria apenas uma forma de descansar. Depois de anos trabalhando em ritmo intenso, ele quer finalmente ter espaço para processar as mudanças recentes. "Provavelmente é nesse período que vou refletir e processar tudo isso com mais calma", explicou. "Porque, sinceramente, tenho estado em constante movimento".

Os maiores vencedores do Oscar 1 de 10

A paixão por animes pode virar trabalho

Foi nesse contexto que Jordan fez uma das declarações mais curiosas da entrevista. Ao falar sobre os planos para o futuro, ele brincou com a possibilidade de abandonar Hollywood e dedicar a vida ao gênero que acompanha há anos. "Talvez desista de tudo e passe o resto da vida fazendo animes", afirmou.

Apesar do tom descontraído, a ideia não surgiu do nada. A Vogue revelou que o ator já tem mais de um projeto de anime em estágios iniciais de desenvolvimento.

Jordan é conhecido por ser fã de produções como 'Dragon Ball', 'Hunter x Hunter' e 'Naruto', além de filmes do Studio Ghibli. A influência dessas obras também apareceu em 'Creed III', longa que ele estrelou e dirigiu.

Em 2023, durante uma entrevista ao IGN, o ator contou que buscou referências nos animes para construir as sequências de luta do filme. Entre as inspirações citadas estavam 'Hajime no Ippo', 'Megalo Box', 'Naruto' e 'My Hero Academia'.

Jordan explicou que queria encontrar uma identidade diferente para os confrontos da franquia, depois de tantas lutas já apresentadas ao longo de 'Rocky' e 'Creed'. Ele também apontou uma referência direta a 'Dragon Ball Z' em uma das cenas entre seu personagem e Damian.

Por enquanto, os projetos de anime ainda estão no começo e não tiveram detalhes revelados. Não há informações sobre quais histórias serão produzidas ou qual será exatamente o papel de Jordan nessas iniciativas.

Pausa acontece depois de um ano marcante

A decisão de desacelerar vem poucos meses depois de um dos maiores acontecimentos da trajetória do ator. Em março de 2026, Michael B. Jordan conquistou seu primeiro Oscar de Melhor Ator por 'Pecadores', no qual interpretou os irmãos gêmeos Smoke e Stack.

Depois da cerimônia, ele comemorou a vitória com uma ida ao In-N-Out Burger. No dia seguinte, acabou ficando doente. Ao relembrar o episódio, Jordan comparou o momento à sensação de chegar ao fim de uma longa corrida. "Tipo, você chega à linha de chegada e seu corpo diz: 'Ok, cheguei até aqui, hora de parar um pouco'", contou.

A decisão de parar também tem relação com um plano antigo. De acordo com a Vogue, Jordan havia dito anos atrás que pretendia manter o ritmo intenso de trabalho enquanto ajudava a cuidar da família. Quando os pais e irmãos estivessem bem, ele imaginava que poderia finalmente desacelerar. Agora, aos 39 anos, o ator está considerando justamente esse momento.