REALITY

Post misterioso de Boninho alimenta boatos sobre possível retorno ao 'Big Brother Brasil'

Publicação com a frase "I'm back" e referência ao apelido "Big Boss" agitou as redes sociais nesta segunda-feira (21); produtor está fora da Globo desde dezembro de 2024

Kamila Macedo

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 22:40

Boninho faz publicação misteriosa nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram

Boninho resolveu brincar com seus seguidores nesta segunda-feira (21) ao fazer uma publicação enigmática em suas redes sociais. O conteúdo logo ganhou forte repercussão devido às especulações do público sobre um possível retorno do profissional à liderança do 'Big Brother Brasil', da TV Globo.

Na imagem, o rosto de Boninho aparece mesclado ao de um robô, com a frase "I'm back" ("Estou de volta", em inglês). Na legenda, ele fez referência ao apelido que ganhou ao comandar o reality por mais de 20 anos: "Ainda mais BIG, ainda mais BOSS. Aguardem…".

A menção ao termo "Big Boss" foi o principal motivo que instigou as especulações do público, especialmente em comentários no X (antigo Twitter). "Teremos Big Boss de volta no BBB, amore?", "Vai voltar pro BBB? Diz que sim, boss" e "Ai meu Deus, lá vem o Boninho de novo" foram algumas das reações compartilhadas pelos internautas.

Boninho 1 de 12

Em contrapartida, uma parte dos usuários adotou uma postura mais ponderada, considerando que o anúncio pode estar relacionado a possíveis novos projetos na Record, emissora para a qual migrou recentemente e onde participou ativamente da criação do novo reality show, “A Casa do Patrão”.

Pouco tempo antes, o empresário já havia chamado a atenção ao resgatar uma imagem antiga com Paulo Ricardo, artista responsável pela marcante trilha sonora do reality show global. "Paulo Ricardo me mandou essa foto. Tem uns 15 anos. Acho que eu melhorei!!", escreveu na ocasião.

Vale lembrar que a saída definitiva de Boninho da gestão do BBB ocorreu no final de dezembro de 2024, quando o posto foi assumido por Rodrigo Dourado. Ele esteve à frente da atração desde 2002 e, após o encerramento do vínculo com a TV Globo, passou a investir em novos formatos televisivos, como "A Casa de Patrão" na Record e o “The Voice Brasil”, no SBT e Disney+.