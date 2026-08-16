FRUTAS

Pouca gente conhece: a trepadeira fácil de cultivar em quintal que produz maracujá roxo com sabor intenso e aparência diferente

Fruta chama atenção pela casca escura, polpa aromática e facilidade para crescer apoiada em cercas e pergolados



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 21:23

Maracujá-roxo pode crescer em trepadeiras conduzidas por cercas, pergolados e outras estruturas Crédito: Ilustração gerada por IA

A cerca desaparece aos poucos debaixo dos ramos. Primeiro vêm as folhas, depois as flores roxas e brancas e, algum tempo mais tarde, pequenos frutos escuros começam a surgir no meio do verde. É nessa hora que uma trepadeira mantida muitas vezes só para cobrir o quintal revela o que estava escondendo: o maracujá-roxo silvestre.

Bem menos conhecido do que o maracujá-amarelo encontrado em feiras e supermercados, ele chama atenção antes mesmo de ser aberto. A casca pode ganhar tons entre o roxo e o azulado e esconde uma polpa de aroma forte, sabor concentrado e uma acidez que aparece logo depois da primeira impressão mais adocicada.

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Não é exatamente uma fruta exótica para quem cresceu perto de sítios, chácaras ou quintais onde diferentes tipos de maracujá eram cultivados. Para boa parte dos consumidores, porém, ela continua praticamente fora do radar.

Primo do maracujá comum

O fruto pertence ao gênero Passiflora, que reúne centenas de espécies e variedades, muitas delas encontradas na América do Sul.

O maracujá-amarelo acabou dominando a produção comercial e virou praticamente sinônimo da fruta no Brasil. Isso deixou outros tipos, inclusive os de casca roxa, mais restritos a cultivos domésticos, pequenas propriedades e regiões onde essas plantas ainda são mantidas no quintal.

É justamente aí que o maracujá-roxo costuma aparecer.

A planta cresce como trepadeira e vai se agarrando ao que encontra pela frente. Cercas, telas, pergolados e caramanchões acabam virando suporte para os ramos, que podem se espalhar bastante quando encontram boas condições.

Sabor foge do esperado

A aparência já entrega que não se trata do maracujá mais comum.

Quando maduro, o fruto ganha uma casca escura e relativamente grossa. Por dentro, surgem as sementes envolvidas pela polpa característica dos maracujás.

O sabor, no entanto, é o que costuma surpreender.

Há uma doçura mais evidente em alguns frutos, acompanhada de um aroma bastante concentrado. Dependendo do ponto de maturação, ele pode lembrar de longe um suco de uva bem forte.

A comparação para por aí. Pouco depois, entra a acidez típica do maracujá. Esse encontro entre doce, azedo e perfume intenso dá à fruta um sabor próprio, distante da sensação mais uniforme de algumas variedades comerciais.

Trepadeira cobre o quintal

Outra característica que ajuda a explicar por que a planta aparece tanto em quintais é a forma de crescimento.

Como se desenvolve para cima, ela pode aproveitar espaços que dificilmente receberiam uma árvore frutífera. Uma cerca ensolarada, por exemplo, já pode servir de estrutura para conduzir os ramos.

Em locais menores, também é possível manter a planta em vasos grandes, desde que haja suporte para o crescimento.

Sol direto, regas regulares e um solo que não acumule água estão entre os cuidados mais importantes. A poda ajuda a organizar os ramos e evita que a trepadeira avance além do espaço reservado para ela.

E existe um bônus antes mesmo da colheita.

As flores grandes, geralmente marcadas por tons de branco e roxo, transformam a planta em elemento ornamental e ainda atraem polinizadores para o jardim.

Fruto vai além do suco

Quando os maracujás começam a amadurecer, o quintal muda outra vez.

Os frutos escuros aparecem pendurados no meio da folhagem e podem ser consumidos de diferentes maneiras. O destino mais simples é o suco, mas a polpa também funciona bem em geleias, mousses, caldas, sorvetes e outras sobremesas.

A acidez ajuda especialmente em receitas mais doces, porque corta parte do açúcar e deixa o sabor menos pesado.

Para quem acha a polpa intensa demais para consumir pura, água e um pouco de açúcar já mudam bastante o resultado.

Assim como outros tipos de maracujá, o fruto também fornece fibras e vitamina C, além de compostos antioxidantes naturalmente encontrados em alimentos de origem vegetal.

Sobrevive longe das prateleiras

Talvez o detalhe mais interessante dessa fruta esteja justamente em onde ela continua sendo encontrada.

Enquanto o mercado se concentrou em poucas variedades, muitos tipos de maracujá permaneceram em quintais, sítios e pequenas plantações, passados de um cultivo para outro sem nunca ganhar grande espaço comercial.

O maracujá-roxo silvestre faz parte desse universo.

Ele pode passar meses sendo apenas a trepadeira que cobre uma cerca, faz sombra e abre flores no quintal. Até que os primeiros frutos escurecem entre as folhas.