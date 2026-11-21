CHURRASCO

Pouca gente faz isso no churrasco: esperar alguns minutos antes de cortar a carne muda a suculência e o sabor do preparo

Um cuidado simples depois de tirar a carne da churrasqueira pode fazer toda a diferença no sabor e na suculência



Henrique Moraes

Agência Correio

Publicado em 21 de novembro de 2026 às 09:09

O descanso da carne após sair da churrasqueira ajuda a manter a umidade e valorizar o sabor do corte Crédito: Foto: Patricia Beliga- Pexels

Você escolhe um bom corte, tempera a carne, prepara a churrasqueira e acompanha cada minuto do preparo. Mas existe um detalhe que pode fazer toda a diferença no resultado final e que muita gente acaba esquecendo: deixar a carne descansar antes de servir.

Esse cuidado simples é um dos truques utilizados por churrasqueiros para preservar a suculência e melhorar a experiência de quem está à mesa. Afinal, não basta acertar o ponto na churrasqueira. A maneira como você finaliza o preparo também influencia na textura e no sabor.

Churrasco 1 de 4

O chamado descanso da carne consiste em esperar alguns minutos depois de retirar o alimento do fogo antes de começar a cortar. Embora pareça apenas uma pausa, essa etapa tem uma explicação importante e pode ajudar a evitar que os pedaços percam parte de seus líquidos durante o corte.

Por que deixar a carne descansar depois do churrasco?

Durante o preparo, a carne recebe calor intenso, que provoca mudanças nas fibras musculares e influencia a distribuição dos líquidos em seu interior.

Quando você retira o corte da churrasqueira, ele ainda está muito quente e continua passando por alterações relacionadas à temperatura. Por isso, começar a cortar imediatamente pode favorecer a saída de líquidos acumulados no interior do alimento.

O período de descanso permite que a temperatura comece a diminuir e que os líquidos se redistribuam de maneira mais uniforme pelo corte.

Quanto tempo a carne precisa descansar?

Não existe um tempo único para todos os cortes. A duração depende principalmente da espessura, do tamanho da peça e da maneira como ela foi preparada.

Uma carne fina, por exemplo, não precisa do mesmo intervalo de descanso que uma peça grande assada lentamente na churrasqueira.

Como referência prática, você pode seguir estas orientações:

Bifes finos: cerca de 3 a 5 minutos de descanso.

Cortes médios: aproximadamente 5 a 10 minutos.

Peças maiores: entre 10 e 15 minutos, podendo exigir um período maior dependendo do tamanho.

Como deixar a carne descansar da maneira correta?

O processo é bastante simples e não exige nenhum equipamento especial. Basta ter atenção a alguns detalhes depois de finalizar o preparo.



Deixar a carne descansar por alguns minutos antes de cortar é um dos segredos para preservar a suculência no churrasco Crédito: Foto: Regina Tommasi- Pexels

1. Retire a carne da churrasqueira

Assim que atingir o ponto desejado, retire o corte da grelha e coloque-o sobre uma tábua limpa ou em um recipiente adequado para alimentos.

Evite começar a fatiar imediatamente, mesmo que a aparência da carne desperte aquela vontade de experimentar.

2. Aguarde alguns minutos

Deixe a carne repousar pelo período adequado ao tamanho e à espessura do corte.

Essa pausa ajuda a reduzir a perda de líquidos durante o fatiamento e contribui para uma textura mais agradável.

3. Utilize papel-alumínio com cuidado

Alguns churrasqueiros utilizam papel-alumínio para cobrir levemente a carne durante o descanso.

Esse recurso pode ajudar a conservar o calor, principalmente em peças maiores. Entretanto, evite embrulhar o corte de maneira muito apertada, pois o vapor acumulado pode alterar a textura da superfície e prejudicar a crosta formada na churrasqueira.

Outros erros que podem deixar a carne menos suculenta

Além de esquecer o descanso, alguns hábitos durante o churrasco podem comprometer o resultado final.

Um dos erros mais comuns é ficar pressionando a carne contra a grelha com uma espátula ou garfo. Essa prática não acelera o cozimento de maneira eficiente e pode favorecer a saída de líquidos.

Outro problema é furar repetidamente o corte para verificar o ponto. Sempre que possível, utilize um termômetro culinário para acompanhar a temperatura interna sem danificar desnecessariamente a peça.