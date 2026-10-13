Pouca gente imagina o que esta fruta tem: famosa em passagens da Bíblia chama atenção por efeito no coração

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Bianca Hirakawa
Agência Correio
Publicado em 13 de outubro de 2026 às 17:17
Uma fruta conhecida pelo sabor marcante acabou no centro de uma descoberta que pode abrir novas possibilidades para a medicina. Pesquisadores investigaram um composto produzido pelo organismo depois do consumo de romã e observaram efeitos sobre o funcionamento do coração.
A substância é a urolitina A, que também pode ser produzida pelo organismo após o consumo de alimentos como nozes e algumas frutas vermelhas.
Romã
Em experimentos, o composto melhorou em até 80% alguns parâmetros da função cardíaca em modelos animais. O resultado foi relacionado principalmente à capacidade de o músculo cardíaco relaxar.
A pesquisa analisou um tipo específico de insuficiência cardíaca: a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada (ICFEp).
Nesse quadro, o coração continua conseguindo bombear sangue, mas fica mais rígido e apresenta dificuldade para relaxar entre os batimentos. Isso pode dificultar o preenchimento adequado do órgão.
Entre os sintomas associados à condição estão falta de ar, fadiga e redução da capacidade de realizar exercícios. Segundo a pesquisa, as opções de tratamento para esse problema ainda são relativamente limitadas.
Os cientistas descobriram que a urolitina A atua sobre uma proteína chamada PKGIα, relacionada ao funcionamento dos vasos sanguíneos e ao relaxamento do músculo cardíaco.
Nos animais que receberam o composto, houve melhora de até 80% nos parâmetros analisados, além de redução da fibrose e de alterações nas células do músculo cardíaco associadas à doença.
A urolitina A não está presente diretamente na romã. Ela é produzida pelo organismo depois do consumo de determinados alimentos, entre eles a fruta.
Por isso, os resultados não significam que comer mais romã possa tratar a insuficiência cardíaca.
Os próprios resultados da pesquisa ainda não permitem recomendar o consumo da fruta como tratamento para a doença. A possibilidade levantada pelos cientistas é investigar maneiras de aumentar a produção de urolitina A no organismo e explorar a proteína PKGIα como possível alvo terapêutico.
Testes também foram feitos com tecido cardíaco humano
Além dos experimentos em animais, a equipe utilizou tecido cardíaco humano bioengenheirado, produzido a partir de células-tronco.
Nesse modelo de laboratório, a urolitina A também melhorou significativamente o relaxamento do tecido cardíaco.
O resultado é considerado uma indicação de que os efeitos observados nos animais podem ser investigados em células humanas. Isso, porém, ainda não significa que o composto tenha o mesmo benefício em pessoas com insuficiência cardíaca.
A urolitina A já foi estudada em humanos e apresentou um perfil de segurança favorável, mas ainda serão necessários ensaios clínicos para descobrir se a estratégia realmente funciona contra esse tipo de insuficiência cardíaca.
A próxima etapa da pesquisa será justamente avaliar se a atuação sobre essa via pode melhorar, em pessoas, a capacidade do coração de relaxar e se encher de sangue.