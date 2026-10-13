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Pouca gente imagina o que esta fruta tem: famosa em passagens da Bíblia chama atenção por efeito no coração

Pesquisadores investigaram a urolitina A, substância produzida pelo organismo após o consumo de alguns alimentos, incluindo a romã

  • Foto do(a) author(a) Bianca Hirakawa
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Bianca Hirakawa

  • Agência Correio

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 17:17

Resultado foi observado em modelos animais e também em tecido cardíaco humano produzido em laboratório, mas ainda não comprova efeito em pessoas
Resultado foi observado em modelos animais e também em tecido cardíaco humano produzido em laboratório, mas ainda não comprova efeito em pessoas Crédito: Pexels

Uma fruta conhecida pelo sabor marcante acabou no centro de uma descoberta que pode abrir novas possibilidades para a medicina. Pesquisadores investigaram um composto produzido pelo organismo depois do consumo de romã e observaram efeitos sobre o funcionamento do coração.

A substância é a urolitina A, que também pode ser produzida pelo organismo após o consumo de alimentos como nozes e algumas frutas vermelhas.

Romã

Sliced ripe pomegranate on a wooden board. High quality photo por Freepik
Romã por Freepik
Fatores que fazem da romã uma das frutas mais recomendadas por especialistas por Banco de imagens
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Sliced ripe pomegranate on a wooden board. High quality photo por Freepik

Em experimentos, o composto melhorou em até 80% alguns parâmetros da função cardíaca em modelos animais. O resultado foi relacionado principalmente à capacidade de o músculo cardíaco relaxar.

O que os cientistas observaram

A pesquisa analisou um tipo específico de insuficiência cardíaca: a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada (ICFEp).

Nesse quadro, o coração continua conseguindo bombear sangue, mas fica mais rígido e apresenta dificuldade para relaxar entre os batimentos. Isso pode dificultar o preenchimento adequado do órgão.

Entre os sintomas associados à condição estão falta de ar, fadiga e redução da capacidade de realizar exercícios. Segundo a pesquisa, as opções de tratamento para esse problema ainda são relativamente limitadas.

Os cientistas descobriram que a urolitina A atua sobre uma proteína chamada PKGIα, relacionada ao funcionamento dos vasos sanguíneos e ao relaxamento do músculo cardíaco.

Nos animais que receberam o composto, houve melhora de até 80% nos parâmetros analisados, além de redução da fibrose e de alterações nas células do músculo cardíaco associadas à doença.

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E o que isso tem a ver com a romã?

A urolitina A não está presente diretamente na romã. Ela é produzida pelo organismo depois do consumo de determinados alimentos, entre eles a fruta.

Por isso, os resultados não significam que comer mais romã possa tratar a insuficiência cardíaca.

Os próprios resultados da pesquisa ainda não permitem recomendar o consumo da fruta como tratamento para a doença. A possibilidade levantada pelos cientistas é investigar maneiras de aumentar a produção de urolitina A no organismo e explorar a proteína PKGIα como possível alvo terapêutico.

Testes também foram feitos com tecido cardíaco humano

Além dos experimentos em animais, a equipe utilizou tecido cardíaco humano bioengenheirado, produzido a partir de células-tronco.

Nesse modelo de laboratório, a urolitina A também melhorou significativamente o relaxamento do tecido cardíaco.

O resultado é considerado uma indicação de que os efeitos observados nos animais podem ser investigados em células humanas. Isso, porém, ainda não significa que o composto tenha o mesmo benefício em pessoas com insuficiência cardíaca.

A urolitina A já foi estudada em humanos e apresentou um perfil de segurança favorável, mas ainda serão necessários ensaios clínicos para descobrir se a estratégia realmente funciona contra esse tipo de insuficiência cardíaca.

A próxima etapa da pesquisa será justamente avaliar se a atuação sobre essa via pode melhorar, em pessoas, a capacidade do coração de relaxar e se encher de sangue.

Tags:

Coração Fruta Saúde Romã

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