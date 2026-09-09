CASA E JARDIM

Poucas gotas deste óleo nos tomates: para que serve e por que é recomendado borrifar nos frutos logo antes da colheita

Mistura aromática funciona como uma barreira temporária contra insetos sugadores na horta caseira



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 18:18

Aplicação de solução com eucalipto nas folhas do tomateiro deve ser feita com cuidado e fora do sol forte Crédito: Ilustração gerada por IA

Quem cultiva tomates em casa costuma acompanhar de perto o surgimento das primeiras flores e frutos. O problema aparece quando, junto com eles, chegam visitantes indesejados que se escondem entre folhas e galhos e começam a comprometer a plantação.

Entre essas pragas estão os percevejos, insetos sugadores que podem atacar principalmente os frutos ainda verdes. Uma alternativa caseira utilizada para dificultar a aproximação deles envolve um ingrediente conhecido muito mais pelo cheiro refrescante do que pelo uso na jardinagem: o óleo essencial de eucalipto.

O efeito das pedras brancas para ter um belo jardim 1 de 12

Quando diluído e borrifado sobre o tomateiro, o produto deixa um aroma intenso nas folhas e ao redor dos frutos. A proposta é aproveitar justamente esse cheiro para dificultar que os insetos localizem a planta e permaneçam nela.

O cheiro do eucalipto

Grande parte dessa característica vem do eucaliptol, composto presente no óleo essencial de eucalipto e responsável por parte de seu aroma marcante. Como os percevejos utilizam sinais químicos para encontrar plantas hospedeiras, a presença de outros odores pode interferir nesse processo.

Na prática, a aplicação funciona como uma barreira aromática temporária sobre o tomateiro. Em vez de depender apenas da retirada manual dos insetos, o cultivo passa a contar com um elemento adicional para reduzir a presença das pragas ao redor das folhas e dos frutos.

O efeito, porém, não permanece indefinidamente. O óleo é volátil e o cheiro diminui com o passar das horas, especialmente depois de chuva ou rega intensa sobre a folhagem.

Como preparar a mistura

A receita apresentada utiliza 500 ml de água, 10 gotas de óleo essencial de eucalipto e três gotas de detergente neutro. O detergente entra em pequena quantidade porque ajuda o óleo, que naturalmente não se mistura à água, a se dispersar pela solução.

Depois de preparado, o líquido pode ser colocado em um borrifador. A aplicação deve alcançar as folhas, inclusive a parte inferior, além das regiões próximas aos frutos verdes, pontos onde os percevejos podem permanecer escondidos.

Outro cuidado envolve o horário. A recomendação é fazer a pulverização no fim da tarde, quando a planta já não recebe sol forte diretamente, evitando aplicar a mistura sobre folhas aquecidas.

Aplicação pede cuidado

Antes de espalhar qualquer solução caseira por toda a planta, vale testar uma pequena quantidade em algumas folhas e observar a reação. Óleos essenciais são concentrados e podem causar danos quando usados em excesso ou em concentrações inadequadas.

A matéria original indica uma aplicação preventiva a cada cinco dias e nova pulverização depois de chuva forte. Como a quantidade adequada pode variar de acordo com a espécie, o clima e as condições do cultivo, o uso deve ser feito com moderação.

Além dos tomateiros, a mesma técnica costuma ser aplicada em cultivos como pimentões, couves, brócolis, pepinos e abobrinhas. O princípio permanece o mesmo: aproveitar um aroma intenso para tornar a planta menos atraente para determinados insetos.