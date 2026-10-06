FRUTAS

Pouco conhecida, fruta brasileira esconde polpa quase preta e sabor que lembra caramelo, melaço e cacau

Nativa do Brasil, a marmelada-de-cachorro chama atenção pela casca rígida, polpa cremosa e capacidade de crescer em áreas parcialmente sombreadas



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 22:22

Marmelada-de-cachorro chama atenção pela casca resistente e pela polpa escura e cremosa Crédito: Ilustração gerada por IA

Por fora, a marmelada-de-cachorro parece pouco convidativa. O fruto é pequeno, arredondado e protegido por uma casca rígida, mas basta abri-lo para encontrar uma polpa quase preta, cremosa e de sabor adocicado, com notas que lembram caramelo, melaço e cacau.

Nativa do Brasil, a Alibertia edulis também recebe nomes como marmeladinha e puruí em regiões do Cerrado e do Pantanal. Além da aparência incomum, a espécie chama atenção por conseguir se desenvolver em ambientes parcialmente sombreados, uma característica pouco comum entre várias frutíferas cultivadas em quintais.

Frutas para cultivar em apartamento 1 de 5

Esse comportamento está ligado à origem da planta. Como cresce naturalmente em áreas de sub-bosque, ela pode ocupar espaços protegidos pela copa de árvores maiores e receber menos incidência direta de sol ao longo do dia.

Casca esconde a polpa

Com cerca de quatro centímetros de diâmetro, os frutos apresentam formato arredondado e uma camada externa resistente. A casca tem textura coriácea e coloração que pode variar entre tons de verde e cinza.

O amadurecimento muda principalmente o interior. Aos poucos, a polpa escurece e ganha consistência pastosa, enquanto a parte externa se torna mais quebradiça.

Quando o fruto é aberto, o contraste chama atenção. A massa escura, brilhante e cremosa lembra a aparência de um doce de colher. A textura também ajuda a explicar a associação com marmeladas e outras preparações feitas a partir de frutas cozidas.

Sabor foge do comum

Diferentemente de muitas frutas consumidas pelo sabor ácido ou refrescante, a marmelada-de-cachorro apresenta perfil predominantemente doce. A textura densa acompanha um aroma marcante, enquanto as notas de sabor podem lembrar caramelo, melaço e cacau suave.

Na cozinha, essa característica permite ir além do consumo direto. Basta abrir a casca para retirar a polpa e saboreá-la in natura, mas a consistência cremosa também favorece o preparo de doces e compotas.

Sorvetes são outra possibilidade. A polpa pode entrar ainda em receitas de doces de colher, licores e caldas usadas sobre bolos, torradas ou panquecas, ampliando as formas de aproveitar o fruto.

Planta de pequeno porte

Embora tenha aparência exótica, a fruta nasce em uma planta de dimensões relativamente modestas. A marmelada-de-cachorro costuma crescer como arbusto ou pequena árvore e pode alcançar entre dois e quatro metros de altura.

Esse porte facilita a presença da espécie em quintais. Em determinadas condições, o cultivo também pode ser feito em recipientes grandes, principalmente quando há espaço suficiente para o desenvolvimento das raízes.

Outra vantagem está justamente na adaptação à meia-sombra. Enquanto algumas frutíferas dependem de longos períodos de sol direto, a Alibertia edulis encontra condições favoráveis em ambientes protegidos pela copa de outras árvores.