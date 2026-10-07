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Pouco conhecida, fruta brasileira parece uma jabuticaba amarela, tem 'casca cabeludinha' e amadurece na primavera

Também conhecida como jabuticaba-amarela, planta pode atingir poucos metros de altura e produz frutos suculentos de sabor doce e levemente ácido

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 23:23

A fruta é nativa do Brasil e pode ser encontrada na região da Serra do Mar
A fruta é nativa do Brasil e pode ser encontrada na região da Serra do Mar Crédito: Daniela Branco / Wikimedia Commons

Pequena, redonda e amarela, ela poderia ser confundida com uma jabuticaba que resolveu trocar de cor. E, além disso, ela possui uma característica única responsável pelo nome curioso: uma fina camada de pelos claros cobrindo a casca do fruto.

Trata-se da cabeludinha, espécie brasileira de muitos nomes: jabuticaba-amarela, peludinha, guapirijuba e vassourinha-da-praia. Ela pertence à família Myrtaceae, a mesma que reúne frutas conhecidas como jabuticaba, goiaba e pitanga.

Além do morango: 6 frutas perfeitas para fazer geleia caseira

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Uvas: Com seu sabor doce e rico, a geleia de uva é ótima para recheios de bolos e tortas. Experimente também com queijos macios. por Imagem gerada por IA

Fruta chega na primavera

Depois da floração, a cabeludinha amadurece principalmente na primavera. Em outubro entra o auge do seu período de frutos.

Por dentro, a aparência muda completamente. A fruta apresenta polpa translúcida, suculenta e doce, acompanhada de uma leve acidez. O consumo pode ser feito diretamente da fruta, com a casca de tudo, ou descascando o fruto.

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Por que é rara?

Embora seja brasileira e tenha frutos comestíveis, encontrar cabeludinha em supermercados ou feiras ainda está longe de ser comum. Pesquisadores já apontavam há décadas o baixo potencial comercial das frutas, restringindo-as aos quintais e pomares.

Entre as possíveis explicações apresentadas estão a pequena quantidade de polpa, o desconhecimento do público e a falta de informações consolidadas sobre técnicas de cultivo.

Isso não significa que a cabeludinha tenha pouco valor nutricional. O mesmo trabalho destaca a presença de vitamina C e descreve os frutos como apreciados para consumo fresco, além de importantes para animais responsáveis pela dispersão das sementes.

Cabe até em vasos

A pequena árvore ainda apresenta uma característica que facilita seu cultivo doméstico. Por ter porte reduzido e copa densa, pode ser utilizada no paisagismo de jardins e, segundo a Prefeitura de Curitiba, até cultivada em vasos grandes em sacadas.

Além de produzir frutos, suas flores pequenas e brancas atraem abelhas, enquanto os frutos servem de alimento para animais silvestres. Assim, uma fruta quase desconhecida nas prateleiras brasileiras continua aparecendo justamente onde muitas espécies nativas sobreviveram por gerações: nos quintais.

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Brasil Frutas Jardinagem Natureza

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