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Poucos sabem, mas Rogério Ceni mantém fazenda com produção de soja e milho no interior de MT

Localizada no interior de Mato Grosso, propriedade da família do ex-goleiro reúne extensas lavouras de grãos e serve como refúgio para o treinador do Bahia durante as folgas

Giuliana Mancini

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 09:26

Rogério Ceni planta soja em sua fazenda Crédito: YouTube/Reprodução

Conhecido pela trajetória vitoriosa como goleiro e treinador do Bahia, Rogério Ceni também mantém uma ligação antiga com o agronegócio. Aos 53 anos, o ex-jogador encontra momentos de descanso longe dos estádios em uma propriedade rural da família localizada em Santa Carmem, no interior de Mato Grosso, nas proximidades de Sinop.

A fazenda reúne extensas plantações de grãos e representa um ponto de encontro para os familiares. Além de funcionar como refúgio nos períodos de folga do técnico, o local tem uma estrutura voltada à produção agrícola, com destaque para o cultivo de soja e milho.

Rogério Ceni investe em fazenda 1 de 15

Produção agrícola e contato com o campo

Diferentemente de propriedades utilizadas exclusivamente para lazer, a fazenda da família Ceni também movimenta negócios no setor agrícola. As lavouras ocupam grandes áreas de terra e contam com maquinário e tecnologia para as diferentes etapas da produção.

O interesse de Rogério pelo trabalho no campo vem desde a infância e a juventude, quando aprendeu a operar tratores e caminhões de carga pesada. Mesmo com a carreira no futebol, ele manteve a proximidade com a rotina rural e costuma acompanhar atividades como plantio, manejo e colheita quando a agenda profissional permite.

A rotina na propriedade mato-grossense oferece ao treinador um contraste com os compromissos do futebol. Entre viagens, jogos e entrevistas, os períodos na fazenda são dedicados ao descanso e à convivência com a família.