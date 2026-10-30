Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Poucos sabem, mas Rogério Ceni mantém fazenda com produção de soja e milho no interior de MT

Localizada no interior de Mato Grosso, propriedade da família do ex-goleiro reúne extensas lavouras de grãos e serve como refúgio para o treinador do Bahia durante as folgas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 09:26

Rogério Ceni planta soja em sua fazenda
Rogério Ceni planta soja em sua fazenda Crédito: YouTube/Reprodução

Conhecido pela trajetória vitoriosa como goleiro e treinador do Bahia, Rogério Ceni também mantém uma ligação antiga com o agronegócio. Aos 53 anos, o ex-jogador encontra momentos de descanso longe dos estádios em uma propriedade rural da família localizada em Santa Carmem, no interior de Mato Grosso, nas proximidades de Sinop.

A fazenda reúne extensas plantações de grãos e representa um ponto de encontro para os familiares. Além de funcionar como refúgio nos períodos de folga do técnico, o local tem uma estrutura voltada à produção agrícola, com destaque para o cultivo de soja e milho.

Rogério Ceni investe em fazenda

Rogério Ceni investe em fazenda com criação de gado por YouTube/Reprodução
Rogério Ceni investe na agricultura em sua fazenda por YouTube/Reprodução
Rogério Ceni planta soja em sua fazenda por YouTube/Reprodução
Rogério Ceni se uniu ao pai na administração de fazenda por YouTube/Reprodução
Rogério Ceni planta soja em sua fazenda por YouTube/Reprodução
Rogério Ceni em entrevista coletiva por Rafael Rodrigues/ECB
Rogério Ceni em entrevista coletiva por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Rogério Ceni  por Catarina Brandão/ECB
Rogério Ceni por Catarina Brandão/EC Bahia
Rogério Ceni em coletiva de imprensa por Letícia Martins/E.C. Bahia
Rogério Ceni por Letícia Martins/EC Bahia
Rogério Ceni em treino do Bahia por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Rogério Ceni em jogo do Bahia por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Rogério Ceni por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Rogério Ceni por Letícia Martins/EC Bahia
1 de 15
Rogério Ceni investe em fazenda com criação de gado por YouTube/Reprodução

Produção agrícola e contato com o campo

Diferentemente de propriedades utilizadas exclusivamente para lazer, a fazenda da família Ceni também movimenta negócios no setor agrícola. As lavouras ocupam grandes áreas de terra e contam com maquinário e tecnologia para as diferentes etapas da produção.

O interesse de Rogério pelo trabalho no campo vem desde a infância e a juventude, quando aprendeu a operar tratores e caminhões de carga pesada. Mesmo com a carreira no futebol, ele manteve a proximidade com a rotina rural e costuma acompanhar atividades como plantio, manejo e colheita quando a agenda profissional permite.

A rotina na propriedade mato-grossense oferece ao treinador um contraste com os compromissos do futebol. Entre viagens, jogos e entrevistas, os períodos na fazenda são dedicados ao descanso e à convivência com a família.

A administração da propriedade também é compartilhada entre os familiares, que participam do acompanhamento da produção e das atividades cotidianas. Durante as férias, o ambiente rural reúne conversas sobre as safras e o mercado de grãos, além de momentos de lazer.

Leia mais

Imagem - Demitida após polêmica sobre eleições, Thayse Teixeira recebe recado ao vivo no Fofocalizando: 'Em nome da equipe...'

Demitida após polêmica sobre eleições, Thayse Teixeira recebe recado ao vivo no Fofocalizando: 'Em nome da equipe...'

Imagem - Celso Portiolli se manifesta sobre política, cita esquerda e direita e surpreende com declaração

Celso Portiolli se manifesta sobre política, cita esquerda e direita e surpreende com declaração

Imagem - Aos 95 anos, atriz indicada ao Oscar morre após recorrer à morte assistida

Aos 95 anos, atriz indicada ao Oscar morre após recorrer à morte assistida

Mais recentes

Imagem - Henrique, dupla de Juliano, sofre queda de cavalo durante vaquejada

Henrique, dupla de Juliano, sofre queda de cavalo durante vaquejada
Imagem - Sobrecoxa com batatas na maionese: o truque simples para deixar o frango assado igual ao de padaria

Sobrecoxa com batatas na maionese: o truque simples para deixar o frango assado igual ao de padaria
Imagem - 5 signos terão a vida virada do avesso hoje (30 de outubro), e uma mudança inesperada pode levar a algo muito melhor

5 signos terão a vida virada do avesso hoje (30 de outubro), e uma mudança inesperada pode levar a algo muito melhor