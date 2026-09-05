HORA DO RANGO

Prático, econômico e com uma casquinha de queijo gratinado irresistível: veja como preparar essa receita rápida e deliciosa

Essa receita de escondidinho de carne moída com batata é um clássico com carne e purê supercremoso

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 12:00

Escondidinho de carne moída Crédito: margouillat photo/Shutterstock

Quem busca uma opção cheia de sabor para reunir a família encontra no tradicional escondidinho de carne moída com batata a escolha perfeita. A receita combina a simplicidade de ingredientes acessíveis a um resultado surpreendente, trazendo uma camada de recheio saboroso envolta em um purê macio e finalizada com mussarela e orégano levados ao forno para dourar. O segredo está no equilíbrio entre o tempero marcante da carne e a textura aveludada do purê, garantindo um prato que agrada a todos.

Aprenda a fazer um escondidinho saboroso e fácil de fazer 1 de 9

Ingredientes

Para o recheio de carne moída:

500 g de carne moída (patinho ou acém)

2 colheres de sopa de azeite ou óleo

1 cebola média picada

2 dentes de alho amassados

1/2 xícara de chá de molho de tomate

2 colheres de sopa de azeitonas picadas

Sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde picado a gosto

Para o purê de batata e montagem:

1 kg de batatas cozidas e descascadas

2 colheres de sopa de manteiga

1/2 xícara de chá de leite (aproximadamente)

150 g de queijo mussarela fatiado ou ralado

Sal e orégano a gosto

O preparo do recheio começa regando uma panela com azeite em fogo médio, onde a cebola picada e o alho amassado devem ser refogados até dourarem levemente e liberarem seus aromas. Em seguida, adicione a carne moída, mexendo bem e quebrando os torrões para que fique completamente soltinha e mude de cor. Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto, deixando cozinhar na própria água até secar e apurar os sabores.

Logo após a carne secar, acrescente o molho de tomate, as azeitonas picadas e o cheiro-verde, misturando tudo muito bem para incorporar. Deixe o refogado cozinhar em fogo baixo por alguns minutos até o molho encorpar levemente, desligue o fogo e reserve a carne enquanto prepara a base de batatas.

Para fazer o purê, passe as batatas ainda quentes por um espremedor ou amasse-as muito bem em uma tigela até eliminarem todos os grumos. Transfira o purê obtido para uma panela, junte a manteiga e uma pitada de sal, acendendo o fogo baixo para começar a incorporar os ingredientes com o auxílio de uma espátula ou fouet.

Vá adicionando o leite aos poucos, mexendo sem parar para que a massa absorva o líquido de forma homogênea, ganhando aquela textura cremosa e aveludada ideal para o escondidinho. Assim que o purê atingir o ponto liso e macio, desligue o fogo e inicie a montagem do prato em uma travessa refratária de tamanho médio.

Coloque metade do purê de batatas no fundo da travessa, espalhando uniformemente para formar a primeira base. Em seguida, despeje toda a carne moída refogada por cima do purê, distribuindo o recheio de maneira uniforme para cobrir toda a travessa.