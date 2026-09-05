Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prático, econômico e com uma casquinha de queijo gratinado irresistível: veja como preparar essa receita rápida e deliciosa

Essa receita de escondidinho de carne moída com batata é um clássico com carne e purê supercremoso

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 12:00

Escondidinho de carne moída (Imagem: margouillat photo | Shutterstock)
Escondidinho de carne moída Crédito: margouillat photo/Shutterstock

Quem busca uma opção cheia de sabor para reunir a família encontra no tradicional escondidinho de carne moída com batata a escolha perfeita. A receita combina a simplicidade de ingredientes acessíveis a um resultado surpreendente, trazendo uma camada de recheio saboroso envolta em um purê macio e finalizada com mussarela e orégano levados ao forno para dourar. O segredo está no equilíbrio entre o tempero marcante da carne e a textura aveludada do purê, garantindo um prato que agrada a todos.

Aprenda a fazer um escondidinho saboroso e fácil de fazer

Quem busca uma opção cheia de sabor para reunir a família encontra no tradicional escondidinho de carne moída com batata a escolha perfeita. A receita combina a simplicidade de ingredientes acessíveis a um resultado surpreendente, trazendo uma camada de recheio saboroso envolta em um purê macio e finalizada com mussarela e orégano levados ao forno para dourar. O segredo está no equilíbrio entre o tempero marcante da carne e a textura aveludada do purê, garantindo um prato que agrada a todos. por Imagem: Sergii Koval | Shutterstock
Ingredientes para o recheio de carne moída: 500 g de carne moída (patinho ou acém), 2 colheres de sopa de azeite ou óleo, 1 cebola média picada, 2 dentes de alho amassados, 1/2 xícara de chá de molho de tomate, 2 colheres de sopa de azeitonas picadas, Sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde picado a gosto   por Imagem: lhmfoto | Shutterstock
  Ingredientes para o purê de batata e montagem: 1 kg de batatas cozidas e descascadas, 2 colheres de sopa de manteiga, 1/2 xícara de chá de leite (aproximadamente), 150 g de queijo mussarela fatiado ou ralado, Sal e orégano a gosto   por Imagem: margouillat photo | Shutterstock
[Edicase]Escondidinho de batata-doce com carne moída de peru (Imagem: Sérgio Koval | Shutterstock) por Imagem: Sérgio Koval | Shutterstock
O preparo do recheio começa regando uma panela com azeite em fogo médio, onde a cebola picada e o alho amassado devem ser refogados até dourarem levemente e liberarem seus aromas. Em seguida, adicione a carne moída, mexendo bem e quebrando os torrões para que fique completamente soltinha e mude de cor. Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto, deixando cozinhar na própria água até secar e apurar os sabores. por Imagem: Jobz Fotografia | Shutterstock
Logo após a carne secar, acrescente o molho de tomate, as azeitonas picadas e o cheiro-verde, misturando tudo muito bem para incorporar. Deixe o refogado cozinhar em fogo baixo por alguns minutos até o molho encorpar levemente, desligue o fogo e reserve a carne enquanto prepara a base de batatas. por Imagem: WS-Studio | Shutterstock
Para fazer o purê, passe as batatas ainda quentes por um espremedor ou amasse-as muito bem em uma tigela até eliminarem todos os grumos. Transfira o purê obtido para uma panela, junte a manteiga e uma pitada de sal, acendendo o fogo baixo para começar a incorporar os ingredientes com o auxílio de uma espátula ou fouet. por Imagem: Julia Sedaeva | Shutterstock
Coloque metade do purê de batatas no fundo da travessa, espalhando uniformemente para formar a primeira base. Em seguida, despeje toda a carne moída refogada por cima do purê, distribuindo o recheio de maneira uniforme para cobrir toda a travessa. por Imagem: Estudio Originar | Shutterstock
Cubra a camada de carne moída com o restante do purê de batatas reservado, alisando a superfície cuidadosamente com uma espátula. Finalize polvilhando o queijo mussarela por toda a superfície e salpicando um pouco de orégano para dar aroma, levando a travessa ao forno preaquecido a 180ºC apenas pelo tempo necessário para o queijo derreter e gratinar douradinho. por Imagem: Jobz-Fotografia | Shutterstock
1 de 9
Quem busca uma opção cheia de sabor para reunir a família encontra no tradicional escondidinho de carne moída com batata a escolha perfeita. A receita combina a simplicidade de ingredientes acessíveis a um resultado surpreendente, trazendo uma camada de recheio saboroso envolta em um purê macio e finalizada com mussarela e orégano levados ao forno para dourar. O segredo está no equilíbrio entre o tempero marcante da carne e a textura aveludada do purê, garantindo um prato que agrada a todos. por Imagem: Sergii Koval | Shutterstock

Ingredientes

  • Para o recheio de carne moída:

500 g de carne moída (patinho ou acém)

2 colheres de sopa de azeite ou óleo

1 cebola média picada

2 dentes de alho amassados

1/2 xícara de chá de molho de tomate

2 colheres de sopa de azeitonas picadas

Sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde picado a gosto

Leia mais

Imagem - Aprenda a fazer um bolo de pamonha perfeito, com casquinha por fora, cremosidade por dentro e com sabor da roça

Aprenda a fazer um bolo de pamonha perfeito, com casquinha por fora, cremosidade por dentro e com sabor da roça

Imagem - Não sabe o que comer no café? Crepioca de banana e aveia fica macia, saudável e pronta em 10 minutos

Não sabe o que comer no café? Crepioca de banana e aveia fica macia, saudável e pronta em 10 minutos

Imagem - Sua massa quebra ao enrolar? Dicas simples garantem o bolo de rolo perfeito com camadas finas e goiabada no ponto

Sua massa quebra ao enrolar? Dicas simples garantem o bolo de rolo perfeito com camadas finas e goiabada no ponto

  • Para o purê de batata e montagem:

1 kg de batatas cozidas e descascadas

2 colheres de sopa de manteiga

1/2 xícara de chá de leite (aproximadamente)

150 g de queijo mussarela fatiado ou ralado

Sal e orégano a gosto

O preparo do recheio começa regando uma panela com azeite em fogo médio, onde a cebola picada e o alho amassado devem ser refogados até dourarem levemente e liberarem seus aromas. Em seguida, adicione a carne moída, mexendo bem e quebrando os torrões para que fique completamente soltinha e mude de cor. Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto, deixando cozinhar na própria água até secar e apurar os sabores.

Leia mais

Imagem - Receita rápida de macarrão de forno cremoso: veja o passo a passo para salvar o almoço de domingo

Receita rápida de macarrão de forno cremoso: veja o passo a passo para salvar o almoço de domingo

Imagem - Como fazer frango frito na air fryer macio por dentro e crocante por fora: veja o passo a passo

Como fazer frango frito na air fryer macio por dentro e crocante por fora: veja o passo a passo

Imagem - Arroz de forno cremoso e super fácil de fazer: aprenda a montar em camadas para o queijo derreter por igual

Arroz de forno cremoso e super fácil de fazer: aprenda a montar em camadas para o queijo derreter por igual

Logo após a carne secar, acrescente o molho de tomate, as azeitonas picadas e o cheiro-verde, misturando tudo muito bem para incorporar. Deixe o refogado cozinhar em fogo baixo por alguns minutos até o molho encorpar levemente, desligue o fogo e reserve a carne enquanto prepara a base de batatas.

Para fazer o purê, passe as batatas ainda quentes por um espremedor ou amasse-as muito bem em uma tigela até eliminarem todos os grumos. Transfira o purê obtido para uma panela, junte a manteiga e uma pitada de sal, acendendo o fogo baixo para começar a incorporar os ingredientes com o auxílio de uma espátula ou fouet.

Leia mais

Imagem - Não sabe o que comer no café? Crepioca de banana e aveia fica macia, saudável e pronta em 10 minutos

Não sabe o que comer no café? Crepioca de banana e aveia fica macia, saudável e pronta em 10 minutos

Imagem - Sua massa quebra ao enrolar? Dicas simples garantem o bolo de rolo perfeito com camadas finas e goiabada no ponto

Sua massa quebra ao enrolar? Dicas simples garantem o bolo de rolo perfeito com camadas finas e goiabada no ponto

Imagem - Não consegue fazer o bolo de cenoura perfeito? Passo a passo de liquidificador garante massa fofinha e calda crocante

Não consegue fazer o bolo de cenoura perfeito? Passo a passo de liquidificador garante massa fofinha e calda crocante

Vá adicionando o leite aos poucos, mexendo sem parar para que a massa absorva o líquido de forma homogênea, ganhando aquela textura cremosa e aveludada ideal para o escondidinho. Assim que o purê atingir o ponto liso e macio, desligue o fogo e inicie a montagem do prato em uma travessa refratária de tamanho médio.

Coloque metade do purê de batatas no fundo da travessa, espalhando uniformemente para formar a primeira base. Em seguida, despeje toda a carne moída refogada por cima do purê, distribuindo o recheio de maneira uniforme para cobrir toda a travessa.

Cubra a camada de carne moída com o restante do purê de batatas reservado, alisando a superfície cuidadosamente com uma espátula. Finalize polvilhando o queijo mussarela por toda a superfície e salpicando um pouco de orégano para dar aroma, levando a travessa ao forno preaquecido a 180ºC apenas pelo tempo necessário para o queijo derreter e gratinar douradinho.

Leia mais

Imagem - Frango xadrez fica pronto rapidinho e pode ser feito em uma panela só: veja como fazer uma receita deliciosa para o almoço

Frango xadrez fica pronto rapidinho e pode ser feito em uma panela só: veja como fazer uma receita deliciosa para o almoço

Imagem - Frango à caçadora suculento e muito fácil de fazer: veja como selar as sobrecoxas para garantir uma carne macia por dentro

Frango à caçadora suculento e muito fácil de fazer: veja como selar as sobrecoxas para garantir uma carne macia por dentro

Imagem - Fricassê de frango simples e cremoso fica pronto em 30 minutos: aprenda o truque do creme batido para garantir uma textura perfeita

Fricassê de frango simples e cremoso fica pronto em 30 minutos: aprenda o truque do creme batido para garantir uma textura perfeita

Tags:

Dica de Almoço Fácil Receita Receitas Almoço Receitas Para O Almoço Receitas Facéis Para O Almoço Gastronomia

Mais recentes

Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Por que mulheres nascidas na década de 1960 aprenderam a dar conta de tudo em silêncio

Por que mulheres nascidas na década de 1960 aprenderam a dar conta de tudo em silêncio
Imagem - 2 signos finalmente encerram um ciclo de 2 anos de dor e caos e começam a respirar aliviados em setembro

2 signos finalmente encerram um ciclo de 2 anos de dor e caos e começam a respirar aliviados em setembro