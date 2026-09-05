Prático, econômico e com uma casquinha de queijo gratinado irresistível: veja como preparar essa receita rápida e deliciosa

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 5 de setembro de 2026 às 12:00
Quem busca uma opção cheia de sabor para reunir a família encontra no tradicional escondidinho de carne moída com batata a escolha perfeita. A receita combina a simplicidade de ingredientes acessíveis a um resultado surpreendente, trazendo uma camada de recheio saboroso envolta em um purê macio e finalizada com mussarela e orégano levados ao forno para dourar. O segredo está no equilíbrio entre o tempero marcante da carne e a textura aveludada do purê, garantindo um prato que agrada a todos.
Aprenda a fazer um escondidinho saboroso e fácil de fazer
Ingredientes
500 g de carne moída (patinho ou acém)
2 colheres de sopa de azeite ou óleo
1 cebola média picada
2 dentes de alho amassados
1/2 xícara de chá de molho de tomate
2 colheres de sopa de azeitonas picadas
Sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde picado a gosto
1 kg de batatas cozidas e descascadas
2 colheres de sopa de manteiga
1/2 xícara de chá de leite (aproximadamente)
150 g de queijo mussarela fatiado ou ralado
Sal e orégano a gosto
O preparo do recheio começa regando uma panela com azeite em fogo médio, onde a cebola picada e o alho amassado devem ser refogados até dourarem levemente e liberarem seus aromas. Em seguida, adicione a carne moída, mexendo bem e quebrando os torrões para que fique completamente soltinha e mude de cor. Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto, deixando cozinhar na própria água até secar e apurar os sabores.
Logo após a carne secar, acrescente o molho de tomate, as azeitonas picadas e o cheiro-verde, misturando tudo muito bem para incorporar. Deixe o refogado cozinhar em fogo baixo por alguns minutos até o molho encorpar levemente, desligue o fogo e reserve a carne enquanto prepara a base de batatas.
Para fazer o purê, passe as batatas ainda quentes por um espremedor ou amasse-as muito bem em uma tigela até eliminarem todos os grumos. Transfira o purê obtido para uma panela, junte a manteiga e uma pitada de sal, acendendo o fogo baixo para começar a incorporar os ingredientes com o auxílio de uma espátula ou fouet.
Vá adicionando o leite aos poucos, mexendo sem parar para que a massa absorva o líquido de forma homogênea, ganhando aquela textura cremosa e aveludada ideal para o escondidinho. Assim que o purê atingir o ponto liso e macio, desligue o fogo e inicie a montagem do prato em uma travessa refratária de tamanho médio.
Coloque metade do purê de batatas no fundo da travessa, espalhando uniformemente para formar a primeira base. Em seguida, despeje toda a carne moída refogada por cima do purê, distribuindo o recheio de maneira uniforme para cobrir toda a travessa.
Cubra a camada de carne moída com o restante do purê de batatas reservado, alisando a superfície cuidadosamente com uma espátula. Finalize polvilhando o queijo mussarela por toda a superfície e salpicando um pouco de orégano para dar aroma, levando a travessa ao forno preaquecido a 180ºC apenas pelo tempo necessário para o queijo derreter e gratinar douradinho.