Pré-venda do Festival de Verão Salvador 2027 começa hoje; veja preços, como comprar e atrações confirmadas

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Fernanda Varela
Publicado em 15 de outubro de 2026 às 14:43
O Festival de Verão Salvador 2027 inicia a pré-venda de ingressos nesta quinta-feira (15), a partir das 14h. A edição será realizada nos dias 23 e 24 de janeiro, no Wet Eventos, em Salvador, e contará com apresentações de Jão, Maria Bethânia, Marina Sena, João Gomes, Saulo, BaianaSystem, IZA e outros grandes nomes da música brasileira.
Nesta primeira etapa, a compra será exclusiva para clientes do Banco do Brasil que possuem cartões BB Visa. Os ingressos estarão disponíveis pela plataforma Sympla e nos pontos físicos da Ticket Maker, localizados no Shopping da Bahia, Shopping Paralela e Parque Shopping Bahia.
Os valores para assistir a um único dia de festival começam em R$ 70, na modalidade meia-entrada. A inteira custa R$ 84, o ingresso solidário sai por R$ 90 e o Camarote custa R$ 240.
Primeiro dia de Festival de Verão
Para quem deseja aproveitar os dois dias, o passaporte custa R$ 126 (meia-entrada), R$ 152 (inteira), R$ 162 (solidário) e R$ 432 (Camarote).
No sábado (23), o público poderá acompanhar shows de Maria Bethânia, Gilsons, É o Tchan, BaianaSystem com participação de IZA, além de O Grande Encontro, formado por Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo. A programação também inclui o projeto As Vozes, com Péricles e Ferrugem.
Já no domingo (24), estão confirmados Jão, Marina Sena, João Gomes, Saulo e um encontro inédito entre Timbalada e Olodum, preparado especialmente para o festival. Uma sexta atração ainda será anunciada para completar a programação do dia.
PROGRAMAÇÃO
23 de janeiro
Gilsons
BaianaSystem convida IZA
Maria Bethânia
“O Grande Encontro” — Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo
“As Vozes” — Péricles e Ferrugem
É o Tchan
24 de janeiro
Marina Sena
João Gomes
Jão
Saulo
Timbalada & Olodum
SERVIÇO
Festival de Verão Salvador 2027
Datas: 23 e 24 de janeiro de 2027
Local: Arena Festival — Salvador/BA
Endereço: Av. Luís Viana, 9581, Paralela – Salvador/BA
Classificação etária: 16 anos
SETORES E CAPACIDADE
Arena: 15 mil pessoas
Camarote Banco do Brasil VISA: 10 mil pessoas
Tipos de ingresso: Arena Inteira, Arena Meia, Arena Solidária e Camarote BB VISA
PRÉ-VENDA CLIENTES BANCO DO BRASIL COM CARTÕES BB VISA
Início: 15 de outubro, às 14h
Término: 19 de outubro, às 23h59
Parcelamento em até seis vezes
Preços especiais para os setores Arena e Camarote BB VISA
40% de desconto no ingresso Arena Inteira
10% de desconto no ingresso Camarote BB VISA
Limite de quatro ingressos por CPF
VENDA GERAL
Início: 20 de outubro, às 12h
Parcelamento em até quatro vezes
Limite de quatro ingressos por CPF
Clientes BB Visa poderão parcelar a compra em até seis vezes
Clientes BB Visa terão 40% de desconto no ingresso Arena Inteira
Clientes BB Visa terão 10% de desconto no ingresso Camarote BB VISA
PREÇOS DOS INGRESSOS
Sábado ou domingo
Arena Inteira — Pré-venda BB Visa: R$ 84,00
Arena Meia — Pré-venda BB Visa: R$ 70,00
Arena Solidária — Pré-venda BB Visa: R$ 90,00
Camarote — Pré-venda BB Visa: R$ 240,00
Passaporte para sábado e domingo
Passaporte Arena Inteira — Pré-venda BB Visa: R$ 152,00
Passaporte Arena Meia — Pré-venda BB Visa: R$ 126,00
Passaporte Arena Solidária — Pré-venda BB Visa: R$ 162,00
Passaporte Camarote — Pré-venda BB Visa: R$ 432,00
CANAIS DE VENDA
Online: Sympla — link em breve
Pontos físicos:
Ticket Maker — Shopping da Bahia
Ticket Maker — Shopping Paralela
Ticket Maker — Parque Shopping Bahia
Para realizar a compra, será necessário informar nome, e-mail, cidade e estado, data de nascimento e CPF.