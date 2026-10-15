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Pré-venda do Festival de Verão Salvador 2027 começa hoje; veja preços, como comprar e atrações confirmadas

Nesta primeira etapa, a compra será exclusiva para clientes do Banco do Brasil que possuem cartões BB Visa

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 14:43

Festival de Verão completa 25 anos realização com edição especial em 2024
  Crédito: Divulgação

O Festival de Verão Salvador 2027 inicia a pré-venda de ingressos nesta quinta-feira (15), a partir das 14h. A edição será realizada nos dias 23 e 24 de janeiro, no Wet Eventos, em Salvador, e contará com apresentações de Jão, Maria Bethânia, Marina Sena, João Gomes, Saulo, BaianaSystem, IZA e outros grandes nomes da música brasileira.

Nesta primeira etapa, a compra será exclusiva para clientes do Banco do Brasil que possuem cartões BB Visa. Os ingressos estarão disponíveis pela plataforma Sympla e nos pontos físicos da Ticket Maker, localizados no Shopping da Bahia, Shopping Paralela e Parque Shopping Bahia.

Os valores para assistir a um único dia de festival começam em R$ 70, na modalidade meia-entrada. A inteira custa R$ 84, o ingresso solidário sai por R$ 90 e o Camarote custa R$ 240.

Primeiro dia de Festival de Verão

Ivete Sangalo se apresenta no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Ivete Sangalo se apresenta no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Ivete Sangalo se apresenta no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Ivete Sangalo se apresenta no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Ivete Sangalo se apresenta no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Festival de Verão 2026 por Reprodução/Instagram @festivalverao
Rachel Reis se apresenta no Festival de Verão 2026 por LUCAS LEAWRY/Divulgação
Show de Rachel Reis abre Festival de Verão Salvador 2026 por Yan Inácio/CORREIO
Show de Rachel Reis abre Festival de Verão Salvador 2026 por Yan Inácio /CORREIO
Show de Rachel Reis abre Festival de Verão Salvador 2026 por Bruno Wendel/CORREIO
Márcio Victor participou do primeiro dia do FV com Rachel Reis por Lucas Leawry/Divulgação
Rachel Reis se apresenta no Festival de Verão 2026 por Reprodução
Ney Matogrosso se apresenta no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Ney Matogrosso se apresenta no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Ney Matogrosso se apresenta no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Ney Matogrosso se apresenta no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Ney Matogrosso é o segundo a se apresentar no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Ney Matogrosso é o segundo a se apresentar no FV 2026 por Reprodução/Multishow
Caetano Veloso faz passagem de som para o Festival de Verão 2026 por Arisson Marinho/CORREIO
Caetano Veloso faz passagem de som para o Festival de Verão 2026 por Arisson Marinho/CORREIO
Caetano Veloso faz passagem de som para o Festival de Verão 2026 por Arisson Marinho/CORREIO
Caetano Veloso faz passagem de som para o Festival de Verão 2026 por Arisson Marinho/CORREIO
Caetano Veloso se apresenta do FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Caetano Veloso se apresenta do FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Caetano Veloso se apresenta do FV 2026 por Reprodução/Multishow
Caetano Veloso se apresenta do FV 2026 por Reprodução/Multishow
Caetano Veloso se apresenta do FV 2026 por Reprodução/Multishow
Caetano Veloso se apresenta do FV 2026 por Reprodução/Multishow
Caetano Veloso se apresenta do FV 2026 por Reprodução/Multishow
Regina Casé (atriz) e Zé Ricardo (diretor artístico do Festival de Verão) por Walter Guedes/Divulgação
Carlinhos Brown faz passagem de som para o Festival de Verão por Arisson Marinho/CORREIO
Carlinhos Brown faz passagem de som para o Festival de Verão por Arisson Marinho/CORREIO
Carlinhos Brown faz passagem de som para o Festival de Verão por Arisson Marinho/CORREIO
Carlinhos Brown faz passagem de som para o Festival de Verão por Arisson Marinho/CORREIO
Carlinhos Brown faz passagem de som para o Festival de Verão por Arisson Marinho/CORREIO
Marcelo Brito e Zé Ricardo por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Joyce Pascowtich por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Marcelo Serrado por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Flavinho Santos por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Tarciana Medeiros por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Malu Barretto por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Lore Improta por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Fabrício Boliveira por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Daniela Mercury por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Gabi Lopes e Maicon Rodrigues por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Caetano Veloso se apresenta no Festival de Verão 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Show de Rachel Reis abre Festival de Verão Salvador 2026 por Bruno Wendel/CORREIO
Primeira noite do FV 2026 reúne milhares de pessoas no Wet Eventos por Bruno Wendel/CORREIO
Confira os famosos presentes no primeiro por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Taís Araújo - Atriz por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Marcelo Sangalo - Músico por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Lucas Leto - Ator por Walter Guedes/Divulgação
Margareth Menezes - Ministra da Cultura e cantora por Walter Guedes/Divulgação
Gizelly Bicalho - Ex-BBB e influenciadora por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Nicole Bahls - Modelo e apresentadora por Walter Guedes/Divulgação
Mariana Ximenes - Atriz por Walter Guedes/Divulgação
Ana Clara - Jornalista e apresentadora por Matheus Andrade/Divulgação
Débora Nascimento - Atriz por Alô Alô Bahia
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Ivete Sangalo se apresenta no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação

Para quem deseja aproveitar os dois dias, o passaporte custa R$ 126 (meia-entrada), R$ 152 (inteira), R$ 162 (solidário) e R$ 432 (Camarote).

No sábado (23), o público poderá acompanhar shows de Maria Bethânia, Gilsons, É o Tchan, BaianaSystem com participação de IZA, além de O Grande Encontro, formado por Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo. A programação também inclui o projeto As Vozes, com Péricles e Ferrugem.

Já no domingo (24), estão confirmados Jão, Marina Sena, João Gomes, Saulo e um encontro inédito entre Timbalada e Olodum, preparado especialmente para o festival. Uma sexta atração ainda será anunciada para completar a programação do dia.

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PROGRAMAÇÃO

23 de janeiro

Gilsons

BaianaSystem convida IZA

Maria Bethânia

“O Grande Encontro” — Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo

“As Vozes” — Péricles e Ferrugem

É o Tchan

24 de janeiro

Marina Sena

João Gomes

Jão

Saulo

Timbalada & Olodum

SERVIÇO

Festival de Verão Salvador 2027

Datas: 23 e 24 de janeiro de 2027

Local: Arena Festival — Salvador/BA

Endereço: Av. Luís Viana, 9581, Paralela – Salvador/BA

Classificação etária: 16 anos

SETORES E CAPACIDADE

Arena: 15 mil pessoas

Camarote Banco do Brasil VISA: 10 mil pessoas

Tipos de ingresso: Arena Inteira, Arena Meia, Arena Solidária e Camarote BB VISA

PRÉ-VENDA CLIENTES BANCO DO BRASIL COM CARTÕES BB VISA

Início: 15 de outubro, às 14h

Término: 19 de outubro, às 23h59

Parcelamento em até seis vezes

Preços especiais para os setores Arena e Camarote BB VISA

40% de desconto no ingresso Arena Inteira

10% de desconto no ingresso Camarote BB VISA

Limite de quatro ingressos por CPF

VENDA GERAL

Início: 20 de outubro, às 12h

Parcelamento em até quatro vezes

Limite de quatro ingressos por CPF

Clientes BB Visa poderão parcelar a compra em até seis vezes

Clientes BB Visa terão 40% de desconto no ingresso Arena Inteira

Clientes BB Visa terão 10% de desconto no ingresso Camarote BB VISA

PREÇOS DOS INGRESSOS

Sábado ou domingo

Arena Inteira — Pré-venda BB Visa: R$ 84,00

Arena Meia — Pré-venda BB Visa: R$ 70,00

Arena Solidária — Pré-venda BB Visa: R$ 90,00

Camarote — Pré-venda BB Visa: R$ 240,00

Passaporte para sábado e domingo

Passaporte Arena Inteira — Pré-venda BB Visa: R$ 152,00

Passaporte Arena Meia — Pré-venda BB Visa: R$ 126,00

Passaporte Arena Solidária — Pré-venda BB Visa: R$ 162,00

Passaporte Camarote — Pré-venda BB Visa: R$ 432,00

CANAIS DE VENDA

Online: Sympla — link em breve

Pontos físicos:

Ticket Maker — Shopping da Bahia

Ticket Maker — Shopping Paralela

Ticket Maker — Parque Shopping Bahia

Para realizar a compra, será necessário informar nome, e-mail, cidade e estado, data de nascimento e CPF.

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