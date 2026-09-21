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Prefeito de São Joaquim diz que aguardava Rick Sollo e Bruno Avelar para almoço antes de sumiço de helicóptero

Aeronave que seguia de Porto Belo para São Joaquim desapareceu em meio a forte chuva na região; buscas continuam

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 21:27

Rick Sollo e Bruno Avelar estão em helicóptero desaparecido em Santa Catarina
Rick Sollo e Bruno Avelar estão em helicóptero desaparecido em Santa Catarina Crédito: Reprodução/Instagram

O prefeito de São Joaquim, José Teodoro, afirmou que o cantor Rick Sollo, da dupla com Renner, e o empresário Bruno Avelar tinham um almoço marcado com ele nesta segunda-feira (21). O helicóptero em que eles embarcaram segue desaparecido

Segundo Teodoro, ele aguardava Rick e Bruno para o compromisso às 12h. Como não recebeu notícias sobre a chegada dos dois ao município, assumiu que teriam retornado ao local de partida, em Porto Belo, devido ao mau tempo na região.

Rick Sollo

Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
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Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução

“Eu iria almoçar com eles, a gente estava aguardando eles para almoçar, 12h. E às 13h a gente acabou avisando que desapareceu o helicóptero, que estava, como o tempo aqui estava muito ruim, muita chuva, que deu muita chuva. 100 mililitros em poucas horas. Achamos que ele deveria ter voltado”, explicou o prefeito ao programa “Brasil Urgente”, da Band.

“Só que até às 16 horas, o helicóptero não apareceu em local nenhum. O último sinal que teve do helicóptero, é um sinal que tinha de um celular que de um dos ocupantes do helicóptero, que daí ficou ali em Urubici”, informou.

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Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que desapareceu em Santa Catarina

“Desejamos que eles tenham pousado em algum lugar que não pegue sinal. Já vista que o helicóptero deles é um helicóptero muito seguro, um helicóptero extremamente seguro. Mas a gente está numa preocupação muito grande aqui no município, está uma comoção aqui nos grupos, porque eles vinham aqui para o investimento do município de São Jaquim. Mas o helicóptero desapareceu em Urubici”, relatou Teodoro.

A aeronave decolou de Porto Belo às 10h30, com destino a São Joaquim, ambas cidades em Santa Catarina. Durante o percurso, o helicóptero perdeu comunicação. Além de Rick e Bruno, estavam a bordo um videomaker do cantor e o piloto.

As buscas foram iniciadas na localidade de Vacas Gordas, em Urubici. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), divulgadas pela coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles, as equipes foram até a primeira área diante da possibilidade de o helicóptero estar por lá, mas nenhum vestígio foi localizado.

Agora, com base no último registro do celular de um dos ocupantes, os trabalhos avançam para uma região próxima a São Joaquim, onde o terreno é de difícil acesso. Os dois pontos ficam a cerca de 30 quilômetros de distância.

Ainda não há informações sobre o paradeiro da aeronave. Segundo a Força Aérea Brasileira (FAB), a prioridade é localizar o helicóptero e os tripulantes no menor tempo possível, e as buscas continuam nas áreas de maior probabilidade.

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