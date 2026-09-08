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'Preferia ter todos os dedos': streamer se arrepende após perder anelar ao tentar invadir o Rock in Rio

Lodk recebeu alta após cirurgia e contou que pretende ser mais cauteloso nas lives depois do acidente nos arredores do festival

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 13:16

Lodk teve dedo amputado ao pular grade do Rock in Rio Crédito: Reprodução

"Preferia ter ainda todos os dedos". Foi assim que o streamer Adalton Rodrigues Junior, conhecido como Lodk, resumiu o arrependimento pelo acidente que sofreu durante uma transmissão ao vivo nos arredores do Rock in Rio. O influenciador recebeu alta nesta segunda-feira (7), após passar por uma cirurgia no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

O streamer produz lives IRL, sigla em inglês para "in real life" ("na vida real"), formato em que transmite em tempo real seus passeios pelas ruas do Rio de Janeiro e de outras cidades que visita.

Lodk perde dedo após tentar invadir Rock in Rio 1 de 10

Lodk contou que estava transmitindo uma live quando o anel que usava no dedo anelar da mão direita ficou preso em uma grade nos arredores do Parque Olímpico, na Zona Sudoeste do Rio. O acidente aconteceu enquanto ele e um amigo procuravam possíveis falhas na segurança da Cidade do Rock para produzir conteúdo para o canal.

"Sim, eu me arrependo. Mas estou bem, tranquilo. Como eu sempre falo, transformo meus desastres em piada. Mas preferia ter ainda todos os dedos", afirmou.

O streamer tinha ingresso para o Rock in Rio, mas decidiu, antes de entrar na Cidade do Rock, explorar os arredores em busca de algum ponto vulnerável do perímetro. Segundo ele, os dois encontraram um trecho próximo a um posto de gasolina onde não havia vigilância aparente.

"Foi tudo ao vivo. A gente decidiu fazer um conteúdo para mostrar uma possível falha na segurança do Rock in Rio. Estávamos andando pela região e encontramos um lugar sem vigilância, perto de um posto de gasolina. Meu anel ficou preso na grade junto com o dedo", relatou.

Lodk afirmou que inicialmente não sentiu muita dor e só percebeu a gravidade do ferimento depois que o amigo chamou sua atenção. "Meu amigo disse: 'Seu dedo está preso na grade'. Pedi para ele pegar meu dedo, falei com a segurança e saí dali de mototáxi", contou. Ele foi levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca

O anel havia sido dado ao streamer durante uma live realizada no Paraguai. O acidente também marcou sua primeira experiência com uma cirurgia.

"Na hora não senti nada. Só doeu quando fui fazer o curativo. Nunca tinha quebrado um braço nem passado por uma cirurgia. Foi a primeira vez que operei alguma coisa", disse.

Mesmo após o acidente, Lodk manteve o tom bem-humorado nas redes sociais. Ele chegou a anunciar uma espécie de "festa de despedida do dedo", mas esclareceu que o objeto mostrado nas imagens era um dedo de brinquedo, semelhante aos utilizados em truques de mágica.

Streamer promete mudar comportamento nas lives

O episódio não fez Lodk desistir das transmissões IRL. Ele, porém, reconheceu que precisará repensar a maneira como lida com situações de risco durante as gravações. "Daqui para frente, tenho que ser menos corajoso. Faço lives na rua. Semana passada estava em Barretos. Estou sempre viajando e transmitindo", afirmou.

O que diz o Rock in Rio?

Em nota, o Rock in Rio lamentou o acidente e alertou para os riscos de tentar acessar áreas não autorizadas do festival por meio de grades ou outras estruturas.

A organização afirmou que o ponto onde ocorreu o acidente fica dentro do perímetro da Cidade do Rock, mas fora da área destinada à entrada regular do público. Segundo o festival, o trecho possui câmeras de monitoramento, acessos restritos e só pode ser utilizado por pessoas autorizadas e credenciadas.