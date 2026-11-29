SEM BRIGADEIRO TRADICIONAL

'Prefiro bicho a gente': Xuxa revela que irá criar primeiro neto como vegano

Apresentadora contou à revista GQ que conversou com Sasha sobre o veganismo

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de novembro de 2026 às 13:27

Xuxa comemora primeira gravidez da filha, Sasha Crédito: Reprodução/Instagram

Xuxa Meneghel já começou a se preparar para a chegada do primeiro neto, filho de Sasha Meneghel e do cantor João Lucas. Vegana desde 2018 e defensora da causa animal, a apresentadora revelou, em entrevista à revista GQ, que conversou com a filha sobre a possibilidade de incentivar a criança a seguir o mesmo estilo de vida. Segundo ela, Sasha concordou com a ideia.

"Falei para a Sasha: 'Ele vai gostar de bicho, né? Vai ser vegano, né?'. Ela respondeu: 'Claro, né, mãe?'. Então está bom!", contou Xuxa, em tom descontraído. A apresentadora não deu detalhes sobre a alimentação do bebê, mas afirmou que deseja transmitir ao neto o carinho e o respeito pelos animais desde cedo.

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Ao falar sobre sua relação com os bichos, ela também fez uma declaração bem-humorada: "Com certeza, prefiro bicho a gente. Amo bicho e aturo gente".

Preparativos para a chegada do neto

A gravidez de Sasha já movimenta a rotina da futura vovó. Xuxa contou que começou a comprar presentes para a criança e está organizando um quarto especial em sua casa para receber o bebê durante as visitas.

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A apresentadora também relembrou como descobriu que a filha estava grávida. Ao recordar o momento, não escondeu a surpresa: "Eu só falei palavrão".

Segundo relatos sobre a ocasião, Sasha e João Lucas mostraram o teste positivo durante uma brincadeira de perguntas e respostas sobre Alda Meneghel, mãe de Xuxa. A apresentadora disse que correu em busca do marido, o ator Junno Andrade, 63, enquanto a filha suplicava por calma. "A Sasha pediu, pelo amor de Deus, para não contar para ninguém; queria esperar os três meses", falou. "Essa foi a pior parte para uma ariana", brincou.