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Prego no tronco para árvore dar mais frutos: para que serve truque viral e por que ela pode causar danos

Técnica que viralizou nas redes promete estimular a frutificação, mas especialistas explicam por que a prática pode prejudicar a árvore



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 16:16

Mariluz del Campo demonstra a técnica de inserir um prego no tronco de uma árvore frutífera, prática que promete acelerar a produção de frutos, mas pode causar danos à planta Crédito: Reprodução/TikTok @lagranjademissue1

Um prego, um martelo e a promessa de acelerar a produção de frutas. Um truque compartilhado nas redes sociais sugere que perfurar o tronco de uma árvore frutífera pode estimular o surgimento de flores e frutos, mesmo quando a planta demora a produzir. A técnica chama atenção pela simplicidade, mas levanta dúvidas sobre os efeitos desse tipo de intervenção.

Responsável pelo perfil La granja de mis sueños, no TikTok, Mariluz del Campo afirma que inserir um prego no tronco provoca uma reação de estresse, levando a árvore a direcionar sua energia para a reprodução.

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Na explicação apresentada, o ferimento funcionaria como um sinal de perigo, fazendo a planta reduzir o crescimento e priorizar a formação de flores e frutos. A ideia, porém, não possui comprovação científica suficiente para ser recomendada como método de cultivo.

Determinadas condições de estresse podem influenciar o desenvolvimento vegetal, mas a resposta depende da espécie, da intensidade do estímulo e das características ambientais. Ferir deliberadamente uma árvore não garante maior produtividade e ainda pode comprometer sua saúde.

O prego realmente funciona?

Estudos sobre fisiologia vegetal demonstram que algumas árvores frutíferas apresentam alterações nos ciclos reprodutivos quando submetidas a condições ambientais específicas, como mudanças na disponibilidade de água ou na temperatura.

Pesquisas da Universidade da Flórida descrevem, por exemplo, como períodos controlados de restrição hídrica podem influenciar a formação de flores em determinadas variedades de citros.

A reação, entretanto, não significa que qualquer situação de estresse seja benéfica. A falta prolongada de água pode provocar queda de folhas e frutos, enfraquecimento das raízes e prejuízos à produção.

Perfurar o tronco com um prego também não equivale aos procedimentos estudados em condições controladas. Faltam evidências científicas de que essa prática aumente de forma consistente a quantidade de frutas ou antecipe a colheita.

Quais são os riscos?

Ao atravessar a casca, o prego provoca uma lesão nos tecidos da árvore. Dependendo da profundidade e da localização do ferimento, a intervenção pode atingir estruturas envolvidas no transporte de água e nutrientes.

Fungos e outros agentes causadores de doenças representam uma preocupação adicional. Lesões abertas podem se tornar pontos vulneráveis para a instalação de microrganismos capazes de comprometer a madeira.

O programa de manejo integrado de pragas da Universidade da Califórnia explica que ferimentos na casca e na madeira podem facilitar a entrada de fungos responsáveis pelo apodrecimento.

Uma pequena perfuração não significa necessariamente que a planta desenvolverá uma infecção. Ainda assim, provocar esse dano sem um benefício demonstrado acrescenta um risco desnecessário ao cultivo.

Exemplares jovens, debilitados ou submetidos a condições ambientais desfavoráveis podem apresentar maior sensibilidade a intervenções inadequadas.

Por que a árvore não dá frutos?

Nem sempre a ausência de frutas representa um problema de saúde. Muitas espécies precisam atingir determinada idade antes de iniciar a produção, enquanto outras dependem de condições específicas para florescer.

Entre os fatores que interferem na frutificação estão a quantidade de luz solar, a disponibilidade de água, a adubação, a poda e a polinização.

Fertilizantes ricos em nitrogênio, quando utilizados em excesso, podem estimular o desenvolvimento de folhas e galhos em detrimento das estruturas reprodutivas. Podas intensas ou realizadas em períodos inadequados também podem comprometer a formação de flores.

Outro obstáculo frequente é a polinização insuficiente. Algumas árvores apresentam floração abundante, mas não conseguem desenvolver frutos porque o pólen não chega adequadamente às estruturas reprodutivas.

Orientações da Universidade Estadual da Pensilvânia destacam essas condições entre as principais causas da baixa produtividade em pomares domésticos.

Quanto tempo demora para produzir?

A idade da planta exerce influência direta sobre o início da frutificação. Algumas árvores começam a produzir poucos anos após o plantio, enquanto outras precisam de um período mais longo para alcançar a maturidade reprodutiva.

Espécie, variedade, condições de cultivo e técnicas como a enxertia ajudam a determinar quanto tempo será necessário até a primeira colheita.

De acordo com a Universidade de Minnesota, macieiras enxertadas sobre porta-enxertos anões podem começar a produzir entre dois e três anos após o plantio. Exemplares de porte convencional podem levar até oito anos.

Esses intervalos são específicos para macieiras e não devem ser aplicados automaticamente a outras árvores frutíferas.

Como estimular a frutificação?

Conhecer as necessidades da espécie cultivada é o primeiro passo para favorecer uma produção saudável. Cada árvore possui exigências próprias de luminosidade, irrigação, nutrientes e espaço para o desenvolvimento das raízes.

Plantas que recebem pouca luz podem apresentar dificuldades para florescer. A irrigação inadequada também interfere no crescimento, assim como deficiências nutricionais e podas realizadas na época errada.

As condições de polinização merecem atenção especial. Algumas variedades precisam da presença de outra planta compatível para formar frutos, enquanto outras conseguem produzir com o próprio pólen.

Manter as raízes saudáveis, equilibrar a adubação e respeitar os períodos de desenvolvimento oferece condições mais favoráveis para o florescimento e a formação de frutas.