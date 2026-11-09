MÚSICA

Prêmio Multishow 2026: Anitta, Liniker, Ivete Sangalo e mais; veja lista completa de indicados

Premiação terá 19 categorias e votação popular aberta até 29 de novembro; cerimônia acontece em 9 de dezembro, no Rio de Janeiro

Heider Sacramento

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 23:00

O Prêmio Multishow 2026 divulgou os indicados às 19 categorias Crédito: Reprodução

O Prêmio Multishow 2026 anunciou os indicados à sua 33ª edição. Neste ano, artistas como Anitta, Liniker, João Gomes, Marina Sena, Jão e Pedro Sampaio aparecem entre os concorrentes em diferentes categorias. Ao todo, são 19 disputas, com votação aberta ao público até 29 de novembro.

Com o conceito “A música mexe com o Brasil”, a cerimônia será realizada em 9 de dezembro, no Rio de Janeiro, com apresentação de Tadeu Schmidt e Kenya Sade. Belo e Gaby Amarantos também participam da entrega dos troféus. Entre as atrações musicais já confirmadas estão Anitta, o reencontro de Xande de Pilares com o grupo Revelação e uma homenagem a Alceu Valença.

A novidade desta edição é que o público poderá votar em todas as categorias. Confira os indicados:

Confira a lista completa de indicados ao Prêmio Multishow 2026

ARTISTA DO ANO

Anitta

Jão

João Gomes

Marina Sena

Panda

Pedro Sampaio

ÁLBUM DO ANO

Criolo, Amaro e Dino, de Criolo, Amaro Freitas e Dino D'Santiago

Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo), de João Gomes, Mestrinho e Jota.pê

Emicida Racional VL2: Mesmas Cores & Mesmos Valores, de Emicida

EQUILIBRIVM I e II, de Anitta

Improviso, de Djavan

Jota Quest & Tim Maia: Dance Enquanto é Tempo, de Jota Quest

Memórias Póstumas, de Jão

HIT DO ANO

Arrependidaço (Onde Você Anda), de Ferrugem

Aurora, de Jão

Cadeira Cativa (Ao Vivo), de Zé Neto & Cristiano

Carnaval, de Marina Sena e Psirico

Desgraça, de Anitta

Jetski, de Pedro Sampaio, MC Meno K e Melody

P.I.T.T.Y. (Parecendo Uma Cafetina), de NandaTsunami, Stick, Bvga Beatz e Torelli

Peão Todo Tatuado, de Jeninho e Mariana Fagundes

SHOW DO ANO

Bye Bye Caju, de Liniker

Castelos & Ruínas 10 anos, de BK

Djavanear 50 Anos: Só Sucessos, de Djavan

Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo), de Dominguinho, João Gomes, Mestrinho e Jota.pê

Equilibrivm Tour, de Anitta

O Maior Encontro do Samba, de Zeca Pagodinho, Alcione e Jorge Aragão

Rock Doido Tour, de Gaby Amarantos

REVELAÇÃO DO ANO

BUDAH

Ebony

Flor Gil

Juliana Linhares

Mariana Fagundes

NandaTsunami

CLIPE TVZ DO ANO

Acenda O Farol, de Jota Quest e Tim Maia

Até Outro Dia Amor, de Jota.pê

Carnaval, de Marina Sena e Psirico

Catedral, de Jão

Desgraça, de Anitta

O Que a Julia Vai Ser?, de AJULLIACOSTA e Maffalda

CATEGORIA BRASIL

Bela Maria, Região Nordeste

Duda Brack, Região Sul

Jean Tassy, Região Centro-Oeste

Lourena, Região Sudeste

Victor Xamã, Região Norte

INSTRUMENTISTA DO ANO

Amaro Freitas

Ana Karina Sebastião

Hamilton de Holanda

Jonathan Ferr

Mestrinho

Pretinho da Serrinha

BREGA/ARROCHA DO ANO

Até Quando (Ao Vivo), de Natanzinho Lima

Clima de Rodeio, de Gaby Amarantos

Fanatismo, de Yasmin Sensação

Não Me Faça Chorar (Ao Vivo), de Priscila Senna e Pablo

O Rosto E O Resto, de Grelo

Saudade do Carai, de Mari Fernandez, Grelo e Natanzinho Lima

Só Pra Tu, de Anitta e Viviane Batidão

AXÉ/PAGODÃO DO ANO

Beija-flor (Ao Vivo), de Timbalada e João Gomes

É Terreiro, de Daniela Mercury e Alcione

Ginga Olodum, de Olodum e BaianaSystem

Hipnotiza, de Diggo e Léo Santana

Marquinha de Fitinha (Ao Vivo), de Léo Santana

Vampirinha (Ao Vivo), de Ivete Sangalo

FORRÓ/PISEIRO DO ANO

Aproveita Que Eu Tô Brigado (Ao Vivo), de Nattan e Zé Vaqueiro

Deixo, de Léo Foguete

Deusa Minha (Ao Vivo), de João Gomes, Mestrinho e Jota.pê

Devagar, Sem Pressa, de João Gomes

O Que Sobrou Do Amor? (Versão Forró), de Carol Biazin e Léo Foguete

Raparigas, de Filho do Piseiro

FUNK DO ANO

Amo Minha Favela, de DJ Japa NK e MC Meno K

Carnaval, de Marina Sena e Psirico

GOSTOSIN, de Anitta, Felipe Amorim e HITMAKER

Jetski, de Pedro Sampaio, MC Meno K e Melody

Manga Rosa, de MC Hariel e DJ Glenner

Pilantra, de DENNIS, MC Kevin O Chris e Henry Freitas

QUANDO VOCÊ SE FOI CHOREI (SORRI, SOU REI), de DJ TOPO, Natiruts, Yuri R e Ryuchi

MPB DO ANO

Bemba, de Anitta e Luedji Luna

Blues da Piedade (Ao Vivo), de Chico Chico

Eu e Você, de IZA e Jota.pê

Melhor Notícia, de Liniker

O Vento, de Djavan

Pra Você Guardei O Amor, de Nando Reis e Marisa Monte

MÚSICA URBANA DO ANO

Moça, de Xamã e Ludmilla

P.I.T.T.Y. (Parecendo Uma Cafetina), de NandaTsunami, Stick, Byga Beatz e Torelli

Que Eu Sofra, de Baco Exu do Blues e Zeca Veloso

Rap da Lealdade, de Filipe Ret

US MEMO PRETO ZICA, de Emicida, Amaro Freitas e Henrique Albino

VIP (Ninguém Te Conhece), de BUDAH e Duquesa

GOSPEL DO ANO

Ah, Jesus / Coração Igual Ao Teu, de Julliany Souza

Casa, de Rosa de Saron

Gratidão, de Talles Roberto

Ídolos (Ao Vivo), de Eli Soares

Ovelha em Treinamento, de Isadora Pompeo

Um Novo Dia, de Pregador Luo, Expressão Ativa e Cuca Beats

POP DO ANO

Acenda O Farol, de Jota Quest e Tim Maia

Aurora, de Jão

CHARME, de Liniker

Choka Choka, de Anitta e Shakira

Desgraça, de Anitta

Saí Pra Ver O Mar, de Marina Sena e Rachel Reis

ROCK DO ANO

30 Anos Depois, de CPM 22

Continental, de Black Pantera

Cuida, de Di Ferrero

Fogo Nos Racistas (Ao Vivo no Circo Voador), de Black Pantera

O Pulso (Ao Vivo), de Arnaldo Antunes

Você Me Ama De Verdade?, de Capital Inicial

SAMBA/PAGODE DO ANO

Arrependidaço (Onde Você Anda), de Ferrugem

Brinda Aê (Ao Vivo), de Grupo Menos é Mais

Me Balançou (Ao Vivo), de Thiaguinho

Pisa Como Eu Pisei, de Teresa Cristina

Pra Você Acreditar (Ao Vivo), de Péricles

Vice-versa, de Zeca Pagodinho

SERTANEJO DO ANO

90/10 (Ao Vivo em São Paulo), de Maiara e Maraisa

Cadeira Cativa (Ao Vivo), de Zé Neto e Cristiano

Direitos Iguais (Ao Vivo), de Simone Mendes

É Que Eu Não Te Esqueci, de Ana Castela

Peão Todo Tatuado, de Jeninho e Mariana Fagundes

Pra Você Lembrar De Mim (Ao Vivo), de Lauana Prado e Murilo Huff