Prêmio Multishow 2026: Anitta, Liniker, Ivete Sangalo e mais; veja lista completa de indicados

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Heider Sacramento
Publicado em 9 de novembro de 2026 às 23:00
O Prêmio Multishow 2026 anunciou os indicados à sua 33ª edição. Neste ano, artistas como Anitta, Liniker, João Gomes, Marina Sena, Jão e Pedro Sampaio aparecem entre os concorrentes em diferentes categorias. Ao todo, são 19 disputas, com votação aberta ao público até 29 de novembro.
Com o conceito “A música mexe com o Brasil”, a cerimônia será realizada em 9 de dezembro, no Rio de Janeiro, com apresentação de Tadeu Schmidt e Kenya Sade. Belo e Gaby Amarantos também participam da entrega dos troféus. Entre as atrações musicais já confirmadas estão Anitta, o reencontro de Xande de Pilares com o grupo Revelação e uma homenagem a Alceu Valença.
A novidade desta edição é que o público poderá votar em todas as categorias. Confira os indicados:
Confira a lista completa de indicados ao Prêmio Multishow 2026
ARTISTA DO ANO
Anitta
Jão
João Gomes
Marina Sena
Panda
Pedro Sampaio
ÁLBUM DO ANO
Criolo, Amaro e Dino, de Criolo, Amaro Freitas e Dino D'Santiago
Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo), de João Gomes, Mestrinho e Jota.pê
Emicida Racional VL2: Mesmas Cores & Mesmos Valores, de Emicida
EQUILIBRIVM I e II, de Anitta
Improviso, de Djavan
Jota Quest & Tim Maia: Dance Enquanto é Tempo, de Jota Quest
Memórias Póstumas, de Jão
HIT DO ANO
Arrependidaço (Onde Você Anda), de Ferrugem
Aurora, de Jão
Cadeira Cativa (Ao Vivo), de Zé Neto & Cristiano
Carnaval, de Marina Sena e Psirico
Desgraça, de Anitta
Jetski, de Pedro Sampaio, MC Meno K e Melody
P.I.T.T.Y. (Parecendo Uma Cafetina), de NandaTsunami, Stick, Bvga Beatz e Torelli
Peão Todo Tatuado, de Jeninho e Mariana Fagundes
SHOW DO ANO
Bye Bye Caju, de Liniker
Castelos & Ruínas 10 anos, de BK
Djavanear 50 Anos: Só Sucessos, de Djavan
Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo), de Dominguinho, João Gomes, Mestrinho e Jota.pê
Equilibrivm Tour, de Anitta
O Maior Encontro do Samba, de Zeca Pagodinho, Alcione e Jorge Aragão
Rock Doido Tour, de Gaby Amarantos
REVELAÇÃO DO ANO
BUDAH
Ebony
Flor Gil
Juliana Linhares
Mariana Fagundes
NandaTsunami
CLIPE TVZ DO ANO
Acenda O Farol, de Jota Quest e Tim Maia
Até Outro Dia Amor, de Jota.pê
Carnaval, de Marina Sena e Psirico
Catedral, de Jão
Desgraça, de Anitta
O Que a Julia Vai Ser?, de AJULLIACOSTA e Maffalda
CATEGORIA BRASIL
Bela Maria, Região Nordeste
Duda Brack, Região Sul
Jean Tassy, Região Centro-Oeste
Lourena, Região Sudeste
Victor Xamã, Região Norte
INSTRUMENTISTA DO ANO
Amaro Freitas
Ana Karina Sebastião
Hamilton de Holanda
Jonathan Ferr
Mestrinho
Pretinho da Serrinha
BREGA/ARROCHA DO ANO
Até Quando (Ao Vivo), de Natanzinho Lima
Clima de Rodeio, de Gaby Amarantos
Fanatismo, de Yasmin Sensação
Não Me Faça Chorar (Ao Vivo), de Priscila Senna e Pablo
O Rosto E O Resto, de Grelo
Saudade do Carai, de Mari Fernandez, Grelo e Natanzinho Lima
Só Pra Tu, de Anitta e Viviane Batidão
AXÉ/PAGODÃO DO ANO
Beija-flor (Ao Vivo), de Timbalada e João Gomes
É Terreiro, de Daniela Mercury e Alcione
Ginga Olodum, de Olodum e BaianaSystem
Hipnotiza, de Diggo e Léo Santana
Marquinha de Fitinha (Ao Vivo), de Léo Santana
Vampirinha (Ao Vivo), de Ivete Sangalo
FORRÓ/PISEIRO DO ANO
Aproveita Que Eu Tô Brigado (Ao Vivo), de Nattan e Zé Vaqueiro
Deixo, de Léo Foguete
Deusa Minha (Ao Vivo), de João Gomes, Mestrinho e Jota.pê
Devagar, Sem Pressa, de João Gomes
O Que Sobrou Do Amor? (Versão Forró), de Carol Biazin e Léo Foguete
Raparigas, de Filho do Piseiro
FUNK DO ANO
Amo Minha Favela, de DJ Japa NK e MC Meno K
Carnaval, de Marina Sena e Psirico
GOSTOSIN, de Anitta, Felipe Amorim e HITMAKER
Jetski, de Pedro Sampaio, MC Meno K e Melody
Manga Rosa, de MC Hariel e DJ Glenner
Pilantra, de DENNIS, MC Kevin O Chris e Henry Freitas
QUANDO VOCÊ SE FOI CHOREI (SORRI, SOU REI), de DJ TOPO, Natiruts, Yuri R e Ryuchi
MPB DO ANO
Bemba, de Anitta e Luedji Luna
Blues da Piedade (Ao Vivo), de Chico Chico
Eu e Você, de IZA e Jota.pê
Melhor Notícia, de Liniker
O Vento, de Djavan
Pra Você Guardei O Amor, de Nando Reis e Marisa Monte
MÚSICA URBANA DO ANO
Moça, de Xamã e Ludmilla
P.I.T.T.Y. (Parecendo Uma Cafetina), de NandaTsunami, Stick, Byga Beatz e Torelli
Que Eu Sofra, de Baco Exu do Blues e Zeca Veloso
Rap da Lealdade, de Filipe Ret
US MEMO PRETO ZICA, de Emicida, Amaro Freitas e Henrique Albino
VIP (Ninguém Te Conhece), de BUDAH e Duquesa
GOSPEL DO ANO
Ah, Jesus / Coração Igual Ao Teu, de Julliany Souza
Casa, de Rosa de Saron
Gratidão, de Talles Roberto
Ídolos (Ao Vivo), de Eli Soares
Ovelha em Treinamento, de Isadora Pompeo
Um Novo Dia, de Pregador Luo, Expressão Ativa e Cuca Beats
POP DO ANO
Acenda O Farol, de Jota Quest e Tim Maia
Aurora, de Jão
CHARME, de Liniker
Choka Choka, de Anitta e Shakira
Desgraça, de Anitta
Saí Pra Ver O Mar, de Marina Sena e Rachel Reis
ROCK DO ANO
30 Anos Depois, de CPM 22
Continental, de Black Pantera
Cuida, de Di Ferrero
Fogo Nos Racistas (Ao Vivo no Circo Voador), de Black Pantera
O Pulso (Ao Vivo), de Arnaldo Antunes
Você Me Ama De Verdade?, de Capital Inicial
SAMBA/PAGODE DO ANO
Arrependidaço (Onde Você Anda), de Ferrugem
Brinda Aê (Ao Vivo), de Grupo Menos é Mais
Me Balançou (Ao Vivo), de Thiaguinho
Pisa Como Eu Pisei, de Teresa Cristina
Pra Você Acreditar (Ao Vivo), de Péricles
Vice-versa, de Zeca Pagodinho
SERTANEJO DO ANO
90/10 (Ao Vivo em São Paulo), de Maiara e Maraisa
Cadeira Cativa (Ao Vivo), de Zé Neto e Cristiano
Direitos Iguais (Ao Vivo), de Simone Mendes
É Que Eu Não Te Esqueci, de Ana Castela
Peão Todo Tatuado, de Jeninho e Mariana Fagundes
Pra Você Lembrar De Mim (Ao Vivo), de Lauana Prado e Murilo Huff
A cerimônia será transmitida pela TV Globo, Multishow e Globoplay. A votação popular segue aberta até 29 de novembro.