DECORAÇÃO

Preparativos natalinos: cor perolada substitui o vermelho e o verde, vira tendência e vai enfeitar as árvores de Natal em 2026

Tom mais delicado ganha espaço na decoração natalina e pode ser combinado com dourado, prata, bege, verde, madeira e peças transparentes



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 14:00

Branco perolado aparece entre as tendências de decoração das árvores de Natal em 2026 Crédito: Olga Solo / Pexels

Depois de décadas dominadas pelo vermelho e pelo verde, as árvores de Natal de 2026 devem ganhar uma aparência mais clara e sofisticada. O branco perolado aparece entre as principais tendências da temporada, com brilho discreto e facilidade para combinar com diferentes estilos.

Diferentemente do branco puro, a tonalidade possui um acabamento suave e luminoso. Esse efeito permite criar uma composição mais quente quando os enfeites são usados ao lado de luzes amareladas e cores neutras, sem eliminar os elementos tradicionais.

Decoração de Natal dos Famosos 1 de 9

Por que usar perolado?

Versátil, o branco perolado pode aparecer tanto em árvores verdes tradicionais quanto nas versões brancas ou com aparência de neve. Por funcionar como uma tonalidade neutra, ela combina com diferentes materiais e cores na mesma composição.

Parte do efeito surge quando as bolas peroladas recebem a iluminação das guirlandas. O acabamento reflete os pontos de luz entre os galhos e cria pequenos brilhos, deixando a árvore mais luminosa. Quem ainda quiser preservar cores tradicionais pode acrescentar detalhes vermelhos ou dourados, mantendo o branco como elemento predominante.

A proposta não exige que todos os enfeites tenham exatamente o mesmo acabamento. Pelo contrário, misturar peças brilhantes, foscas e acetinadas ajuda a criar profundidade e movimento na decoração.

Cores para combinar

Entre as possibilidades está o dourado, utilizado para acrescentar calor e reforçar a aparência sofisticada. Já o prateado cria uma composição mais moderna e fresca, enquanto o bege funciona principalmente em ambientes marcados por cores neutras e quentes.

Outra alternativa é conservar o verde na própria decoração, responsável por criar contraste e manter um aspecto natural. Elementos de madeira ajudam a deixar o conjunto mais acolhedor, enquanto peças transparentes tornam a ornamentação mais leve e luminosa.

Uma das combinações sugeridas reúne branco perolado, bege e dourado suave, acompanhados por luzes quentes Crédito: Sóc Năng Động / Pexels

Iluminação faz diferença

Escolher os enfeites é apenas parte da montagem. Para ressaltar o brilho do perolado sem fazer a árvore parecer fria, a iluminação deve acompanhar a proposta de cores. Guirlandas com luzes quentes podem ser distribuídas do interior para a parte externa dos galhos.

Alternar pontos iluminados perto do tronco com outros nas extremidades ajuda a criar profundidade. O resultado também depende da disposição dos enfeites: em vez de concentrar objetos semelhantes em uma mesma região, a orientação é misturar bolas de tamanhos diferentes de maneira irregular, mas equilibrada.