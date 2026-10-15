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Preparativos natalinos: cor perolada substitui o vermelho e o verde, vira tendência e vai enfeitar as árvores de Natal em 2026

Tom mais delicado ganha espaço na decoração natalina e pode ser combinado com dourado, prata, bege, verde, madeira e peças transparentes

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 14:00

Branco perolado aparece entre as tendências de decoração das árvores de Natal em 2026
Branco perolado aparece entre as tendências de decoração das árvores de Natal em 2026 Crédito: Olga Solo / Pexels

Depois de décadas dominadas pelo vermelho e pelo verde, as árvores de Natal de 2026 devem ganhar uma aparência mais clara e sofisticada. O branco perolado aparece entre as principais tendências da temporada, com brilho discreto e facilidade para combinar com diferentes estilos.

Diferentemente do branco puro, a tonalidade possui um acabamento suave e luminoso. Esse efeito permite criar uma composição mais quente quando os enfeites são usados ao lado de luzes amareladas e cores neutras, sem eliminar os elementos tradicionais.

Decoração de Natal dos Famosos

Luzes, laços e afeto dão o tom da decoração de Natal nas casas dos famosos por Reprodução
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Luzes, laços e afeto dão o tom da decoração de Natal nas casas dos famosos por Reprodução
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Luzes, laços e afeto dão o tom da decoração de Natal nas casas dos famosos por Reprodução

Por que usar perolado?

Versátil, o branco perolado pode aparecer tanto em árvores verdes tradicionais quanto nas versões brancas ou com aparência de neve. Por funcionar como uma tonalidade neutra, ela combina com diferentes materiais e cores na mesma composição.

Parte do efeito surge quando as bolas peroladas recebem a iluminação das guirlandas. O acabamento reflete os pontos de luz entre os galhos e cria pequenos brilhos, deixando a árvore mais luminosa. Quem ainda quiser preservar cores tradicionais pode acrescentar detalhes vermelhos ou dourados, mantendo o branco como elemento predominante.

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A proposta não exige que todos os enfeites tenham exatamente o mesmo acabamento. Pelo contrário, misturar peças brilhantes, foscas e acetinadas ajuda a criar profundidade e movimento na decoração.

Cores para combinar

Entre as possibilidades está o dourado, utilizado para acrescentar calor e reforçar a aparência sofisticada. Já o prateado cria uma composição mais moderna e fresca, enquanto o bege funciona principalmente em ambientes marcados por cores neutras e quentes.

Outra alternativa é conservar o verde na própria decoração, responsável por criar contraste e manter um aspecto natural. Elementos de madeira ajudam a deixar o conjunto mais acolhedor, enquanto peças transparentes tornam a ornamentação mais leve e luminosa.

Uma das combinações sugeridas reúne branco perolado, bege e dourado suave, acompanhados por luzes quentes
Uma das combinações sugeridas reúne branco perolado, bege e dourado suave, acompanhados por luzes quentes Crédito: Sóc Năng Động / Pexels

Iluminação faz diferença

Escolher os enfeites é apenas parte da montagem. Para ressaltar o brilho do perolado sem fazer a árvore parecer fria, a iluminação deve acompanhar a proposta de cores. Guirlandas com luzes quentes podem ser distribuídas do interior para a parte externa dos galhos.

Alternar pontos iluminados perto do tronco com outros nas extremidades ajuda a criar profundidade. O resultado também depende da disposição dos enfeites: em vez de concentrar objetos semelhantes em uma mesma região, a orientação é misturar bolas de tamanhos diferentes de maneira irregular, mas equilibrada.

Peças maiores podem ficar próximas ao centro, enquanto as menores ocupam os espaços que permanecem vazios. Cintas de tecido em bege, branco ou dourado suave também entram na composição, desde que o branco perolado permaneça como a cor principal da árvore.

Tags:

Casas Árvore Tendência de Estilo Natal Tendência Decoração Decoração de Natal Casa E Jardim

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