ASTROLOGIA

Prepare o coração! 4 signos vão sentir a vida mudar de rumo nos próximos meses e nada deve ficar como antes

Retorno de Vênus retrógrado a Libra no domingo (25) promete mexer com os relacionamentos e trazer mudanças importantes até o fim do ano.

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 18:00

Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

Quatro signos do zodíaco podem passar por mudanças importantes nos próximos meses, com reflexos nos relacionamentos, na carreira e na vida financeira. A previsão é de que situações que pareciam estagnadas comecem a encontrar novos caminhos, abrindo espaço para conquistas e encerrando ciclos de frustração.

Segundo a astróloga Amy Demure, a Lua Nova em Libra, no dia 10 de outubro, deu início a um dos períodos mais intensos de Vênus retrógrado. Neste sábado (24), às 4h12, Mercúrio também começou seu movimento retrógrado em Escorpião, a 20°58′ do signo. Já neste domingo (25), às 6h10, Vênus retrógrado retorna a Libra, movimento associado a mudanças que podem se desenvolver ao longo dos próximos dois meses. Para alguns signos, o fim do ano pode trazer uma realidade bem diferente da atual. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Os próximos dois meses podem reservar uma das maiores mudanças da sua vida amorosa em anos, ariano. Segundo a previsão da astróloga, o período favorece avanços nos relacionamentos e conexões emocionais mais profundas. Prepare-se para receber demonstrações de interesse e descobrir sentimentos que alguém ainda não teve coragem de revelar.

Também existe a possibilidade de uma pessoa do passado reaparecer, especialmente se ficou alguma questão sem solução entre vocês. Com Mercúrio e Vênus retrógrados, antigos contatos podem voltar à cena, mas isso não significa que você precise reabrir todas as portas. A decisão de retomar uma história ou seguir em frente continua sendo sua.

Dica cósmica: Antes de dar uma nova chance a alguém, pense no que mudou desde o último encontro e no que você realmente espera de uma relação.

Áries no trabalho 1 de 5

Câncer

Uma etapa difícil pode estar chegando ao fim, canceriano. Embora a Lua Nova em Libra, no dia 10 de outubro, simbolize recomeços na astrologia, a previsão para você aponta primeiro para o encerramento de um ciclo desgastante. Na primeira metade do mês, lembranças dolorosas podem ter voltado à tona, trazendo sentimentos que pareciam superados.

Segundo a astróloga Amy Demure, esse processo ajudou você a se desprender de bagagens emocionais acumuladas ao longo de meses ou até anos. A expectativa é deixar para trás padrões de decepção, traição e rejeição, abrindo espaço para uma etapa mais leve. O amor que você esperava também pode ganhar destaque nessa nova fase.

Dica cósmica: Não se culpe por ainda sentir os efeitos de experiências antigas. Reconheça o que aprendeu e evite aceitar novamente situações que já fizeram mal a você.

Câncer no trabalho 1 de 5

Libra

Você é um dos signos mais diretamente afetados pelo movimento de Vênus retrógrado, libriano, especialmente porque o planeta retorna ao seu signo neste domingo (25), às 6h10. Depois de desejar mudanças e enfrentar contratempos repetidos, você pode começar a enxergar possibilidades concretas de sair do lugar.

De acordo com Amy Demure, obstáculos que dificultavam a realização de desejos ligados ao amor, à carreira, ao dinheiro e à qualidade de vida podem começar a ser superados. Ao longo do próximo mês, a tendência é encontrar soluções para problemas que pareciam sem saída havia meses ou até anos. Assim como para Áries, antigos relacionamentos também podem reaparecer, exigindo discernimento antes de qualquer reaproximação.

Dica cósmica: Aproveite as novas possibilidades, mas não confunda familiaridade com compatibilidade. Escolha o que combina com a pessoa que você é hoje.

Libra no trabalho 1 de 5

Capricórnio

A Lua Nova em Libra, no dia 10 de outubro, pode ter impulsionado mudanças importantes na sua trajetória profissional, capricorniano. Segundo a astróloga, esse movimento acelerou seu caminho rumo ao sucesso na carreira e ajudou a colocar você na direção de conquistas financeiras significativas.

Nos próximos dois meses, a previsão é de rompimento com ciclos que mantinham você preso a trabalhos pouco satisfatórios. Se você vinha se sentindo sobrecarregado ou recebendo menos do que considera justo, fique atento às possibilidades que podem surgir. Novas oportunidades profissionais podem trazer não apenas mais realização, mas também uma remuneração bastante atraente.

Dica cósmica: Reconheça seu valor e avalie com cuidado as propostas que aparecerem. Uma mudança profissional pode fazer sentido quando oferece melhores condições e perspectivas reais de crescimento.