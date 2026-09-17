ASTROLOGIA

Prepare o currículo e o bolso: 5 signos entram em uma fase de pressão, decisões e oportunidades na carreira

Entre 17 e 18 de setembro, mudanças no céu favorecem coragem para agir, rever estratégias e levar planos profissionais mais a sério

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 13:00

Signos e amor, trabalho e vida Crédito: Imagem gerada por IA

A segunda metade de setembro chega com uma cobrança importante para alguns signos: chega de deixar decisões profissionais e financeiras para depois. Entre os dias 17 e 18, movimentos importantes podem aumentar a percepção sobre o que precisa ser corrigido e estimular atitudes mais firmes.

Em 17 de setembro, às 22h54, Quíron retorna a Áries em movimento retrógrado. Na manhã seguinte, às 7h, acontece a oposição entre Mercúrio e Saturno, colocando comunicação, responsabilidades e decisões diante de um teste de maturidade. Para cinco signos, esse período pode funcionar como um empurrão para assumir o controle da própria trajetória e buscar resultados mais concretos.

Touro

Touro pode encontrar uma oportunidade para transformar uma habilidade em algo mais rentável. Um projeto paralelo, trabalho autônomo ou ideia que vinha sendo tratada apenas como possibilidade pode começar a parecer muito mais viável.

No campo profissional, comunicação também ganha importância. Saber apresentar uma ideia, negociar melhor ou procurar a pessoa certa pode fazer diferença. O cuidado é não transformar confiança em teimosia, especialmente em conversas no trabalho.

Dica cósmica: não esconda uma habilidade que pode abrir portas. Mostre o que você sabe fazer e descubra onde isso pode levar.

Comidas que são a cara de Touro 1 de 10

Câncer

Câncer pode sentir uma vontade maior de assumir as rédeas de uma situação profissional que estava parada. Em vez de esperar que outra pessoa tome a iniciativa, o signo pode decidir resolver o assunto por conta própria.

O dinheiro também pede planejamento. Existe espaço para melhorar a organização financeira, mas decisões tomadas no calor da emoção podem trazer arrependimento. Antes de gastar ou assumir um compromisso, vale olhar para as consequências mais adiante.

Dica cósmica: transforme indignação em atitude. Se alguma coisa está travada, pense no próximo movimento possível e faça acontecer com calma.

Comidas que são a cara de Câncer 1 de 10

Virgem

Virgem entra nesse período com uma vantagem importante: capacidade de analisar detalhes e transformar planejamento em resultado. Uma oportunidade profissional pode aparecer justamente quando o signo decide levar mais a sério uma habilidade que já possui.

Também pode ser uma boa hora para reorganizar metas financeiras, pensar em novas fontes de renda ou tirar um projeto do papel. Só não vale tentar abraçar todas as oportunidades ao mesmo tempo. Escolher bem será tão importante quanto agir.

Dica cósmica: concentre sua energia no que realmente pode gerar resultado. Nem toda oportunidade precisa ser aceita.

Comidas que são a cara de Virgem 1 de 10

Escorpião

Escorpião pode começar a enxergar conexões que antes pareciam sem importância. Um contato profissional, uma conversa ou uma colaboração pode se transformar em algo interessante para o futuro, especialmente se o signo estiver disposto a ampliar sua rede.

O momento também favorece planos de crescimento que exigem visão de longo prazo. Em vez de buscar uma recompensa imediata, Escorpião pode ganhar mais ao investir em relações, conhecimento e oportunidades que amadurecem com o tempo.

Dica cósmica: não ignore pessoas que podem fazer parte do seu próximo capítulo profissional. Uma conversa pode ser o começo de algo maior.

Comidas que são a cara de Escorpião 1 de 10

Sagitário

Sagitário pode entrar em uma fase de decisões mais sérias sobre carreira e dinheiro. Uma responsabilidade maior pode aparecer, mas ela também pode servir como oportunidade para provar capacidade e conquistar mais espaço.

Ao mesmo tempo, questões financeiras que estavam sendo empurradas com a barriga pedem atenção. Dívidas, investimentos, gastos compartilhados ou outros compromissos precisam ser analisados com cuidado. O momento é melhor para estratégia do que para apostas.

Dica cósmica: se uma decisão financeira parece boa demais para ser verdade, examine os detalhes antes de dizer sim.