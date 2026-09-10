ASTROLOGIA

Prepare-se: as próximas 24h concentram mudanças que podem mexer com todos os signos

Vênus entra em Escorpião, Mercúrio chega a Libra e Urano fica retrógrado nesta quinta-feira (10), enquanto a Lua Nova em Virgem abre espaço para novos começos

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 13:00

Signos, tempo e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

10 e 11 de setembro concentram uma sequência importante de mudanças astrológicas. Em pouco mais de 24 horas, Vênus entra em Escorpião, Mercúrio passa para Libra, Urano começa seu movimento retrógrado em Gêmeos e a Lua Nova acontece em Virgem.

Na prática, esse período pode ser associado a mudanças na maneira de lidar com relacionamentos, conversas, decisões, rotina e planos para o futuro.

Vênus entra em Escorpião às 5h07 desta quinta-feira (10), favorecendo uma abordagem mais profunda dos relacionamentos e dos valores pessoais. No mesmo dia, às 13h21, Mercúrio entra em Libra, trazendo atenção para comunicação, acordos e negociações. Às 15h27, Urano inicia seu movimento retrógrado em Gêmeos, um período que pode simbolicamente estimular a revisão de ideias, planos e padrões que já não fazem tanto sentido.

Poucas horas depois, às 00h26 de sexta-feira (11), acontece a Lua Nova em Virgem, a 18°25', reforçando temas como organização, rotina, trabalho e novos hábitos. É uma combinação que pode ser sentida de maneiras diferentes por cada signo. Veja a previsão do site "Economic Times".

Áries: hora de rever a rotina

Áries pode perceber que alguns hábitos e compromissos estão consumindo mais energia do que deveriam. Os próximos dias favorecem uma reorganização prática da rotina e também conversas mais sinceras sobre aquilo que você espera das pessoas próximas.

Foco: simplificar a vida e escolher melhor onde colocar sua energia.

Cuidado: tentar controlar todos os resultados.

Touro: relações pedem mais profundidade

Touro pode sentir um movimento importante na vida afetiva. Vênus em Escorpião favorece vínculos mais intensos e pode fazer você perceber com mais clareza o que deseja de uma relação.

A comunicação também ganha importância, especialmente quando existe algo que precisa ser dito.

Foco: fortalecer relações que oferecem confiança e reciprocidade.

Cuidado: guardar sentimentos apenas para evitar conflitos.

Gêmeos: mudanças começam por dentro

Gêmeos recebe uma influência especialmente importante com o início do movimento retrógrado de Urano no signo. Em vez de sair mudando tudo de uma vez, pode ser mais interessante revisar planos, ideias e decisões recentes.

Nem toda vontade de mudança precisa virar uma ação imediata.

Foco: entender o que realmente precisa mudar.

Cuidado: tomar decisões repentinas apenas por inquietação.

A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto 1 de 13

Câncer: conversas podem destravar situações

Câncer pode perceber que algumas questões familiares ou emocionais precisam ser colocadas em palavras. Mercúrio em Libra favorece conversas mais equilibradas, enquanto Vênus em Escorpião aumenta a necessidade de sinceridade nos vínculos.

Foco: falar claramente sobre o que você precisa.

Cuidado: esperar que os outros entendam aquilo que você não diz.

Leão: dinheiro e prioridades entram em pauta

Leão pode ficar mais atento à maneira como administra dinheiro, tempo e energia. O momento favorece uma revisão de prioridades e decisões mais conscientes sobre aquilo que realmente vale o investimento.

Foco: construir estabilidade em vez de buscar resultados imediatos.

Cuidado: gastar ou decidir por impulso.

Virgem: um novo ciclo começa

Virgem é um dos signos mais diretamente envolvidos nessa mudança, já que a Lua Nova acontece no signo na madrugada de sexta-feira.

O momento pode trazer vontade de reorganizar a vida, estabelecer novas prioridades e começar algo que vinha sendo adiado. Não é preciso transformar tudo de uma vez.

Foco: escolher um novo começo que seja possível sustentar.

Cuidado: exigir perfeição antes mesmo de começar.

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias 1 de 13

Libra: sua voz ganha força

Mercúrio entra em Libra nesta quinta-feira, colocando comunicação e decisões no centro das atenções. Uma conversa pode esclarecer uma situação, uma negociação pode avançar ou uma ideia pode finalmente receber a atenção que merece.

Foco: dizer com clareza aquilo que você quer.

Cuidado: concordar apenas para evitar desconforto.

Escorpião: sentimentos ficam mais intensos

Vênus entra em Escorpião hoje e pode aumentar a importância das relações, da intimidade e dos valores pessoais. Você pode ficar mais seletivo sobre quem merece seu tempo e sua confiança.

Foco: investir em relações que tenham profundidade.

Cuidado: transformar insegurança em desconfiança.

Sagitário: prepare-se para rever planos

Sagitário pode perceber que alguns objetivos precisam de uma estratégia mais realista. A movimentação destes dias favorece uma revisão de planos antes de tomar decisões definitivas.

Foco: transformar grandes ideias em passos concretos.

Cuidado: desistir de algo apenas porque os resultados estão demorando.

O café ideal para cada signo 1 de 13

Capricórnio: novas ideias podem mudar sua perspectiva

Capricórnio pode ser levado a questionar algumas certezas. O movimento de Urano em Gêmeos favorece uma revisão da maneira como você aprende, trabalha e troca informações.

Foco: atualizar conhecimentos e experimentar novas possibilidades.

Cuidado: rejeitar uma ideia simplesmente porque ela foge do padrão conhecido.

Aquário: limites ficam mais importantes

Aquário pode sentir necessidade de reorganizar responsabilidades, principalmente quando existe uma divisão pouco equilibrada entre o que é seu e o que pertence aos outros.

Foco: estabelecer limites mais claros.

Cuidado: assumir problemas que não precisam ser resolvidos por você.

Peixes: relacionamentos entram em uma nova fase

Peixes pode sentir que algumas relações precisam de mais clareza. A Lua Nova favorece novos começos, enquanto Mercúrio em Libra ajuda a colocar expectativas e acordos em palavras.

Foco: construir vínculos baseados em honestidade.

Cuidado: evitar conversas difíceis apenas para não decepcionar alguém.

O que fazer durante essa mudança?

Não é necessário tomar decisões radicais apenas porque vários acontecimentos astrológicos estão concentrados em poucos dias. O melhor uso simbólico desse período pode ser justamente parar, observar e escolher com mais consciência.

A Lua Nova em Virgem é um bom gancho para rever a rotina e estabelecer objetivos práticos. Vênus em Escorpião convida a olhar com mais honestidade para relações e necessidades emocionais. Mercúrio em Libra favorece conversas e negociações, enquanto o movimento retrógrado de Urano pode ser encarado como um momento de revisão de ideias e planos.

Em vez de tentar mudar tudo ao mesmo tempo, escolha uma questão que realmente precisa de atenção.

Pode ser uma conversa que você vem adiando, um hábito que não funciona mais, uma meta que perdeu sentido ou um projeto que merece uma segunda chance.