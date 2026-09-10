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Prepare-se: as próximas 24h concentram mudanças que podem mexer com todos os signos

Vênus entra em Escorpião, Mercúrio chega a Libra e Urano fica retrógrado nesta quinta-feira (10), enquanto a Lua Nova em Virgem abre espaço para novos começos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 13:00

Signos, tempo e dinheiro
Signos, tempo e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

10 e 11 de setembro concentram uma sequência importante de mudanças astrológicas. Em pouco mais de 24 horas, Vênus entra em Escorpião, Mercúrio passa para Libra, Urano começa seu movimento retrógrado em Gêmeos e a Lua Nova acontece em Virgem.

Na prática, esse período pode ser associado a mudanças na maneira de lidar com relacionamentos, conversas, decisões, rotina e planos para o futuro.

Vênus entra em Escorpião às 5h07 desta quinta-feira (10), favorecendo uma abordagem mais profunda dos relacionamentos e dos valores pessoais. No mesmo dia, às 13h21, Mercúrio entra em Libra, trazendo atenção para comunicação, acordos e negociações. Às 15h27, Urano inicia seu movimento retrógrado em Gêmeos, um período que pode simbolicamente estimular a revisão de ideias, planos e padrões que já não fazem tanto sentido.

Poucas horas depois, às 00h26 de sexta-feira (11), acontece a Lua Nova em Virgem, a 18°25', reforçando temas como organização, rotina, trabalho e novos hábitos. É uma combinação que pode ser sentida de maneiras diferentes por cada signo. Veja a previsão do site "Economic Times".

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Áries: hora de rever a rotina

Áries pode perceber que alguns hábitos e compromissos estão consumindo mais energia do que deveriam. Os próximos dias favorecem uma reorganização prática da rotina e também conversas mais sinceras sobre aquilo que você espera das pessoas próximas.

Foco: simplificar a vida e escolher melhor onde colocar sua energia.

Cuidado: tentar controlar todos os resultados.

Touro: relações pedem mais profundidade

Touro pode sentir um movimento importante na vida afetiva. Vênus em Escorpião favorece vínculos mais intensos e pode fazer você perceber com mais clareza o que deseja de uma relação.

A comunicação também ganha importância, especialmente quando existe algo que precisa ser dito.

Foco: fortalecer relações que oferecem confiança e reciprocidade.

Cuidado: guardar sentimentos apenas para evitar conflitos.

Gêmeos: mudanças começam por dentro

Gêmeos recebe uma influência especialmente importante com o início do movimento retrógrado de Urano no signo. Em vez de sair mudando tudo de uma vez, pode ser mais interessante revisar planos, ideias e decisões recentes.

Nem toda vontade de mudança precisa virar uma ação imediata.

Foco: entender o que realmente precisa mudar.

Cuidado: tomar decisões repentinas apenas por inquietação.

A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto

Signos e amor por Imagem gerada por IA
Áries (Toque físico): Ama com intensidade e presença. Para Áries, um abraço apertado ou andar de mãos dadas diz mais que mil palavras. por Imagem gerada por IA
Touro (Receber presentes): Não é sobre luxo, é sobre o valor do gesto. Um presente que mostre que você lembrou do gosto dele é o que aquece o coração taurino por Imagem gerada por IA
Gêmeos (Palavras de afirmação): O amor passa pela mente. Gêmeos se sente amado através de conversas profundas, bilhetes inesperados e elogios inteligentes. por Imagem gerada por IA
Câncer (Tempo de qualidade): Estar junto é o que importa. Um jantar em casa sem celulares, uma brincadeira em família ou uma tarde no sofá são os maiores mimos para o canceriano. por Imagem gerada por IA
Leão (Receber presentes): Leão ama ser celebrado. Presentes que exaltam sua personalidade ou experiências inesquecíveis fazem ele se sentir especial por Imagem gerada por IA
Virgem (Atos de serviço): Amar é ser útil. Virgem se sente cuidado quando alguém resolve um problema chato do dia a dia ou prepara o café para ele por Imagem gerada por IA
Libra (Palavras de afirmação): Precisa de harmonia e reafirmação constante. Libra ama ouvir o quanto é importante e admirado na vida do parceiro. por Imagem gerada por IA
Escorpião (Tempo de qualidade): Profundidade é a chave. Escorpião quer exclusividade e momentos de conexão total, onde o resto do mundo não existe por Imagem gerada por IA
Sagitário (Atos de serviço): Valoriza a parceria na aventura. Sagitário ama quando alguém facilita sua liberdade ou cuida dos detalhes de uma viagem por Imagem gerada por IA
Capricórnio (Atos de serviço): Demonstra amor através do apoio prático. Para ele, alguém que ajuda a construir seu futuro é o verdadeiro parceiro por Imagem gerada por IA
Aquário (Tempo de qualidade): Liberdade compartilhada. Estar junto em uma atividade interessante ou um debate cabeçudo é a forma de amor aquariana por Imagem gerada por IA
Peixes (Toque físico): Sensibilidade à flor da pele. Peixes se sente seguro e amado através do carinho, do cafuné e da proximidade física constante. por Imagem gerada por IA
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Signos e amor por Imagem gerada por IA

Câncer: conversas podem destravar situações

Câncer pode perceber que algumas questões familiares ou emocionais precisam ser colocadas em palavras. Mercúrio em Libra favorece conversas mais equilibradas, enquanto Vênus em Escorpião aumenta a necessidade de sinceridade nos vínculos.

Foco: falar claramente sobre o que você precisa.

Cuidado: esperar que os outros entendam aquilo que você não diz.

Leão: dinheiro e prioridades entram em pauta

Leão pode ficar mais atento à maneira como administra dinheiro, tempo e energia. O momento favorece uma revisão de prioridades e decisões mais conscientes sobre aquilo que realmente vale o investimento.

Foco: construir estabilidade em vez de buscar resultados imediatos.

Cuidado: gastar ou decidir por impulso.

Virgem: um novo ciclo começa

Virgem é um dos signos mais diretamente envolvidos nessa mudança, já que a Lua Nova acontece no signo na madrugada de sexta-feira.

O momento pode trazer vontade de reorganizar a vida, estabelecer novas prioridades e começar algo que vinha sendo adiado. Não é preciso transformar tudo de uma vez.

Foco: escolher um novo começo que seja possível sustentar.

Cuidado: exigir perfeição antes mesmo de começar.

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias

Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries: Banho de ervas estimulantes (alecrim) para renovar a energia por Imagem gerada por IA
Touro: Skincare consciente com massagem facial e texturas ricas por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Escrita terapêutica ou "journaling" para organizar os pensamentos por Imagem gerada por IA
Câncer: Escalda-pés com pétalas de flores e música suave por Imagem gerada por IA
Leão: Afirmações positivas diante do espelho por Imagem gerada por IA
Virgem: Organização de um "altar" pessoal com cristais e velas por Imagem gerada por IA
Libra: Cromoterapia com luzes suaves e máscaras faciais de argila por Imagem gerada por IA
Escorpião: Meditação profunda com incenso de sândalo por Imagem gerada por IA
Sagitário: Yoga ao ar livre ou alongamento focado na liberdade por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Planejamento estratégico e escrita para estruturar metas por Imagem gerada por IA
Aquário: Observação das estrelas com fones de ouvido (detox digital) por Imagem gerada por IA
Peixes: Banho de imersão com sais por Imagem gerada por IA
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Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Libra: sua voz ganha força

Mercúrio entra em Libra nesta quinta-feira, colocando comunicação e decisões no centro das atenções. Uma conversa pode esclarecer uma situação, uma negociação pode avançar ou uma ideia pode finalmente receber a atenção que merece.

Foco: dizer com clareza aquilo que você quer.

Cuidado: concordar apenas para evitar desconforto.

Escorpião: sentimentos ficam mais intensos

Vênus entra em Escorpião hoje e pode aumentar a importância das relações, da intimidade e dos valores pessoais. Você pode ficar mais seletivo sobre quem merece seu tempo e sua confiança.

Foco: investir em relações que tenham profundidade.

Cuidado: transformar insegurança em desconfiança.

Sagitário: prepare-se para rever planos

Sagitário pode perceber que alguns objetivos precisam de uma estratégia mais realista. A movimentação destes dias favorece uma revisão de planos antes de tomar decisões definitivas.

Foco: transformar grandes ideias em passos concretos.

Cuidado: desistir de algo apenas porque os resultados estão demorando.

O café ideal para cada signo

O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries – Espresso duplo: Intenso, rápido e revigorante. por Imagem gerada por IA
Touro – Cappuccino com chocolate: Cremoso e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Gêmeos – Iced coffee (Café gelado): Moderno, versátil e refrescante. por Imagem gerada por IA
Câncer – Café com leite e canela: Acolhedor e quentinho como um abraço. por Imagem gerada por IA
Leão – Caramel macchiato (Macchiato de caramelo): Exuberante e doce. por Imagem gerada por IA
Virgem – Café coado artesanal: Preciso e feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Libra – Pink latte (com beterraba/morango): Estético, equilibrado e charmoso. por Imagem gerada por IA
Escorpião – Café turco: Forte, denso e envolto em mistério. por Imagem gerada por IA
Sagitário – Espresso tônica: Uma mistura de aventura e ousadia. por Imagem gerada por IA
Capricórnio – Café preto clássico: Sério, eficiente e focado. por Imagem gerada por IA
Aquário – Matcha latte (base café opcional): Inovador e original. por Imagem gerada por IA
Peixes – Mocha com chantilly: Doce e sonhador. por Imagem gerada por IA
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O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Capricórnio: novas ideias podem mudar sua perspectiva

Capricórnio pode ser levado a questionar algumas certezas. O movimento de Urano em Gêmeos favorece uma revisão da maneira como você aprende, trabalha e troca informações.

Foco: atualizar conhecimentos e experimentar novas possibilidades.

Cuidado: rejeitar uma ideia simplesmente porque ela foge do padrão conhecido.

Aquário: limites ficam mais importantes

Aquário pode sentir necessidade de reorganizar responsabilidades, principalmente quando existe uma divisão pouco equilibrada entre o que é seu e o que pertence aos outros.

Foco: estabelecer limites mais claros.

Cuidado: assumir problemas que não precisam ser resolvidos por você.

Peixes: relacionamentos entram em uma nova fase

Peixes pode sentir que algumas relações precisam de mais clareza. A Lua Nova favorece novos começos, enquanto Mercúrio em Libra ajuda a colocar expectativas e acordos em palavras.

Foco: construir vínculos baseados em honestidade.

Cuidado: evitar conversas difíceis apenas para não decepcionar alguém.

O que fazer durante essa mudança?

Não é necessário tomar decisões radicais apenas porque vários acontecimentos astrológicos estão concentrados em poucos dias. O melhor uso simbólico desse período pode ser justamente parar, observar e escolher com mais consciência.

A Lua Nova em Virgem é um bom gancho para rever a rotina e estabelecer objetivos práticos. Vênus em Escorpião convida a olhar com mais honestidade para relações e necessidades emocionais. Mercúrio em Libra favorece conversas e negociações, enquanto o movimento retrógrado de Urano pode ser encarado como um momento de revisão de ideias e planos.

Em vez de tentar mudar tudo ao mesmo tempo, escolha uma questão que realmente precisa de atenção.

Pode ser uma conversa que você vem adiando, um hábito que não funciona mais, uma meta que perdeu sentido ou um projeto que merece uma segunda chance.

A grande mudança destes dias pode não acontecer de uma hora para outra. Ela pode começar justamente quando você percebe o que não quer mais carregar para a próxima fase.

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