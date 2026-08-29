Presidente do Palmeiras, Leila Pereira acumula fortuna de R$ 4,9 bilhões e está entre as mulheres mais ricas do Brasil

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Fernanda Varela
Publicado em 29 de agosto de 2026 às 20:24
Leila Pereira, presidente do Palmeiras, passou a integrar o grupo das 15 mulheres mais ricas do Brasil em 2026. Aos 61 anos, a empresária aparece na 15ª posição do ranking feminino divulgado pela revista Forbes nesta sexta-feira (28).
A fortuna de Leila é estimada em R$ 4,9 bilhões. No ranking geral dos maiores bilionários brasileiros, ela ocupa a 81ª colocação.
Mansão de Leila Pereira, presidente do Palmeiras
O patrimônio da dirigente também cresceu em relação ao levantamento anterior. Em 2025, a fortuna era calculada em R$ 4,4 bilhões, o que representa uma alta de aproximadamente R$ 500 milhões. Na ocasião, Leila aparecia na 42ª posição da classificação geral.
Além da atuação no futebol, Leila Pereira é dona da Faculdade das Américas (FAM), fundada em 1998. Ela é casada com José Roberto Lamacchia, fundador e presidente da Crefisa.
Quem são as 15 mulheres mais ricas do Brasil?
O primeiro lugar do ranking feminino pertence a Vicky Sarfati Safra e família, ligados ao Banco Safra. A fortuna é estimada em R$ 130,6 bilhões, quase dez vezes o patrimônio da segunda colocada.
Confira o ranking:
1. Vicky Sarfati Safra e família (Banco Safra) - R$ 130,6 bilhões
2. Luana Lopes Lara (Kalshi) - R$ 13,4 bilhões
3. Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela (Itaú Unibanco) - R$ 11,9 bilhões
4. Mariana Voigt Schwartz Gomes (WEG) - R$ 8,3 bilhões
5. Cristina Helena Junqueira (Nubank) - R$ 8,1 bilhões
6. Neide Helena de Moraes - R$ 7,2 bilhões
7. Dora Voigt de Assis - R$ 6,7 bilhões
8. Lívia Voigt - R$ 6,7 bilhões
9. Vera Rechuslki - R$ 6,7 bilhões
10. Márcia Pascoal Marçal dos Santos - R$ 5,9 bilhões
11. Lia Maria Aguiar - R$ 5,7 bilhões
12. Regina Helena Scripilliti Velloso - R$ 5,4 bilhões
13. Amelie Voigt Trejes - R$ 5,2 bilhões
14. Maria Cristina Frias - R$ 5 bilhões
15. Leila Pereira - R$ 4,9 bilhões