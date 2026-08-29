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Presidente do Palmeiras, Leila Pereira acumula fortuna de R$ 4,9 bilhões e está entre as mulheres mais ricas do Brasil

Presidente do Palmeiras aparece na 15ª posição do ranking feminino divulgado pela Forbes e viu patrimônio crescer R$ 500 milhões em um ano

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 20:24

Leila Pereira
Leila Pereira Crédito: Divulgação

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, passou a integrar o grupo das 15 mulheres mais ricas do Brasil em 2026. Aos 61 anos, a empresária aparece na 15ª posição do ranking feminino divulgado pela revista Forbes nesta sexta-feira (28).

A fortuna de Leila é estimada em R$ 4,9 bilhões. No ranking geral dos maiores bilionários brasileiros, ela ocupa a 81ª colocação.

Mansão de Leila Pereira, presidente do Palmeiras

Mansão de Leila Pereira, presidente do Palmeiras por Reprodução
Mansão de Leila Pereira, presidente do Palmeiras por Reprodução
Mansão de Leila Pereira, presidente do Palmeiras por Reprodução
Mansão de Leila Pereira, presidente do Palmeiras por Reprodução
Mansão de Leila Pereira, presidente do Palmeiras por Reprodução
Mansão de Leila Pereira, presidente do Palmeiras por Reprodução
Mansão de Leila Pereira, presidente do Palmeiras por Reprodução
Mansão de Leila Pereira, presidente do Palmeiras por Reprodução
Mansão de Leila Pereira, presidente do Palmeiras por Reprodução
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Mansão de Leila Pereira, presidente do Palmeiras por Reprodução

O patrimônio da dirigente também cresceu em relação ao levantamento anterior. Em 2025, a fortuna era calculada em R$ 4,4 bilhões, o que representa uma alta de aproximadamente R$ 500 milhões. Na ocasião, Leila aparecia na 42ª posição da classificação geral.

Além da atuação no futebol, Leila Pereira é dona da Faculdade das Américas (FAM), fundada em 1998. Ela é casada com José Roberto Lamacchia, fundador e presidente da Crefisa.

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Quem são as 15 mulheres mais ricas do Brasil?

O primeiro lugar do ranking feminino pertence a Vicky Sarfati Safra e família, ligados ao Banco Safra. A fortuna é estimada em R$ 130,6 bilhões, quase dez vezes o patrimônio da segunda colocada.

Confira o ranking:

1. Vicky Sarfati Safra e família (Banco Safra) - R$ 130,6 bilhões

2. Luana Lopes Lara (Kalshi) - R$ 13,4 bilhões

3. Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela (Itaú Unibanco) - R$ 11,9 bilhões

4. Mariana Voigt Schwartz Gomes (WEG) - R$ 8,3 bilhões

5. Cristina Helena Junqueira (Nubank) - R$ 8,1 bilhões

6. Neide Helena de Moraes - R$ 7,2 bilhões

7. Dora Voigt de Assis - R$ 6,7 bilhões

8. Lívia Voigt - R$ 6,7 bilhões

9. Vera Rechuslki - R$ 6,7 bilhões

10. Márcia Pascoal Marçal dos Santos - R$ 5,9 bilhões

11. Lia Maria Aguiar - R$ 5,7 bilhões

12. Regina Helena Scripilliti Velloso - R$ 5,4 bilhões

13. Amelie Voigt Trejes - R$ 5,2 bilhões

14. Maria Cristina Frias - R$ 5 bilhões

15. Leila Pereira - R$ 4,9 bilhões

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