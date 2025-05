MUDANÇAS

Presidente do SBT proíbe conteúdos sensacionalistas nos telejornais da emissora: ‘Está proibido!’

Nova política editorial prioriza conteúdos leves, educativos e positivos; mudança causa demissões e desconforto nos bastidores da emissora

Heider Sacramento

Publicado em 21 de maio de 2025 às 09:31

Daniela Beyruti, presidente do SBT Crédito: Reprodução

O SBT vive uma transformação profunda em sua linha editorial. Daniela Beyruti, presidente da emissora e filha de Silvio Santos, determinou na última segunda-feira (19) que os telejornais do canal deixem de exibir conteúdos considerados sensacionalistas, como tragédias, crimes violentos e imagens de forte apelo emocional. A decisão já começou a provocar mudanças no time de jornalistas e nos rumos da programação. >

Em uma reunião de emergência com os editores-chefes dos principais noticiários da casa, a direção de Jornalismo comunicou que o foco dos telejornais deverá ser reformulado imediatamente. A nova diretriz é priorizar pautas educativas, com conteúdo propositivo, linguagem mais leve e uma abordagem mais voltada ao otimismo. As afiliadas, que antes contribuíam com matérias policiais e reportagens de tragédia, também terão que se adequar à nova política.>

“O sensacionalismo está proibido”, reforçaram os executivos da área durante o encontro, segundo relatos de participantes. Ainda de acordo com a equipe de direção, casos excepcionais poderão ser noticiados, mas sem imagens, apenas com falas dos repórteres no local ou notas lidas pelos apresentadores.>

As mudanças já geraram impactos concretos: o repórter Rafael Batalha foi desligado da emissora, e Rodrigo Garavini pediu demissão, optando por migrar para uma TV regional no interior. Nos bastidores, comenta-se que mais profissionais podem deixar a equipe, já que nem todos têm familiaridade com o novo formato de jornalismo proposto.>

A nova orientação editorial, no entanto, levanta contradições. O SBT planeja lançar em breve um novo telejornal de duas horas comandado por Luiz Bacci, apresentador notoriamente associado à cobertura policial. Além disso, a emissora prepara o retorno do clássico Aqui Agora, programa que ficou conhecido nos anos 1990 pelo bordão “a vida como ela é” e pelo estilo popular e direto.>