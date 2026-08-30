CURIOSIDADES

Presidente recebeu 243 mil votos em um país com 15 mil eleitores: as 6 fraudes eleitorais mais bizarras da história

De 243 mil votos para 15 mil eleitores a um placar de 11 milhões a zero, eleições viraram retratos de manipulação descarada



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 15:17

Cédulas com o nome do ditador, apuração interrompida e fiscais que provaram a fraude marcam seis eleições históricas Crédito: Auguste Léon / Wikimedia Commons

Na noite em que os votos foram somados na Libéria, Charles D. B. King conseguiu uma façanha que desafiou a matemática. Em 1927, ele recebeu cerca de 243 mil votos, porém o país contava com apenas 15 mil eleitores habilitados a votar.

King não foi um caso isolado. Em diferentes épocas, regimes imprimiram e geraram fraudes bizarras.

6 fraudes eleitorais pela história 1 de 6

O nome no topo

François “Papa Doc” Duvalier encontrou uma solução diferente no Haiti de 1961. Naquele ano, os haitianos deveriam escolher integrantes de uma nova legislatura, mas o nome do próprio presidente apareceu impresso no alto das cédulas destinadas aos deputados: “François Duvalier, Presidente da República”.

Depois da votação, o governo fez uma interpretação conveniente daquele detalhe. Duvalier sustentou que cada cédula depositada também representava um voto pela sua permanência no cargo e transformou uma eleição legislativa em sua própria reeleição.

O mandato presidencial vigente ainda teria cerca de dois anos pela frente Crédito: Wikimedia Commons

O governo contabilizou mais de 1,3 milhão de cédulas como apoio a Duvalier, enquanto estimativas da embaixada americana apontavam somente cerca de 100 mil haitianos votantes.

A diplomacia dos Estados Unidos considerou difícil até mesmo sustentar uma aparência de constitucionalidade para o episódio.

Onze milhões a zero

Saddam Hussein levou a ideia de unanimidade a um resultado matematicamente perfeito no Iraque. Em outubro de 2002, o país realizou um referendo para decidir se ele deveria permanecer presidente por mais sete anos. Os eleitores deveriam responder “sim” ou “não”.

Quando a apuração terminou, o governo anunciou uma vitória esmagadora. Segundo o resultado oficial, todos os 11.445.638 eleitores habilitados foram votar e absolutamente todos escolheram “sim”.

Não houve um único voto contrário no país inteiro, e a participação divulgada também chegou a exatos 100% Crédito: Iraqi News Agency / Wikimedia Commons

O resultado conseguiu superar até o referendo anterior, de 1995, no qual Saddam havia recebido 99,96% dos votos. Desta vez, nem os 0,04% de dissidência sobreviveram.

Não havia observadores eleitorais independentes acompanhando livremente a votação, e jornalistas estrangeiros tiveram sua circulação limitada, impossibilitando uma verificação independente daquela unanimidade.

A contagem se rebelou

Nas Filipinas, em 1986, a denúncia de manipulação ganhou personagens especialmente incômodos para o governo: os próprios apuradores. Funcionários perceberam que os números processados a partir dos boletins eleitorais não correspondiam aos resultados apresentados ao público.

Cerca de 30 trabalhadores abandonaram dramaticamente o centro de contagem da Comissão de Eleições. Alguns chegaram a buscar proteção em uma igreja próxima depois de denunciar a adulteração.

O protesto dos funcionários tornou visível uma crise que já estava nas ruas e se transformou em um dos episódios associados à Revolução do Poder Popular, que derrubaria Marcos poucas semanas depois.

Votos além dos eleitores

Charles D. B. King governava a Libéria pelo True Whig Party e buscava um terceiro mandato quando enfrentou Thomas J. Faulkner nas urnas, em 1927. O resultado oficial deu ao presidente 243 mil votos contra apenas 9 mil do adversário, números que já seriam suficientes para caracterizar uma vitória esmagadora.

Havia, porém, um problema impossível de esconder: pelas regras extremamente restritivas de sufrágio do país, somente cerca de 15 mil pessoas estavam legalmente habilitadas a votar. Para que o resultado fosse possível, cada eleitor precisaria votar 17 vezes.

A eleição acabaria lembrada como uma das mais fraudulentas já registradas, enquanto Faulkner continuaria denunciando o governo. No ano seguinte, acusações envolvendo trabalho forçado levariam a uma investigação internacional e, em 1930, King renunciaria à Presidência.

Charles D. B. King governou a Libéria entre 1920 e 1930 e buscava seu terceiro mandato na controversa eleição de 1927 Crédito: Library of Congress / Wikimedia Commons

Quando o sistema caiu

No México, a eleição presidencial de 1988 produziu uma expressão que sobreviveria ao próprio pleito: “o sistema caiu”. Enquanto os primeiros resultados da disputa eram transmitidos, a divulgação pública da apuração foi repentinamente interrompida.

As autoridades só retomaram a divulgação dias depois. Carlos Salinas, candidato do PRI, acabou declarado vencedor com 50,4% dos votos, contra 31,1% de Cárdenas. A interrupção no momento crítico alimentou durante décadas suspeitas sobre a verdade.

Décadas depois, Francisco Cantú, da Universidade de Houston, analisou imagens de mais de 50 mil atas para a American Political Science Review. O estudo encontrou adulterações em cerca de um terço delas em que os membros da oposição foram apagados.

Fiscais fizeram outra conta

Na Alemanha Oriental, em maio de 1989, opositores decidiram fazer algo simples e perigoso para uma ditadura: ficar nos locais de votação e anotar os números da contagem.

As eleições municipais ofereciam aos cidadãos uma lista dominada pela Frente Nacional, comandada pelo Partido Socialista Unificado, o SED Crédito: Wolfgang Thieme / Bundesarchiv / Wikimedia Commons

Quando o governo divulgou o resultado, anunciou 98,85% de aprovação para os candidatos oficiais. Só que os observadores tinham guardado os números que haviam presenciado. Ao compará-los, encontraram diferenças de quase 10% em alguns locais.

Desta vez, portanto, a população não tinha apenas a suspeita de que resultados quase unânimes eram artificiais. Havia pessoas com anotações capazes de demonstrar a diferença entre votos contados e números divulgados.