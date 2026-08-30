Presidente recebeu 243 mil votos em um país com 15 mil eleitores: as 6 fraudes eleitorais mais bizarras da história

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Luiz Dias
Agência Correio
Publicado em 30 de agosto de 2026 às 15:17
Na noite em que os votos foram somados na Libéria, Charles D. B. King conseguiu uma façanha que desafiou a matemática. Em 1927, ele recebeu cerca de 243 mil votos, porém o país contava com apenas 15 mil eleitores habilitados a votar.
King não foi um caso isolado. Em diferentes épocas, regimes imprimiram e geraram fraudes bizarras.
6 fraudes eleitorais pela história
François “Papa Doc” Duvalier encontrou uma solução diferente no Haiti de 1961. Naquele ano, os haitianos deveriam escolher integrantes de uma nova legislatura, mas o nome do próprio presidente apareceu impresso no alto das cédulas destinadas aos deputados: “François Duvalier, Presidente da República”.
Depois da votação, o governo fez uma interpretação conveniente daquele detalhe. Duvalier sustentou que cada cédula depositada também representava um voto pela sua permanência no cargo e transformou uma eleição legislativa em sua própria reeleição.
O governo contabilizou mais de 1,3 milhão de cédulas como apoio a Duvalier, enquanto estimativas da embaixada americana apontavam somente cerca de 100 mil haitianos votantes.
A diplomacia dos Estados Unidos considerou difícil até mesmo sustentar uma aparência de constitucionalidade para o episódio.
Saddam Hussein levou a ideia de unanimidade a um resultado matematicamente perfeito no Iraque. Em outubro de 2002, o país realizou um referendo para decidir se ele deveria permanecer presidente por mais sete anos. Os eleitores deveriam responder “sim” ou “não”.
Quando a apuração terminou, o governo anunciou uma vitória esmagadora. Segundo o resultado oficial, todos os 11.445.638 eleitores habilitados foram votar e absolutamente todos escolheram “sim”.
O resultado conseguiu superar até o referendo anterior, de 1995, no qual Saddam havia recebido 99,96% dos votos. Desta vez, nem os 0,04% de dissidência sobreviveram.
Não havia observadores eleitorais independentes acompanhando livremente a votação, e jornalistas estrangeiros tiveram sua circulação limitada, impossibilitando uma verificação independente daquela unanimidade.
Nas Filipinas, em 1986, a denúncia de manipulação ganhou personagens especialmente incômodos para o governo: os próprios apuradores. Funcionários perceberam que os números processados a partir dos boletins eleitorais não correspondiam aos resultados apresentados ao público.
Cerca de 30 trabalhadores abandonaram dramaticamente o centro de contagem da Comissão de Eleições. Alguns chegaram a buscar proteção em uma igreja próxima depois de denunciar a adulteração.
O protesto dos funcionários tornou visível uma crise que já estava nas ruas e se transformou em um dos episódios associados à Revolução do Poder Popular, que derrubaria Marcos poucas semanas depois.
Charles D. B. King governava a Libéria pelo True Whig Party e buscava um terceiro mandato quando enfrentou Thomas J. Faulkner nas urnas, em 1927. O resultado oficial deu ao presidente 243 mil votos contra apenas 9 mil do adversário, números que já seriam suficientes para caracterizar uma vitória esmagadora.
Havia, porém, um problema impossível de esconder: pelas regras extremamente restritivas de sufrágio do país, somente cerca de 15 mil pessoas estavam legalmente habilitadas a votar. Para que o resultado fosse possível, cada eleitor precisaria votar 17 vezes.
A eleição acabaria lembrada como uma das mais fraudulentas já registradas, enquanto Faulkner continuaria denunciando o governo. No ano seguinte, acusações envolvendo trabalho forçado levariam a uma investigação internacional e, em 1930, King renunciaria à Presidência.
No México, a eleição presidencial de 1988 produziu uma expressão que sobreviveria ao próprio pleito: “o sistema caiu”. Enquanto os primeiros resultados da disputa eram transmitidos, a divulgação pública da apuração foi repentinamente interrompida.
As autoridades só retomaram a divulgação dias depois. Carlos Salinas, candidato do PRI, acabou declarado vencedor com 50,4% dos votos, contra 31,1% de Cárdenas. A interrupção no momento crítico alimentou durante décadas suspeitas sobre a verdade.
Décadas depois, Francisco Cantú, da Universidade de Houston, analisou imagens de mais de 50 mil atas para a American Political Science Review. O estudo encontrou adulterações em cerca de um terço delas em que os membros da oposição foram apagados.
Na Alemanha Oriental, em maio de 1989, opositores decidiram fazer algo simples e perigoso para uma ditadura: ficar nos locais de votação e anotar os números da contagem.
Quando o governo divulgou o resultado, anunciou 98,85% de aprovação para os candidatos oficiais. Só que os observadores tinham guardado os números que haviam presenciado. Ao compará-los, encontraram diferenças de quase 10% em alguns locais.
Desta vez, portanto, a população não tinha apenas a suspeita de que resultados quase unânimes eram artificiais. Havia pessoas com anotações capazes de demonstrar a diferença entre votos contados e números divulgados.
As denúncias provocaram petições e protestos regulares contra o regime e se tornaram um dos estopins da mobilização que, meses depois, culminaria na Revolução Pacífica e na queda do Muro de Berlim.