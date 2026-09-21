Presley Gerber morreu de quê? Causa da morte do filho de Cindy Crawford aos 27 anos surpreende

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Giuliana Mancini
Publicado em 21 de setembro de 2026 às 13:06
Uma nova informação sobre a morte de Presley Gerber, filho da supermodelo Cindy Crawford e do empresário Rande Gerber, surpreendeu nesta segunda-feira (21). Segundo o TMZ, a família do modelo foi informada de que ele teria sido vítima de uma overdose. Presley tinha 27 anos.
A informação chama atenção porque o modelo estava internado justamente em uma clínica de reabilitação na região de Los Angeles. De acordo com o site americano, Presley permanecia em uma casa separada dentro do complexo, onde vivia com outras pessoas em tratamento.
Presley Gerber
Fontes com conhecimento direto do caso disseram ao TMZ que os familiares receberam a informação de que a morte teria sido provocada por uma overdose. A causa oficial, porém, ainda não foi determinada pelo médico legista.
O corpo ainda passará por autópsia e exames toxicológicos, que devem ajudar a esclarecer quais substâncias estavam no organismo de Presley e o que provocou sua morte. Por isso, a suspeita divulgada pelo TMZ ainda não equivale à causa oficial do falecimento.
Presley morreu no domingo (20), aos 27 anos. A família confirmou a morte por meio de um representante e pediu privacidade diante do momento que classificou como "muito difícil e doloroso".
Luta contra o vício
A informação sobre a possível overdose surge em meio a um histórico que Presley já havia compartilhado publicamente. Nos últimos anos, o modelo falou abertamente sobre problemas relacionados ao uso de substâncias e questões de saúde mental.
Em 2023, durante uma entrevista ao podcast Studio 22, ele contou detalhes sobre a própria trajetória e falou sobre depressão, dependência e as dificuldades enfrentadas ao longo do processo de recuperação. Presley também chegou a compartilhar nas redes sociais experiências relacionadas a tratamentos para a dependência.
Filho de Cindy Crawford seguiu carreira na moda
Único filho homem de Cindy Crawford e Rande Gerber, Presley cresceu cercado pelo universo da moda. Ele começou a trabalhar como modelo ainda adolescente, aos 16 anos. A estreia nas passarelas ocorreu em um desfile da grife italiana Moschino.
Ao longo dos anos, Presley participou de campanhas e trabalhos para grifes internacionais, incluindo Burberry, Dolce & Gabbana e Bottega Veneta. A irmã mais nova, Kaia Gerber, também seguiu carreira como modelo. Os dois chegaram a dividir trabalhos e viagens profissionais, algo que Presley dizia tornar a rotina menos solitária.
"Somos uma família unida, especialmente eu e minha irmã, isso é muito bacana", afirmou à revista People em 2018.
A morte de Presley aos 27 anos também chama atenção pela idade, a mesma em que morreram diversos artistas conhecidos, como Amy Winehouse, Kurt Cobain, Janis Joplin, Jimi Hendrix e Jim Morrison.
Famosos que morreram aos 27 anos