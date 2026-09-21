Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Presley Gerber morreu de quê? Causa da morte do filho de Cindy Crawford aos 27 anos surpreende

Filho de Cindy Crawford e Rande Gerber morreu nesse domingo (20), aos 27 anos, enquanto estava internado em uma clínica de reabilitação

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 13:06

Cindy Crawford e o filho, Presley Gerber Crédito: Reprodução/Instagram

Uma nova informação sobre a morte de Presley Gerber, filho da supermodelo Cindy Crawford e do empresário Rande Gerber, surpreendeu nesta segunda-feira (21). Segundo o TMZ, a família do modelo foi informada de que ele teria sido vítima de uma overdose. Presley tinha 27 anos.

A informação chama atenção porque o modelo estava internado justamente em uma clínica de reabilitação na região de Los Angeles. De acordo com o site americano, Presley permanecia em uma casa separada dentro do complexo, onde vivia com outras pessoas em tratamento.

Presley Gerber

Presley Gerber por Reprodução/Instagram
Kaia Gerber, Cindy Crawford, Rande Gerber e Presley Gerber por Reprodução/Instagram
Cindy Crawford e o filho, Presley Gerber por Reprodução/Instagram
Rande Gerber e o filho, Presley Gerber por Reprodução/Instagram
Rande Gerber, Cindy Crawford, Kaia Gerber e Presley Gerber por Reprodução/Getty Images
Cindy Crawford e o filho, Presley Gerber por Reprodução/Instagram
Presley Gerber por Reprodução/Instagram
Presley Gerber por Reprodução/Instagram
Presley e a irmã, Kaia Gerber por Reprodução/Instagram
Presley Gerber por Reprodução/Instagram
Presley Gerber por Reprodução/Instagram
Presley Gerber por Reprodução/Instagram
Cindy Crawford e o filho, Presley Gerber por Reprodução/Instagram
1 de 13
Presley Gerber por Reprodução/Instagram

Fontes com conhecimento direto do caso disseram ao TMZ que os familiares receberam a informação de que a morte teria sido provocada por uma overdose. A causa oficial, porém, ainda não foi determinada pelo médico legista.

O corpo ainda passará por autópsia e exames toxicológicos, que devem ajudar a esclarecer quais substâncias estavam no organismo de Presley e o que provocou sua morte. Por isso, a suspeita divulgada pelo TMZ ainda não equivale à causa oficial do falecimento.

Presley morreu no domingo (20), aos 27 anos. A família confirmou a morte por meio de um representante e pediu privacidade diante do momento que classificou como "muito difícil e doloroso".

Luta contra o vício

A informação sobre a possível overdose surge em meio a um histórico que Presley já havia compartilhado publicamente. Nos últimos anos, o modelo falou abertamente sobre problemas relacionados ao uso de substâncias e questões de saúde mental.

Em 2023, durante uma entrevista ao podcast Studio 22, ele contou detalhes sobre a própria trajetória e falou sobre depressão, dependência e as dificuldades enfrentadas ao longo do processo de recuperação. Presley também chegou a compartilhar nas redes sociais experiências relacionadas a tratamentos para a dependência.

Filho de Cindy Crawford seguiu carreira na moda

Único filho homem de Cindy Crawford e Rande Gerber, Presley cresceu cercado pelo universo da moda. Ele começou a trabalhar como modelo ainda adolescente, aos 16 anos. A estreia nas passarelas ocorreu em um desfile da grife italiana Moschino.

Ao longo dos anos, Presley participou de campanhas e trabalhos para grifes internacionais, incluindo Burberry, Dolce & Gabbana e Bottega Veneta. A irmã mais nova, Kaia Gerber, também seguiu carreira como modelo. Os dois chegaram a dividir trabalhos e viagens profissionais, algo que Presley dizia tornar a rotina menos solitária.

"Somos uma família unida, especialmente eu e minha irmã, isso é muito bacana", afirmou à revista People em 2018.

A morte de Presley aos 27 anos também chama atenção pela idade, a mesma em que morreram diversos artistas conhecidos, como Amy Winehouse, Kurt Cobain, Janis Joplin, Jimi Hendrix e Jim Morrison.

Famosos que morreram aos 27 anos

Amy Winehouse: a cantora britânica morreu aos 27 anos, em 2011, após uma intoxicação alcoólica. Ela ficou marcada por sucessos como 'Back to Black' por Reprodução
Kurt Cobain: vocalista e guitarrista do Nirvana, Cobain morreu aos 27 anos, em 1994. Sua morte foi registrada como suicídio por Reprodução
Jim Morrison: vocalista do The Doors, Morrison morreu aos 27 anos, em 1971, em Paris. A causa oficial foi insuficiência cardíaca, embora as circunstâncias tenham gerado dúvidas ao longo dos anos por Reprodução
Janis Joplin: uma das principais vozes do rock, Janis Joplin morreu aos 27 anos, em 1970, após uma overdose de heroína por Reprodução
Jimi Hendrix: considerado um dos maiores guitarristas da história, Hendrix morreu aos 27 anos, em 1970. A causa oficial foi asfixia por aspiração de vômito após intoxicação por barbitúricos por Reprodução
Presley Gerber: fiilho de Cindy Crawford e Rande Gerber, Presley morreu aos 27 anos em uma clínica de reabilitação. A causa da morte ainda não foi divulgada por Reprodução
Jean-Michel Basquiat: o artista americano, um dos nomes mais importantes da arte contemporânea, morreu aos 27 anos, em 1988, por overdose de heroína por Reprodução
Brian Jones: fundador e guitarrista dos Rolling Stones, Brian Jones morreu aos 27 anos, em 1969, após se afogar na piscina de sua casa por Reprodução
Robert Johnson: o lendário músico de blues morreu aos 27 anos, em 1938. A causa oficial nunca foi determinada com certeza, e sua morte alimentou diversas teorias ao longo das décadas por Reprodução
1 de 9
Amy Winehouse: a cantora britânica morreu aos 27 anos, em 2011, após uma intoxicação alcoólica. Ela ficou marcada por sucessos como 'Back to Black' por Reprodução

Leia mais

Imagem - Morte de Presley Gerber reacende teoria sobre 'maldição' de famosos

Morte de Presley Gerber reacende teoria sobre 'maldição' de famosos

Imagem - Thiago Lacerda se pronuncia pela 1ª vez após separação de Vanessa Lóes: 'Um assunto muito íntimo'

Thiago Lacerda se pronuncia pela 1ª vez após separação de Vanessa Lóes: 'Um assunto muito íntimo'

Imagem - Esposa de Lito Sousa rebate críticas após venda de carro e revela a verdade sobre relógio de R$ 700 mil

Esposa de Lito Sousa rebate críticas após venda de carro e revela a verdade sobre relógio de R$ 700 mil

Tags:

Presley Gerber

Mais recentes

Imagem - Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê

Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê
Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Wanessa Camargo admite que alimentou rivalidade com Sandy e explica o que aconteceu: 'Não nego isso'

Wanessa Camargo admite que alimentou rivalidade com Sandy e explica o que aconteceu: 'Não nego isso'