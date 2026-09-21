LUTO

Presley Gerber morreu de quê? Causa da morte do filho de Cindy Crawford aos 27 anos surpreende

Filho de Cindy Crawford e Rande Gerber morreu nesse domingo (20), aos 27 anos, enquanto estava internado em uma clínica de reabilitação

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 13:06

Cindy Crawford e o filho, Presley Gerber Crédito: Reprodução/Instagram

Uma nova informação sobre a morte de Presley Gerber, filho da supermodelo Cindy Crawford e do empresário Rande Gerber, surpreendeu nesta segunda-feira (21). Segundo o TMZ, a família do modelo foi informada de que ele teria sido vítima de uma overdose. Presley tinha 27 anos.

A informação chama atenção porque o modelo estava internado justamente em uma clínica de reabilitação na região de Los Angeles. De acordo com o site americano, Presley permanecia em uma casa separada dentro do complexo, onde vivia com outras pessoas em tratamento.

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Fontes com conhecimento direto do caso disseram ao TMZ que os familiares receberam a informação de que a morte teria sido provocada por uma overdose. A causa oficial, porém, ainda não foi determinada pelo médico legista.

O corpo ainda passará por autópsia e exames toxicológicos, que devem ajudar a esclarecer quais substâncias estavam no organismo de Presley e o que provocou sua morte. Por isso, a suspeita divulgada pelo TMZ ainda não equivale à causa oficial do falecimento.

Presley morreu no domingo (20), aos 27 anos. A família confirmou a morte por meio de um representante e pediu privacidade diante do momento que classificou como "muito difícil e doloroso".

Luta contra o vício

A informação sobre a possível overdose surge em meio a um histórico que Presley já havia compartilhado publicamente. Nos últimos anos, o modelo falou abertamente sobre problemas relacionados ao uso de substâncias e questões de saúde mental.

Em 2023, durante uma entrevista ao podcast Studio 22, ele contou detalhes sobre a própria trajetória e falou sobre depressão, dependência e as dificuldades enfrentadas ao longo do processo de recuperação. Presley também chegou a compartilhar nas redes sociais experiências relacionadas a tratamentos para a dependência.

Filho de Cindy Crawford seguiu carreira na moda

Único filho homem de Cindy Crawford e Rande Gerber, Presley cresceu cercado pelo universo da moda. Ele começou a trabalhar como modelo ainda adolescente, aos 16 anos. A estreia nas passarelas ocorreu em um desfile da grife italiana Moschino.

Ao longo dos anos, Presley participou de campanhas e trabalhos para grifes internacionais, incluindo Burberry, Dolce & Gabbana e Bottega Veneta. A irmã mais nova, Kaia Gerber, também seguiu carreira como modelo. Os dois chegaram a dividir trabalhos e viagens profissionais, algo que Presley dizia tornar a rotina menos solitária.

"Somos uma família unida, especialmente eu e minha irmã, isso é muito bacana", afirmou à revista People em 2018.

A morte de Presley aos 27 anos também chama atenção pela idade, a mesma em que morreram diversos artistas conhecidos, como Amy Winehouse, Kurt Cobain, Janis Joplin, Jimi Hendrix e Jim Morrison.