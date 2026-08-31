LIBERDADE

Preso em restaurante por mais de 30 anos, urso que era usado como atração para clientes é resgatado e pisa na terra pela primeira vez

Felix foi mantido como atração ao lado de um restaurante na Eslovênia e chegou ao santuário com problemas nas articulações, visão comprometida e alterações dentárias

Fernanda Varela

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 17:00

Já aos 35 anos, Felix completou com sucesso a primeira hibernação de sua vida após décadas vivendo em cativeiro Crédito: FOUR PAWS/Divulgação.

Durante mais de três décadas, o urso-pardo Felix viveu em um pequeno recinto de concreto ao lado de um restaurante e de uma estrada movimentada em Kočevje, no sudeste da Eslovênia. Mantido como atração para visitantes, ele deixou o local aos 34 anos e teve, pela primeira vez, a oportunidade de caminhar sobre terra em um ambiente preparado para que pudesse desenvolver comportamentos naturais da espécie.

Nascido em 1991, Felix passou praticamente toda a vida em cativeiro privado. A organização internacional FOUR PAWS classifica animais mantidos nessas condições como “ursos de restaurante”, expressão usada para os exemplares mantidos próximos a estabelecimentos comerciais como forma de chamar a atenção do público.

Urso viveu 34 anos de profundo sofrimento preso em um quadrado de concreto 1 de 4

A mobilização para mudar a situação ganhou força em 2024. Segundo a entidade, quase 100 mil pessoas apoiaram a campanha. Em fevereiro de 2025, o proprietário concordou em entregar Felix, permitindo que começassem os preparativos para levá-lo a um santuário na Áustria.

Problemas de saúde dificultaram resgate

A idade avançada exigiu cuidados antes da transferência. Uma avaliação veterinária identificou doença degenerativa nas articulações, rigidez nas patas traseiras e comprometimento da visão. Felix também apresentava problemas dentários considerados graves, que exigiriam tratamento e controle da dor.

Animais que passaram a integrar a lista de ameaçados 1 de 3

Após os exames, os profissionais concluíram que o urso tinha condições clínicas para enfrentar o transporte. O resgate aconteceu em 8 de maio de 2025.

Felix percorreu aproximadamente oito horas entre a Eslovênia e a Áustria, acompanhado e monitorado por uma equipe especializada e por uma profissional veterinária. O destino foi o Bear Sanctuary Arbesbach, mantido pela FOUR PAWS na Baixa Áustria.

Terra sob as patas pela primeira vez

A chegada proporcionou experiências completamente diferentes das que Felix conhecia. Pouco depois da abertura da caixa de transporte, ele começou a explorar o novo espaço, bebeu água, aceitou alimentos e investigou o ambiente.

Um dos comportamentos chamou especialmente a atenção dos cuidadores: Felix começou a cavar e preparou uma cama de palha. Segundo a organização, eram atividades que ele pôde experimentar naquele contexto pela primeira vez.

O novo espaço conta com árvores, arbustos, rochas e um lago e foi adaptado às limitações físicas do urso. Uma rampa facilita o acesso à água e áreas mais rasas permitem que Felix permaneça no lago sem precisar nadar continuamente.

Primeira hibernação aos 35 anos

Com o passar dos meses, a adaptação avançou. Em outubro de 2025, Felix já caminhava regularmente pela área externa, entrava na piscina e construía ninhos de palha para descansar. No mês seguinte, começou a ganhar peso e a passar mais tempo na toca, comportamento que levantou a possibilidade de uma hibernação.

A confirmação veio em abril de 2026. Já com aproximadamente 35 anos, Felix havia completado com sucesso a primeira hibernação de sua vida, segundo a FOUR PAWS. Depois de passar décadas confinado em concreto, o urso conseguiu experimentar pela primeira vez esse comportamento natural da espécie.