Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Preso, perdido ou sem saída? Entenda o que sonhar com labirintos quer te revelar

Entenda por que caminhar por corredores e portas repetidas reflete uma fase de indecisão

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 04:04

Labirinto de espelhos é montado num shopping em Pequim.
Labirinto de espelhos é montado num shopping em Pequim. Crédito: WANG ZHAO / AFP

Imagine andar por um lugar gigante onde os corredores nunca acabam, ou ficar preso em um labirinto sem nenhuma placa indicando a saída. Acordar de um sonho assim pode dar uma sensação de cansaço enorme, como se você tivesse corrido uma maratona dentro da própria cabeça. Essa confusão mostra exatamente como nos sentimos quando estamos perdidos diante de escolhas difíceis na vida real.

Sonhos mais comuns

Sonhar com cobra  por Shutterstock
Sonhar com dentes caindo por Reprodução/Instagram/@iampauloandre
Sonhar com piolhos por Shutterstock
Sonhar com rato   por Imagem: Holger Kirk | Shutterstock
Sonhar com aranha  por Reprodução: YouTube
Sonhar com cachorro   por Imagem gerada por Inteligência Artificial
Sonhar com sapo   por Divulgação/GovBR - Imagem melhorada por IA
Sonhar com escorpião  por Imagem: Vinicius R. Souza | Shutterstock
Sonhar com gato  por Lena Ti, Pexels
Sonhar com peixe por
Sonhar que estou sendo perseguido por Reprodução/JusBrasil
Sonhar que estou caindo por Reprodução/Getty Images
Sonhar que estou nu em público por Imagem gerada com inteligência artificial
Sonhar que estou atrasado para um compromisso  por Reprodução/GETTY IMAGES
Sonhar que estou voando por Imagem gerada por inteligência artificial
Sonhar que estou preso ou imóvel por Imagem gerada por inteligência artificial
Sonhar que encontro meu ex por Imagem gerada por inteligência artificial
1 de 17
Sonhar com cobra  por Shutterstock

Para a psicologia, esses labirintos e cômodos que se multiplicam representam as nossas dúvidas e problemas que ainda não resolvemos. Pode ser a indecisão sobre mudar de emprego, o medo de terminar um relacionamento que já não funciona, ou a dúvida antes de tomar uma decisão importante. O cérebro transforma essa estagnação em imagem, você sabe que precisa agir, mas sente que qualquer caminho que escolher vai dar no mesmo lugar.

Esse tipo de sonho também está muito ligado à ansiedade e ao perfeccionismo. Pessoas que pensam demais em cada detalhe antes de fazer qualquer coisa costumam sonhar muito com isso. O medo de errar cria barreiras na mente, construindo caminhos falsos que servem apenas para adiar o momento de encarar a decisão de verdade.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Loteria, sorte ou aviso? Entenda o que sonhar com números está tentando te revelar

Prosperidade ou alerta? Descubra o que significa sonhar achando, perdendo ou doando dinheiro

Sonhar com hospital indica doença grave? Descubra o que o sonho revela sobre a sua vida

Sonhar com dinheiro traz mau presságio? Saiba o que o sonho pode revelar

Sonhar com aliança significa fim de relacionamento ou casamento? Saiba o que o sonho pode revelar

Para sair dessa fase de estagnação, é preciso coragem para quebrar velhos hábitos e aceitar correr riscos. Na interpretação popular, sonhar que está preso em um labirinto é um aviso de que chegou a hora de parar de rodar em círculos e pedir ajuda a alguém de confiança. Afinal, a única forma de encontrar a saída é aceitar que errar o caminho faz parte do aprendizado.

Caso os sonhos com o mesmo tema sejam frequentes, venham acompanhados de forte angústia ou atrapalhem a qualidade do seu sono, a orientação é buscar o suporte de um profissional de saúde mental.

Leia mais

Imagem - Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Aprenda a ser indiferente ao que não faz diferença na sua vida' - Apresentadora ensina o segredo para ignorar o que não importa

Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Aprenda a ser indiferente ao que não faz diferença na sua vida' - Apresentadora ensina o segredo para ignorar o que não importa

Imagem - Como um CD de Mariah Carey salvou a vida de uma mulher no 11 de setembro

Como um CD de Mariah Carey salvou a vida de uma mulher no 11 de setembro

Imagem - Resumo de 'A Nobreza do Amor' deste sábado (12 de setembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Resumo de 'A Nobreza do Amor' deste sábado (12 de setembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Tags:

Sonhos Dormir Sonho Sono

Mais recentes

Imagem - Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê

Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê
Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Hoje (12 de setembro), estes signos terão uma carta na manga para resolver pendências e virar o jogo

Hoje (12 de setembro), estes signos terão uma carta na manga para resolver pendências e virar o jogo