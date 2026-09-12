GUIA DOS SONHOS

Preso, perdido ou sem saída? Entenda o que sonhar com labirintos quer te revelar

Entenda por que caminhar por corredores e portas repetidas reflete uma fase de indecisão

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 04:04

Labirinto de espelhos é montado num shopping em Pequim. Crédito: WANG ZHAO / AFP

Imagine andar por um lugar gigante onde os corredores nunca acabam, ou ficar preso em um labirinto sem nenhuma placa indicando a saída. Acordar de um sonho assim pode dar uma sensação de cansaço enorme, como se você tivesse corrido uma maratona dentro da própria cabeça. Essa confusão mostra exatamente como nos sentimos quando estamos perdidos diante de escolhas difíceis na vida real.



Sonhos mais comuns 1 de 17

Para a psicologia, esses labirintos e cômodos que se multiplicam representam as nossas dúvidas e problemas que ainda não resolvemos. Pode ser a indecisão sobre mudar de emprego, o medo de terminar um relacionamento que já não funciona, ou a dúvida antes de tomar uma decisão importante. O cérebro transforma essa estagnação em imagem, você sabe que precisa agir, mas sente que qualquer caminho que escolher vai dar no mesmo lugar.

Esse tipo de sonho também está muito ligado à ansiedade e ao perfeccionismo. Pessoas que pensam demais em cada detalhe antes de fazer qualquer coisa costumam sonhar muito com isso. O medo de errar cria barreiras na mente, construindo caminhos falsos que servem apenas para adiar o momento de encarar a decisão de verdade.

Para sair dessa fase de estagnação, é preciso coragem para quebrar velhos hábitos e aceitar correr riscos. Na interpretação popular, sonhar que está preso em um labirinto é um aviso de que chegou a hora de parar de rodar em círculos e pedir ajuda a alguém de confiança. Afinal, a única forma de encontrar a saída é aceitar que errar o caminho faz parte do aprendizado.