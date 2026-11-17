EM FLAGRANTE

Preso por suspeita de estupro, pagodeiro do Vou Zuar namora bailarina da Globo

Thiago Paiva, integrante do grupo Vou Zuar, mantém relacionamento com Mayara Araújo, que disputa a edição de 2026 do Dança dos Famosos ao lado do ator Diego Martins

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 08:44

Thiago Paiva e Mayara Araújo Crédito: Reprodução/Instagram

Thiago Paiva, de 36 anos, um dos integrantes do grupo de pagode Vou Zuar presos em flagrante por suspeita de estupro em Barbacena, Minas Gerais, namora a bailarina Mayara Araújo, professora do Dança dos Famosos, quadro exibido no Domingão com Huck, da TV Globo.

O músico foi detido na segunda-feira (16) junto com o irmão gêmeo, Bruno Paiva, após uma mulher denunciar ter sido vítima de violência sexual em um hotel. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Mayara Araújo 1 de 17

O relacionamento de Thiago e Mayara veio a público em dezembro de 2021. Na época, a bailarina participou do clipe da música "Apertadin", do grupo Vou Zuar, e a aproximação entre os dois chamou a atenção nas redes sociais.

Atualmente, Mayara está entre os participantes do Dança dos Famosos 2026. Ela forma dupla com o ator Diego Martins na competição, que reúne artistas e bailarinos em apresentações de diferentes ritmos.

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Natural de Nilópolis, no Rio de Janeiro, Mayara começou a dançar aos cinco anos de idade. Em 2014, ingressou no balé do Faustão, onde construiu carreira na televisão. Em 2019, conquistou o troféu do Dança dos Famosos ao lado do ex-BBB Kaysar Dadour.

Entenda o caso

A denúncia contra Bruno e Thiago foi feita por uma mulher de 30 anos, após uma apresentação do Vou Zuar na madrugada de domingo (15), em Barbacena.

Bruno e Thiago Paiva 1 de 4

Segundo o relato da denunciante, ela perdeu a consciência depois de consumir bebidas alcoólicas e acordou em um quarto de hotel, onde os dois músicos teriam praticado atos sexuais sem seu consentimento.

Exames médicos identificaram lesões compatíveis com o emprego de força. Em depoimento à polícia, Thiago afirmou que manteve relações sexuais consensuais com a mulher. Bruno, por sua vez, negou ter tido relações com ela.