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Prestes a casar, Ana Hickmann revela planos para lua de mel com Edu Guedes fora do Brasil

Casal se prepara para a cerimônia religiosa no interior de São Paulo no próximo sábado (12)

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 20:02

Ana Hickmann e Edu Guedes irão se casar em fazenda no interior de São Paulo
Ana Hickmann e Edu Guedes irão se casar em fazenda no interior de São Paulo Crédito: Reprodução

A apresentadora Ana Hickmann revelou em suas redes sociais que a Itália será o destino da lua de mel de seu casamento com o também apresentador Edu Guedes. O casal oficializará a união no próximo sábado (12), em uma cerimônia para cerca de 150 convidados na Casa Gialla, fazenda de Guedes em Araras, no interior de São Paulo.

Ana definiu o local escolhido para a viagem como perfeito para “a celebração dessa nova fase”. O roteiro inicial engloba algumas cidades italianas, mas a intenção é percorrer o restante do país sem um trajeto fixo.

"Vamos começar o nosso roteiro explorando toda a história de Roma, depois passaremos pela romântica Florença e, a partir dali, vamos seguir em uma viagem 'free style', sem destino muito engessado, apenas explorando e nos deixando levar pelo país”, explicou a apresentadora.

Fazenda de Ana Hickmann e Edu Guedes

Confira detalhes de propriedade histórica por Reprodução | Instagram
Confira detalhes de propriedade histórica por Reprodução | Instagram
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Já em seu canal do YouTube, Ana Hickmann publicou um vídeo nesta terça-feira (8) mostrando seus preparativos antes da viagem. A organização da mala, segundo ela, está focada em peças leves para se adequar aos passeios, além de incluir algumas lingeries selecionadas para a ocasião.

"Mostrei para vocês as roupas super leves que separei, conjuntos lindos que são a cara da Itália e muito confortáveis para bater perna. E, claro... como estamos falando de lua de mel, não podem faltar aquelas lingeries maravilhosas e super especiais”, disse, entre risos.

Os dois assumiram o relacionamento em março de 2024 e ficaram noivos em junho do mesmo ano. Em 14 de setembro de 2024, realizaram um evento intimista para cerca de 50 convidados a fim de oficializar o noivado na fazenda do chef. O casamento civil ocorreu em maio de 2025.

Agora, os noivos se preparam para a cerimônia religiosa. O vestido de Ana está sendo confeccionado pelo estilista Vitor Zerbinato e, no dia, os profissionais Celso Kamura e Marcelo Gomes ficarão responsáveis pela produção visual da apresentadora. Edu Guedes vestirá um terno da marca Hugo Boss.

As alianças do matrimônio são da grife Chopard, adquiridas durante uma viagem a Portugal.

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Tags:

ana Hickmann E edu Guedes Itália Casamento lua de mel

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