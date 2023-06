Preta Gil se emociona em última sessão de radioterapia

A cantora Preta Gil, de 48 anos, se emocionou e deixou os internautas chorosos com o vídeo que compartilhou mostrando a última sessão de radioterapia que está fazendo para tratar o câncer no intestino, que quase a fez morrer após infecção.



Ela publicou a gravação na noite desta terça-feira (6), onde mostrava a chegada no hospital, a recepção dos profissionais de saúde, além da equipe médica com balões, bolo, salgadinhos e mensagens dos trabalhadores da unidade de saúde.