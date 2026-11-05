BRASIL

PRF aposta em drones, blindados e internet via satélite para reforçar rodovias: pacote de modernização reúne investimentos próximos de R$ 1 bilhão

Novas tecnologias permitem consultar informações nas estradas mesmo sem sinal de celular, enquanto drones reforçam a fiscalização.



Kaíky Almeida

Agência Correio

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 16:16

Viaturas com proteção balística foram entregues à Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro, em junho de 2026, para reforçar o patrulhamento das rodovias federais. Crédito: Divulgação/PRF

Em trechos de rodovias onde o sinal de celular desaparece, equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) passaram a contar com uma alternativa para manter o trabalho conectado: internet via satélite instalada diretamente nas viaturas. A tecnologia faz parte de uma modernização nacional que também envolve carros com proteção balística, drones e novos equipamentos de segurança.

Em abril de 2026, a corporação apresentou um balanço de quase R$ 1 bilhão em investimentos realizados ao longo da gestão. O montante reúne diferentes aquisições e ações institucionais. Não corresponde, portanto, a uma compra única de veículos ou a uma verba destinada exclusivamente à frota.

Viaturas com proteção balística foram entregues à Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro, em junho de 2026, para reforçar o patrulhamento das rodovias federais. 1 de 6

Blindados renovam a frota

No Rio de Janeiro, quatro anúncios feitos entre 2023 e junho de 2026 contabilizam 91 viaturas com proteção balística. O primeiro lote reuniu 20 veículos em 2023. Depois, vieram 40 unidades em 2024, outras 11 em janeiro de 2025 e mais 20 em junho deste ano.

Essa soma exige um cuidado: parte dos carros foi adquirida para substituir veículos afetados pelas chuvas de janeiro de 2024 no estado. Assim, o total representa os lotes anunciados no período, e não necessariamente 91 blindados adicionais em circulação.

Um dos lotes chama a atenção pelo preço e pelas características. As 11 viaturas entregues em 2025 custaram R$ 348.600 por unidade, em uma aquisição superior a R$ 3,8 milhões.

Destinados ao Núcleo de Operações Especiais da PRF no Rio, os veículos são parcialmente blindados e possuem motor turbodiesel de 200 cavalos, tração 4x4, seis airbags e sistemas de controle de estabilidade e frenagem.

Já a entrega de junho de 2026 incluiu 20 viaturas blindadas para delegacias fluminenses, financiadas por emendas parlamentares. No mesmo anúncio, a instituição apresentou 60 dispositivos de condução de energia e 120 carabinas calibre 5,56 mm.

Internet longe das torres

A instalação de antenas satelitais responde a um problema prático do patrulhamento: a falta de cobertura de telefonia móvel em determinados trechos. No Rio de Janeiro, 35 viaturas já haviam recebido a tecnologia até março de 2026.

Com o sistema, agentes conseguem consultar bases de dados, preencher boletins e registrar ocorrências diretamente do local de atendimento, mesmo quando a rede convencional apresenta falhas.

A implantação também chegou à Bahia, com a instalação de equipamentos em viaturas de delegacias de todo o estado. Em Sergipe, a PRF recebeu 14 antenas satelitais e começou a estruturar a comunicação por rádio digital.

O balanço nacional ainda menciona equipamentos em pontos estratégicos da Amazônia Legal.

Drones entram na fiscalização

Outra frente da modernização é o uso de aeronaves remotamente pilotadas. Em outubro de 2026, a PRF anunciou drones para acompanhar o tráfego na Rodovia Presidente Dutra, em São Paulo, durante a Operação Nossa Senhora Aparecida, período de maior circulação de romenos e motoristas.

Um helicóptero também estava previsto para apoiar a operação. As imagens aéreas ajudam a identificar trechos com concentração de veículos e pedestres e a orientar a distribuição de equipes.

O uso de drones para fiscalizar o trânsito permite ampliar a visão dos agentes sobre as estradas. A tecnologia também possibilita o monitoramento de infrações à distância, complementando o trabalho das equipes posicionadas em solo.

Em maio, policiais de Goiás receberam treinamento para empregar drones em fiscalizações, perícias de acidentes e outras atividades operacionais.

Equipamentos e formação

O balanço inclui ainda armas de menor potencial ofensivo. No Espírito Santo, a PRF informou uma aquisição de aproximadamente R$ 24 milhões para 1.340 kits Taser 10, acompanhada de treinamento técnico e jurídico para a utilização do equipamento.

Também entraram na prestação de contas iniciativas de valorização dos servidores e o desenvolvimento da Universidade Corporativa da PRF.