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Prima de Lua Blanco conta detalhes do câncer, relembra últimos momentos e revela segredo que atriz guardou: 'Ninguém mais ali sabia'

Ema Blanco contou que artista de 'Rebelde' descobriu tumor no intestino com metástases em outros órgãos e chegou a passar por cirurgia e quimioterapia antes de morrer aos 39 anos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 13:15

Lua Blanco, atriz da novela 'Rebelde Brasil' Crédito: Reprodução/Instagram


A morte de Lua Blanco, aos 39 anos, no último domingo (18), ganhou um relato emocionante de uma pessoa próxima à atriz. Ema Blanco, prima da artista que ficou conhecida por interpretar Roberta em 'Rebelde', revelou detalhes do diagnóstico de câncer em estágio 4, do tratamento e dos últimos encontros com a familiar. Em um vídeo publicado no TikTok, ela contou que Lua enfrentava um tumor no intestino grosso com metástases em outros órgãos.

Ema explicou que decidiu falar publicamente sobre a doença para preservar a memória da prima e compartilhar parte do que a família viveu. Emocionada, afirmou que o luto tem sido marcado por momentos de maior e menor intensidade. "O luto vem como ondas. Eu vou explicar melhor e, talvez, essa seja a única vez que eu vou falar sobre o processo de doença e nosso processo de luto", declarou.

Lua Blanco

Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco interpretou Roberta Messi na versão brasileira de 'Rebelde' por Divulgação/Record TV
Informações sobre o velório de Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Comunicado sobre a morte da atriz Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Ex-namorados, Arthur Aguiar e Lua Blanco viveram Diego e Roberta em 'Rebelde' por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Elenco de Rebelde, da direita para a esquerda, Lua Blanco (Roberta Messi), Micael Borges (Pedro Costa), Sophia Abrahão (Alice Albuquerque), Chay Suede (Tomás Campos Sales Penedo), Mel Fronckowiak (Carla Ferrer) e Arthur Aguiar (Diego Maldonado) por Divulgação
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Elenco de Rebelde, da direita para a esquerda, Sophia Abrahão (Alice Albuquerque), Micael Borges (Pedro Costa), Chay Suede (Tomás Campos Sales Penedo), Mel Fronckowiak (Carla Ferrer), Arthur Aguiar (Diego Maldonado) e Lua Blanco (Roberta Messi) por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Ex-namorados, Arthur Aguiar e Lua Blanco viveram Diego e Roberta em 'Rebelde' por Reprodução/Instagram
Arthur Aguiar lamenta morte de Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Ex-namorados, Arthur Aguiar e Lua Blanco viveram Diego e Roberta em 'Rebelde' por Reprodução/Instagram
Lua Blanco, atriz da novela 'Rebelde Brasil' por Reprodução/Instagram
Lua Blanco, atriz da novela 'Rebelde Brasil' por Reprodução/Instagram
Lua Blanco, atriz da novela 'Rebelde Brasil' por Reprodução/Instagram
Lua Blanco, atriz da novela 'Rebelde Brasil' por Reprodução/Instagram
Lua Blanco, atriz da novela 'Rebelde Brasil' por Reprodução/Instagram
Lua Blanco viveu Roberta Messi na novela 'Rebelde Brasil' por Divulgação/Record
Lua Blanco viveu Roberta Messi na novela 'Rebelde Brasil' por Divulgação/Record
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Lua Blanco por Reprodução/Instagram

A jovem contou que começou a desconfiar de que algo grave estava acontecendo poucos dias antes de seu casamento, realizado em São Paulo. Durante uma conversa por telefone, o pai pediu que ela orasse por Lua, mas não explicou o motivo. Inquieta, Ema procurou diretamente a atriz. "Eu sei que tem alguma coisa acontecendo, ninguém quer me falar o que é, mas eu não sou a pessoa frágil que vocês acham que eu sou. Eu prefiro saber", recordou sobre a mensagem enviada à prima.

A resposta veio acompanhada de um pedido de coragem. "Eu preciso que você seja forte, corajosa e não tenha medo. Eu descobri um tumor", disse Lua, segundo o relato da familiar.

Foi naquele momento que Ema soube do câncer no intestino grosso, já em estágio avançado. A doença havia se espalhado para outros órgãos, caracterizando um quadro de metástase. Posteriormente, a prima também recebeu a informação de que havia um tumor no úmero, osso localizado na parte superior do braço.

Mesmo diante do diagnóstico, Lua fez questão de comparecer ao casamento da prima antes de iniciar o tratamento. Um dos momentos mais marcantes aconteceu durante um jantar realizado na véspera da cerimônia, quando a atriz decidiu homenagear Ema cantando no karaokê.

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"Ela abriu o karaokê falando: 'Eu quero cantar uma música para minha prima'. E ela cantou para mim, tem uma foto minha chorando, porque eu olhava para aquilo e eu sabia o que estava acontecendo e ninguém mais ali sabia, além da nossa família. E isso foi muito difícil", lembrou.

A família também precisou adaptar a alimentação de Lua durante a celebração. Como a atriz já enfrentava restrições alimentares em razão da doença, foram preparados pratos mais leves especialmente para ela.

Na semana seguinte ao casamento, Lua iniciou a quimioterapia. Ema contou que chegou a conversar com a prima durante a primeira sessão intravenosa e que, naquele momento, o tratamento parecia estar transcorrendo bem. A situação, entretanto, se agravou posteriormente, levando à internação da artista.

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Cerca de duas semanas antes da morte, Ema recebeu uma ligação da mãe alertando que o estado de saúde de Lua havia piorado consideravelmente. "Filha, você precisa se preparar, a Lua já está muito fraca", ouviu. Ao perguntar se a prima conseguiria deixar o hospital, recebeu uma resposta negativa.

Apesar do susto, uma melhora nos exames permitiu que Lua fosse submetida a uma cirurgia para retirada do tumor intestinal. Segundo Ema, a notícia trouxe esperança à família, que passou a considerar a possibilidade de recuperação após o procedimento e de retomada da quimioterapia. "Para mim estava tudo bem, agora era só recuperar da cirurgia e fazer a quimio", contou.

A melhora, porém, não se sustentou. Ao perceber a gravidade do quadro, Ema decidiu viajar ao Rio de Janeiro para visitar a prima. Ela chegou ao hospital nos últimos instantes do horário permitido e conseguiu autorização para entrar no quarto.

O reencontro foi marcado por uma frase de Lua que permaneceu na memória da familiar. "Priminha, achei que você não vinha", disse a atriz ao vê-la.

Depois da visita, Ema procurou os pais e entrou em contato com os irmãos que estavam fora do país. Diante da situação, pediu que eles retornassem ao Brasil. "É hora de vocês virem para o Brasil", recordou.

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Pouco depois, recebeu a confirmação da morte da prima. Ao telefonar para a mãe em busca de notícias, ouviu que Lua havia falecido.

Além de relembrar os últimos dias da atriz, Ema destacou a fé cristã como uma das características mais importantes da familiar. Para ela, a lembrança que Lua deixa ultrapassa os trabalhos na televisão e na música. "Eu preciso honrar o legado dela e esse legado não é nada de trabalho. É um legado de espalhar o amor de Cristo para todas as pessoas", afirmou.

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