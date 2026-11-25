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Primeira mãe e casada a vencer o concurso: conheça Jennifer Barreto, a Miss Universo 2026

A paranaense Marcella Kozinski não avançou às semifinais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 09:52

Jennifer Barreto, de Porto Rico, é a Miss Universo 2026 Crédito: Divulgação/Miss Universe

A porto-riquenha Jennifer Barreto, de 29 anos, conquistou o título de Miss Universo 2026 na noite desta terça-feira (24), em San Juan, capital de Porto Rico. Ela superou outras 115 competidoras e entrou para a história do evento como a primeira mãe a levar a coroa. Esta também foi a segunda vez que o país vence a disputa jogando em casa.

Jennifer Barreto, de Porto Rico, é a Miss Universo 2026 1 de 16

Nascida na cidade de La Vega, Jennifer atua como psicóloga, modelo internacional e influenciadora. Em seu país, ela trabalha no atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade e dependentes químicos.

No pódio da noite, Melissa Núñez, da República Dominicana, ficou em segundo lugar. Clara Vegas, da Venezuela, garantiu a terceira posição, seguida por Bea Millan-Windorski, das Filipinas, em quarto, e Georgia Waddington, da Nova Zelândia, em quinto.

A brasileira Marcella Kozinski, de 26 anos, avançou até o grupo das 30 melhores colocadas, mas ficou fora da fase seguinte, que reuniu apenas 12 semifinalistas. Com o resultado, o Brasil completa 58 anos sem vencer o concurso.

O país soma apenas duas vitórias na história do Miss Universo: com a gaúcha Iêda Maria Vargas, em 1963, e a baiana Martha Vasconcellos, em 1968. Desde então, as brasileiras chegaram perto três vezes e terminaram em segundo lugar com Rejane Goulart (1972), Natália Guimarães (2007), atual diretora do evento no Brasil, e Julia Gama (2020).

A paranaense Marcella Kozinski, candidata ao Miss Universo 2026 1 de 9

Mesmo sem chegar à final, a paranaense chamou atenção pelas roupas usadas nos dias anteriores ao evento principal. No desfile de trajes típicos, ela vestiu uma fantasia vermelha inspirada no guaraná, feita com 40 mil cristais, luzes de LED, mais de 80 metros de tecido e folhas feitas com garrafas PET recicladas. A peça levou um mês para ficar pronta e envolveu mais de 25 profissionais.

Já na fase preliminar, Marcella usou um vestido com aplicações de ouro 24 quilates. Criada pelo estilista Mário Cézar ao longo de 480 horas de trabalho, a roupa misturou impressão 3D e formas que lembravam colmeias e mel escorrendo.

A escolha teve ligação direta com a vida pessoal da candidata. "As abelhas têm um significado muito especial para mim. Em momentos decisivos da minha vida, elas aparecem e eu sinto como se Deus estivesse me mostrando que está comigo. É como vestir a minha fé e a minha história", contou Marcella.