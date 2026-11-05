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Primeiro trilionário da história compra mansão de R$ 127 milhões, equivalente a 27 Maracanãs e biblioteca revestida de couro

Propriedade reúne jardins, trilhas privativas, piscina, pavilhão e até um reservatório de água

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 07:30

Casa ten vista para a baía de San Francisco e para o horizonte da cidade
Casa ten vista para a baía de San Francisco e para o horizonte da cidade Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Apesar de viver em uma casa considerada de classe média baixa, em um vilarejo, em Boa Chica, no Texas, Elon Musk já teve mansões de deixar qualquer pessoa impressionada.

Entre elas chama atenção Guignécourt, propriedade monumental em Hillsborough, na Califórnia.

Trilionário comprou propriedade monumental

Confira detalhes de mansão por Mary e Brent Gullixson com Compass
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Confira detalhes de mansão por Reprodução | Redes Sociais
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A residência é tão grandiosa que tem um terreno de aproximadamente 47 acres, equivalente a cerca de 19 hectares, comparável a 27 gramados do Maracanã.

A propriedade reúne jardins, trilhas privativas, piscina, pavilhão e até um reservatório de água. Entre os ambientes que impressionam, estão ainda paredes revestidas de couro e lareira, um cenário sofisticado que mais parece de filme.

Casa de Elon Musk

Casa de Elon Musk por Reprodução
Casa de Elon Musk por Reprodução
Casa de Elon Musk por Reprodução
Elon Musk por Shutterstock
Robert Downey Jr e Elon Musk por Reprodução
Jovem Elon Musk por Reprodução
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Elon Musk na infância por Reprodução
Elon Musk por Reprodução
Elon Musk por Shutterstock
Elon Musk posa com a companheira, Shivon Zilis, e dois dos seus filhos por Reprodução
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Vivian Jenna Wilson e pai ElonMusk por Reprodução / Redes Sociais
Elon Musk por Reprodução
Alice Weidel e Elon Musk por Reprodução
Elon Musk por Shutterstock
Elon Musk e sua filha Vivian Jenna Wilson por Reprodução
Elon Musk por Shutterstock
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Elon Musk X por Divulgação X
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Elon Musk por Shutterstock
Empresário bilionário e fundado do SpaceX Elon Musk usa a ilustração do seu novo foguete durante palestra no 68º Congresso Internacional de Astronáutica em Adelaide na Austrália. por Peter Parks/AFP
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Casa de Elon Musk por Reprodução

A propriedade tem ainda um grande salão de estar, sala de música, sala de jantar e um salão de baile. Em anúncio, quando a mansão foi vendida, foi descrito que a residência tinha uma cozinha gourmet preparada para receber chef particular, enquanto os jardins davam acesso à piscina e ao pavilhão.

A vista para a baía de San Francisco e para o horizonte da cidade completava o cenário. Musk comprou Guignécourt em 2017 por US$ 23,4 milhões, equivalente a R$ 127 milhões, segundo informações reunidas pela Mansion Global e por registros imobiliários citados pela imprensa americana.

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Mansão

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