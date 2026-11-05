VEJA FOTOS

Primeiro trilionário da história compra mansão de R$ 127 milhões, equivalente a 27 Maracanãs e biblioteca revestida de couro

Propriedade reúne jardins, trilhas privativas, piscina, pavilhão e até um reservatório de água

Felipe Sena

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 07:30

Casa ten vista para a baía de San Francisco e para o horizonte da cidade Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Apesar de viver em uma casa considerada de classe média baixa, em um vilarejo, em Boa Chica, no Texas, Elon Musk já teve mansões de deixar qualquer pessoa impressionada.

Entre elas chama atenção Guignécourt, propriedade monumental em Hillsborough, na Califórnia.

Trilionário comprou propriedade monumental 1 de 5

A residência é tão grandiosa que tem um terreno de aproximadamente 47 acres, equivalente a cerca de 19 hectares, comparável a 27 gramados do Maracanã.

A propriedade reúne jardins, trilhas privativas, piscina, pavilhão e até um reservatório de água. Entre os ambientes que impressionam, estão ainda paredes revestidas de couro e lareira, um cenário sofisticado que mais parece de filme.

Casa de Elon Musk 1 de 28

A propriedade tem ainda um grande salão de estar, sala de música, sala de jantar e um salão de baile. Em anúncio, quando a mansão foi vendida, foi descrito que a residência tinha uma cozinha gourmet preparada para receber chef particular, enquanto os jardins davam acesso à piscina e ao pavilhão.