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Primeiro trilionário do mundo, Elon Musk leva vida simples e troca mansões por casa de 37 m²

Batizada comercialmente de Boxabl Casita, casa foge do padrão normalmente associado a um dos homens mais ricos do planeta

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 07:30

Elon Musk, patrimônio de US$ 1,1 trilhão, Tesla e SpaceX, carros elétricos e tecnologia aeroespacial
Elon Musk, patrimônio de US$ 1,1 trilhão, Tesla e SpaceX, carros elétricos e tecnologia aeroespacial Crédito: Duncan.Hull / Wikimedia Commons

Já pensou em trocar mansões cercadas de conforto que valem milhões para morar numa casa de 37 m²? Isso foi o que o primeiro trilionário do mundo, Elon Musk, fez.

O imóvel, avaliado em US$ 50 miç - cerca de R$ 245 mil na cotação da época - está localizado em Boca Chica, no extremo sul do estado norte-americano. A estrutura foi montada nas instalações onde a SpaceX desenvolvia o foguete Super Heavy, aproximando a moradia do ambiente de trabalho do executivo.

Casa onde Elon Musk vive na base

Espaço é tão leve que pode ser rebocado por um carro Tesla Model X por Boxabl/Divulgação
Como é a casa por dentro por Boxabl/Divulgação
Como é a casa por dentro por Boxabl/Divulgação
Elon Musk, patrimônio de US$ 1,1 trilhão, Tesla e SpaceX, carros elétricos e tecnologia aeroespacial por Duncan.Hull / Wikimedia Commons
Elon Musk por Divulgação
Elon Musk por Shutterstock
Jovem Elon Musk por Reprodução
Jovem Elon Musk por Reprodução
Elon Musk na infância por Reprodução
Elon Musk por Shutterstock
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Espaço é tão leve que pode ser rebocado por um carro Tesla Model X por Boxabl/Divulgação

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Batizada comercialmente de Boxabl Casita, a casa foge do padrão normalmente associado a um dos homens mais ricos do planeta. Apesar das dimensões reduzidas, o módulo reúne sala de estar, quarto, cozinha equipada e banheiro em um espaço integrado. Imagens da residência foram divulgadas pela própria fabricante.

Outro destaque do projeto é a portabilidade. Segundo as informações divulgadas, a unidade possui peso reduzido, o que permite seu transporte por rodovias e até mesmo o reboque por veículos utilitários elétricos, como o Tesla Model X.

A escolha da moradia está ligada a um objetivo que Musk tornou público em 2020. Na época, ele afirmou nas redes sociais que pretendia se desfazer de praticamente todos os seus bens imobiliários para levar uma vida mais simples. A mudança para a casa compacta ocorreu no ano seguinte.

A decisão foi acompanhada por uma série de vendas de imóveis de alto padrão. Entre as negociações realizadas, Musk vendeu quatro mansões vizinhas por US$ 61,8 milhões, o equivalente a cerca de R$ 304 milhões. Posteriormente, também se desfez de outras duas propriedades por US$ 36 milhões, aproximadamente R$ 177,4 milhões, além de ter vendido um imóvel avaliado em US$ 4 milhões em uma transação realizada em 2019.

O contraste entre a dimensão da fortuna e o tamanho da residência é o que mais chama atenção. Embora seja apontado como o homem mais rico do mundo, Musk optou por morar em um módulo de 37 metros quadrados dentro da base da SpaceX, justificando a escolha pelo desejo de manter uma rotina com menos bens materiais.

Trajetória de Elon Musk

A trajetória de sucesso de Elon Musk começou a ganhar escala global nos anos 1990, quando vendeu suas primeiras empresas de internet, com destaque para a plataforma financeira X.com, que mais tarde se transformaria no PayPal e seria vendida por mais de um bilhão de dólares.

Com o capital dessa venda, ele financiou seus projetos mais ambiciosos e visionários, fundando a SpaceX com o objetivo de baratear as viagens espaciais por meio de foguetes reutilizáveis, além de criar a rede global de satélites Starlink. Paralelamente, assumiu o comando da Tesla, transformando a montadora na principal referência mundial de veículos elétricos e energia sustentável.

Mais recentemente, Musk expandiu ainda mais seu império e sua influência geopolítica ao adquirir a rede social Twitter — rebatizada por ele como X —, além de fundar a xAI para competir na corrida da inteligência artificial e liderar a Neuralink no avanço de implantes cerebrais. Conhecido por seu estilo de gestão agressivo e posições públicas polarizadoras, ele concilia o papel de líder tecnológico com o de um dos atores políticos e econômicos mais debatidos da atualidade.

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