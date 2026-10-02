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Primeiro túnel imerso do Brasil terá 870 metros debaixo do mar e vai reduzir a travessia de 50 minutos para menos de 5

Túnel Santos-Guarujá será montado com módulos de concreto que flutuam e afundam no canal do porto; veja o cronograma e como ficará o acesso

  • J
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Juliana Matias

  • Agência Correio

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 11:17

Túnel Santos-Guarujá será montado com módulos de concreto que flutuam e afundam no canal do porto; veja o cronograma e como ficará o acesso Crédito: Foto: Divulgação/Unsplash

Santos e Guarujá, no litoral paulista, vão ganhar o primeiro túnel imerso do Brasil: uma passagem de cerca de 1,5 km, com 870 metros submersos no canal do Porto de Santos, que promete reduzir a travessia de 50 minutos para menos de cinco. A obra, estimada em R$ 6,8 bilhões, ganha escala em 2027 e tem operação prevista para 2031, segundo a concessionária.

Popularmente, o projeto é chamado de túnel "debaixo do mar". Tecnicamente, a estrutura ficará sob o canal do estuário, por onde circulam os navios do maior porto do país. Hoje, quem faz esse trajeto depende das balsas ou de um desvio rodoviário bem mais longo.

Santos, no litoral de São Paulo

Santos, no litoral de São Paulo por Divulgação
Santos, no litoral de São Paulo por Divulgação
Santos, no litoral de São Paulo por Divulgação
Prefeitura de Santos por Anderson Bianchi/Prefeitura de Santos
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Santos, no litoral de São Paulo por Divulgação

Como será construído o túnel que passa por baixo dos navios

Em vez de escavar o fundo com máquinas gigantes, a concessionária vai fabricar módulos de concreto em uma doca seca. Depois de prontos e testados, eles serão colocados para flutuar e rebocados até o canal.

No local, cada peça será afundada de forma controlada sobre uma trincheira aberta no leito e encaixada na seguinte. No fim, areia e pedras protegerão a estrutura. Enquanto os carros passam por dentro, os navios seguem circulando por cima.

O túnel terá seis faixas, três por sentido, e uma delas poderá ser adaptada no futuro para o VLT. Haverá ainda espaços para pedestres e ciclistas.

O túnel de Santos vai ligar diretamente à BR-101?

Não diretamente. A estrutura não será construída sobre a rodovia nem desembocará nela. A conexão acontece pelo sistema viário do lado do Guarujá, que ganhará um novo acesso de cerca de 2 km à Rodovia Cônego Domênico Rangoni (SPA-248/055).

Essa rodovia integra o corredor que se liga à Rio-Santos (BR-101/SP-055), em direção ao Litoral Norte paulista. Ou seja: o motorista chegará à BR-101 pelo caminho já existente, mas com a travessia do canal muito mais rápida.

O que já está contratado e o que vem pela frente

O projeto avançou depois que a Mota-Engil venceu o leilão, em 5 de setembro de 2025, com concessão de 30 anos para implantar, operar e manter o túnel. Recursos da União e do Estado de São Paulo compõem parte do investimento, ao lado da iniciativa privada. Em 7 de julho de 2026, a TSG Concessionária assinou o termo que deu início à contagem dos prazos do contrato.

A obra ainda não está dentro d'água. O ano de 2026 é dedicado a projetos, estudos complementares e licenciamentos ambientais. O cronograma prevê canteiros e doca seca em 2027, fabricação das peças e dragagem em 2028, imersão dos módulos em 2029 e acabamentos e testes em 2030.

Se os prazos forem mantidos, a operação começa em 2031. Depois de décadas de debate sobre uma ligação fixa entre as duas margens, a promessa é que os motoristas cruzem em menos de cinco minutos o canal por onde passam os navios. Cumprido o cronograma, a Baixada Santista entrará na próxima década com uma mudança histórica na mobilidade e nos acessos ao porto.

Tags:

Construção Civil

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