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Primo de Caio Blat, ator Ricardo Blat comemora sucesso do transplante de medula e prevê voltar ao trabalho em novembro

Ator de 75 anos, diagnosticado com leucemia em 2024, afirma que exames estão ótimos e agradece doadora 100% compatível

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 14:26

Caio Blat e Ricardo Blat
Caio Blat e Ricardo Blat Crédito: Divulgação

Ricardo Blat, de 75 anos, falou sobre a recuperação após passar por um transplante de medula óssea. O ator, primo de Caio Blat, foi diagnosticado com leucemia em 2024 e afirmou que a resposta ao procedimento foi positiva.

Segundo ele, a medula transplantada já foi totalmente incorporada pelo organismo e os exames apresentam bons resultados. Apesar disso, Ricardo explicou que ainda está com a imunidade muito baixa e precisa seguir cuidados rigorosos nesta fase.

Ricardo Blat

Ricardo Blat por Divulgação
Ricardo Blat por Divulgação
Ricardo Blat por Divulgação
Ricardo Blat por Divulgação
Ricardo Blat por Divulgação
Ricardo Blat por Divulgação
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Ricardo Blat por Divulgação

“A medula pegou totalmente. Os resultados dos exames estão ótimos, mas estou com imunidade de recém-nascido. Em breve, tomarei as vacinas e ficarei mais tranquilo. É começar do zero”, afirmou.

O ator contou ainda que permanece mais isolado e segue as orientações médicas enquanto o sistema imunológico se recupera.

Doadora era desconhecida

Ricardo revelou que recebeu a medula de uma jovem que não conhecia e destacou a importância da doação. “Sou um privilegiado por ter conseguido a doação de medula 100% compatível de uma moça que não conheço, um anjo, e que me ofereceu a oportunidade de continuar desfrutando da beleza da existência neste planeta”, declarou.

O ator disse que gostaria de conhecer a doadora no futuro para agradecer pessoalmente. “Gratidão eterna a ela. Doar, a meu ver, simboliza uma das qualidades mais abençoadas e de conexão mais direta com Deus”, afirmou.

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Tratamento não interrompeu totalmente o trabalho

Mesmo durante o tratamento, Ricardo Blat chegou a gravar o seriado “Emergência 53”, do Globoplay, enquanto fazia quimioterapia.

Ao falar sobre o período, o ator afirmou que nunca acreditou que a doença fosse derrotá-lo e disse que o diagnóstico também provocou uma mudança na forma como passou a enxergar a própria vida. “Nunca achei que a leucemia me derrotaria. Ao contrário, me beneficiou trazendo reflexão sobre o verdadeiro valor da vida e seu sentido. Foi um reencontro comigo”, contou.

Se a recuperação continuar evoluindo bem, Ricardo espera retomar as atividades profissionais em novembro. “Se minha recuperação continuar excelente como agora, a previsão é voltar às atividades em novembro. Ainda de forma suave, seguindo os protocolos de recuperação, mas voltar. Preciso e quero. Faz parte da minha cura total. É uma bênção”, afirmou.

Até lá, o ator segue em recuperação, isolado e cumprindo as recomendações médicas após o transplante.

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