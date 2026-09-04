SAÚDE

Primo de Caio Blat, ator Ricardo Blat comemora sucesso do transplante de medula e prevê voltar ao trabalho em novembro

Ator de 75 anos, diagnosticado com leucemia em 2024, afirma que exames estão ótimos e agradece doadora 100% compatível

Fernanda Varela

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 14:26

Caio Blat e Ricardo Blat Crédito: Divulgação

Ricardo Blat, de 75 anos, falou sobre a recuperação após passar por um transplante de medula óssea. O ator, primo de Caio Blat, foi diagnosticado com leucemia em 2024 e afirmou que a resposta ao procedimento foi positiva.

Segundo ele, a medula transplantada já foi totalmente incorporada pelo organismo e os exames apresentam bons resultados. Apesar disso, Ricardo explicou que ainda está com a imunidade muito baixa e precisa seguir cuidados rigorosos nesta fase.

Ricardo Blat 1 de 6

“A medula pegou totalmente. Os resultados dos exames estão ótimos, mas estou com imunidade de recém-nascido. Em breve, tomarei as vacinas e ficarei mais tranquilo. É começar do zero”, afirmou.

O ator contou ainda que permanece mais isolado e segue as orientações médicas enquanto o sistema imunológico se recupera.

Doadora era desconhecida

Ricardo revelou que recebeu a medula de uma jovem que não conhecia e destacou a importância da doação. “Sou um privilegiado por ter conseguido a doação de medula 100% compatível de uma moça que não conheço, um anjo, e que me ofereceu a oportunidade de continuar desfrutando da beleza da existência neste planeta”, declarou.

O ator disse que gostaria de conhecer a doadora no futuro para agradecer pessoalmente. “Gratidão eterna a ela. Doar, a meu ver, simboliza uma das qualidades mais abençoadas e de conexão mais direta com Deus”, afirmou.

Tratamento não interrompeu totalmente o trabalho

Mesmo durante o tratamento, Ricardo Blat chegou a gravar o seriado “Emergência 53”, do Globoplay, enquanto fazia quimioterapia.

Ao falar sobre o período, o ator afirmou que nunca acreditou que a doença fosse derrotá-lo e disse que o diagnóstico também provocou uma mudança na forma como passou a enxergar a própria vida. “Nunca achei que a leucemia me derrotaria. Ao contrário, me beneficiou trazendo reflexão sobre o verdadeiro valor da vida e seu sentido. Foi um reencontro comigo”, contou.

Se a recuperação continuar evoluindo bem, Ricardo espera retomar as atividades profissionais em novembro. “Se minha recuperação continuar excelente como agora, a previsão é voltar às atividades em novembro. Ainda de forma suave, seguindo os protocolos de recuperação, mas voltar. Preciso e quero. Faz parte da minha cura total. É uma bênção”, afirmou.