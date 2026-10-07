ENTENDA

'Primo distante' do boi que viveu há 250 mil anos é descoberto em minúsculos fragmentos de osso

Espécie extinta foi identificada por meio de DNA e pode ter convivido com denisovanos e neandertais na região da famosa Caverna de Denisova, na Sibéria

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 14:32

Iaque Crédito: Shutterstock

Uma espécie de bovino extinta estava escondida em pequenos fragmentos de ossos que, sozinhos, eram impossíveis de identificar apenas pela aparência. Agora, cientistas descobriram que os restos pertenciam a uma espécie até então desconhecida, apelidada de "yak X", que seria uma antiga parente dos iaques modernos.

A descoberta foi feita a partir do DNA extraído de fragmentos encontrados na Caverna de Denisova, que fica na Sibéria, e em outros locais próximos. O estudo, publicado na segunda-feira (5) na revista Current Biology, recuperou 20 genomas do animal a partir de ossos tão pequenos e quebrados que não poderiam ser identificados apenas por suas características físicas. As informações são da revista People.

Iaque 1 de 9

"Esta é uma descoberta extraordinária de uma grande espécie extinta baseada em pequenos ossos não diagnósticos", afirmou o autor sênior do estudo, Love Dalén, professor de genômica evolutiva da Universidade de Estocolmo e do Museu Sueco de História Natural. "Acho que precisaremos recuperar DNA de espécimes morfologicamente validados para que possamos obter uma descrição completa da espécie que não dependa apenas do DNA", completou.

Animal se separou dos ancestrais dos iaques modernos

Os genes da espécie indicam que o "yak X" começou a se separar da linhagem dos ancestrais dos iaques modernos há cerca de 400 mil anos. A separação completa teria ocorrido aproximadamente 250 mil anos atrás.

Um dos fragmentos ósseos que resultou na descoberta do 'yak X' Crédito: Dr. Mário Vicente/People/Divulgação

Os restos encontrados até agora datam de períodos entre cerca de 247 mil e 27 mil anos atrás. Embora não seja possível saber exatamente qual era o tamanho do animal ou determinar suas medidas, os pesquisadores fazem estimativas com base no que se sabe sobre a fauna que viveu na região, tanto no passado quanto atualmente.

"Como é uma espécie irmã do iaque-do-Himalaia, tendo compartilhado um ancestral comum há apenas 400 mil anos, é razoável supor que eles fossem semelhantes", explicou Dalén ao IFLScience. "Dito isso, ursos-pardos e ursos-polares se separaram aproximadamente na mesma época, e eles certamente são muito diferentes uns dos outros".

Espécie viveu na mesma região que humanos antigos

A Caverna de Denisova, localizada aos pés das Montanhas Altai, ficou famosa após a descoberta, em 2010, do DNA dos denisovanos, um grupo extinto de humanos antigos.

Segundo a pesquisa, o "yak X" viveu próximo à caverna durante o mesmo período em que alguns grupos de humanos antigos também habitavam a região.

Pesquisadores trabalhando na Caverna de Denisova Crédito: IAET SB RAS/People/Divulgação

"Embora não tenhamos evidências diretas dessas interações, acho provável que humanos antigos, incluindo denisovanos e neandertais, tenham caçado o yak X durante esse período", afirmou Jonas Oppenheimer, pesquisador de pós-doutorado da Universidade de Estocolmo e autor do estudo.

Dalén também contou ao IFLScience que a equipe agora investiga quais genes responsáveis pela produção de proteínas diferenciavam o "yak X" dos iaques-do-Himalaia.

A descoberta também ajuda os cientistas e pesquisadores que trabalham com arquivos arqueológicos a compreender melhor a biodiversidade existente naquela época e pode contribuir para explicar como os humanos coexistiam com diferentes espécies de animais.