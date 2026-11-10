TRETA DE MILHÕES

Primo do ex de Marina Ruy Barbosa é proibido de falar sobre anel milionário sob risco de multa; entenda

Redes sociais têm 24 horas para apagar publicações que colocavam em dúvida a origem da peça de R$ 6 milhões

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 07:17

Abdul Hadi Fares, primo homônimo do ex-noivo de Marina Ruy Barbosa Crédito: Reprodução/Instagram

A Justiça de São Paulo mandou as redes sociais tirarem do ar postagens que acusam o empresário Abdul Hadi Fares, ex-noivo de Marina Ruy Barbosa, de crimes graves como roubo, fraude e lavagem de dinheiro. Quem fez os ataques foi um primo dele que tem o mesmo nome, no meio da briga familiar envolvendo a herança e o controle da rede de lojas Marabraz.

Marina Ruy Barbosa e o anel de noivado que ganhou de Abdul Fares 1 de 7

Segundo informações apuradas pelo portal g1, a 16ª Vara Cível da capital paulista concedeu uma liminar, ordem urgente dada antes do fim do processo, para barrar os conteúdos. Para o juiz, os ataques ultrapassaram o direito de opinião na internet e ofenderam diretamente a imagem do empresário.

O principal ponto da confusão foi a joia dada para Marina no noivado, avaliada em cerca de R$ 6 milhões. Nas redes sociais, o primo acusou o parente de ter desviado patrimônio da família para pagar a peça, exigiu nota fiscal e até sugeriu que a atriz teria ficado com um bem roubado. Além disso, usou xingamentos e o comparou a empresários alvos de escândalos financeiros.

Redes têm 24 horas para agir e primo pode pagar multa

A determinação manda que Facebook, X (antigo Twitter) e Google apaguem tudo em 24 horas, incluindo cópias exatas que circulam na web. Se não cumprirem a ordem dentro do prazo, as plataformas podem ser responsabilizadas pelos ataques. Procurada pela reportagem do g1, a assessoria da Meta informou apenas que "não vai comentar a decisão".

O parente também ficou proibido de publicar qualquer texto sobre o assunto de novo, mesmo trocando algumas palavras. Se insistir, terá de pagar uma multa de R$ 1 mil por dia para cada postagem no ar.

Ex-sogra de Marina Ruy Barbosa revela verdade sobre anel de R$ 6 milhões 1 de 9

Os advogados do ex de Marina afirmaram à Justiça que as contas sobre a joia já tinham sido esclarecidas em outra disputa judicial entre os herdeiros do grupo.