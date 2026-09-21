Princesa Diana revelou que Charles era apaixonado pelo mordomo antes de pedir o divórcio, diz revista

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Felipe Sena
Publicado em 21 de setembro de 2026 às 18:15
Charles Spencer, irmão da Princesa Diana, de 62 anos, lançou o livro “Swan Song” (Canto do Cisne, em tradução livre), tem concedido entrevistas em que conta detalhes da obra.
Nesta segunda-feira (21), Spencer quebrou o silêncio mais uma vez sobre detalhes da vida de Diana e comentou qual seria a causa do divórcio entre o atual rei Charles III e sua irmã.
Princesa Diana
Diferente da versão popular de que a separação teria sido motivada por Camila, atual rainha do Reino Unido, o conde conta que outra paixão, na verdade, por um homem, foi a razão do rompimento.
Spencer contou que a revelação aconteceu durante uma conversa entre os dois em que Diana disse estar pensando em se divorciar, após vários problemas e desgaste do casamento com Charles.
"Eu disse: 'Preciso te avisar, acho que o público não vai entender isso, e podem ficar ressentidos por você estar acabando com o conto de fadas deles'", resgatou a People.
"Então ela disse: 'Bem, meu marido é apaixonado pelo mordomo dele', que é um funcionário da casa. Para ser honesto, na hora eu pensei: 'Bom, essa é mais uma razão' Era só isso que significava naquele momento", afirmou.
No entanto, Charles contou que Diana não revelou a identidade do mordomo. "Lembro de ter pensado: 'Nossa, eu não sabia disso'. Na verdade, não sei a quem ela estava se referindo especificamente, mas soou como mais um prego no caixão do casamento", disse.
O conde revelou ainda que não tem receio desfazer revelações sobre o atual rei do Reino Unido, porque o vê como uma pessoa além do seu cargo.
"Respeito a instituição da Coroa, e sei que a maioria das pessoas na Grã-Bretanha também, especialmente a geração mais velha, mas quando escrevo este livro, não me interesso por quem as pessoas são em termos de status. Estou olhando para elas como pessoas. E a pessoa central, a única que realmente importa, é Diana", afirmou.