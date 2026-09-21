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Princesa Diana revelou que Charles era apaixonado pelo mordomo antes de pedir o divórcio, diz revista

Charles Spencer, irmão da Princesa Diana, revelou detalhes dos bastidores do casamento conturbado da irmã com o rei Charles III

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 18:15

Irmão da Princesa Diana revelou detalhes do casamento da monarca em livro
Irmão da Princesa Diana revelou detalhes do casamento da monarca em livro Crédito: Reprodução | Instagram e Pinterest

Charles Spencer, irmão da Princesa Diana, de 62 anos, lançou o livro “Swan Song” (Canto do Cisne, em tradução livre), tem concedido entrevistas em que conta detalhes da obra.

Nesta segunda-feira (21), Spencer quebrou o silêncio mais uma vez sobre detalhes da vida de Diana e comentou qual seria a causa do divórcio entre o atual rei Charles III e sua irmã.

Princesa Diana

Princesa Diana com o 'Vestido da Vingança' por Reprodução
Princesa Diana por Reprodução
Princesa Diana por Reprodução
Princesa Diana por Reprodução
PRINCESS DIANA JUNE 17, 1997AMERICAN RED CROSSWASHINGTON DC por Reprodução
Princesa Diana por Reprodução
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Princesa Diana com o 'Vestido da Vingança' por Reprodução

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Diferente da versão popular de que a separação teria sido motivada por Camila, atual rainha do Reino Unido, o conde conta que outra paixão, na verdade, por um homem, foi a razão do rompimento.

Spencer contou que a revelação aconteceu durante uma conversa entre os dois em que Diana disse estar pensando em se divorciar, após vários problemas e desgaste do casamento com Charles.

"Eu disse: 'Preciso te avisar, acho que o público não vai entender isso, e podem ficar ressentidos por você estar acabando com o conto de fadas deles'", resgatou a People.

"Então ela disse: 'Bem, meu marido é apaixonado pelo mordomo dele', que é um funcionário da casa. Para ser honesto, na hora eu pensei: 'Bom, essa é mais uma razão' Era só isso que significava naquele momento", afirmou.

No entanto, Charles contou que Diana não revelou a identidade do mordomo. "Lembro de ter pensado: 'Nossa, eu não sabia disso'. Na verdade, não sei a quem ela estava se referindo especificamente, mas soou como mais um prego no caixão do casamento", disse.

O conde revelou ainda que não tem receio desfazer revelações sobre o atual rei do Reino Unido, porque o vê como uma pessoa além do seu cargo.

"Respeito a instituição da Coroa, e sei que a maioria das pessoas na Grã-Bretanha também, especialmente a geração mais velha, mas quando escrevo este livro, não me interesso por quem as pessoas são em termos de status. Estou olhando para elas como pessoas. E a pessoa central, a única que realmente importa, é Diana", afirmou.

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