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Princesa Diana revelou que Charles era apaixonado pelo mordomo antes de pedir o divórcio, diz revista

Charles Spencer, irmão da Princesa Diana, revelou detalhes dos bastidores do casamento conturbado da irmã com o rei Charles III

Felipe Sena

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 18:15

Irmão da Princesa Diana revelou detalhes do casamento da monarca em livro Crédito: Reprodução | Instagram e Pinterest

Charles Spencer, irmão da Princesa Diana, de 62 anos, lançou o livro “Swan Song” (Canto do Cisne, em tradução livre), tem concedido entrevistas em que conta detalhes da obra.

Nesta segunda-feira (21), Spencer quebrou o silêncio mais uma vez sobre detalhes da vida de Diana e comentou qual seria a causa do divórcio entre o atual rei Charles III e sua irmã.

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Diferente da versão popular de que a separação teria sido motivada por Camila, atual rainha do Reino Unido, o conde conta que outra paixão, na verdade, por um homem, foi a razão do rompimento.

Spencer contou que a revelação aconteceu durante uma conversa entre os dois em que Diana disse estar pensando em se divorciar, após vários problemas e desgaste do casamento com Charles.

"Eu disse: 'Preciso te avisar, acho que o público não vai entender isso, e podem ficar ressentidos por você estar acabando com o conto de fadas deles'", resgatou a People.

"Então ela disse: 'Bem, meu marido é apaixonado pelo mordomo dele', que é um funcionário da casa. Para ser honesto, na hora eu pensei: 'Bom, essa é mais uma razão' Era só isso que significava naquele momento", afirmou.

No entanto, Charles contou que Diana não revelou a identidade do mordomo. "Lembro de ter pensado: 'Nossa, eu não sabia disso'. Na verdade, não sei a quem ela estava se referindo especificamente, mas soou como mais um prego no caixão do casamento", disse.

O conde revelou ainda que não tem receio desfazer revelações sobre o atual rei do Reino Unido, porque o vê como uma pessoa além do seu cargo.